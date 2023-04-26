Şimdilerin en trend saç kesim modeli: "Curtain bangs"

Bu yaz sezonuna yeni bir başlangıç yapmak isteyen, en yeni trendleri takip eden modern ve stil sahibi kadınlar işe saçlarından başlıyor. 1970’lerin saç kesimi olan Türkçe adıyla ‘‘Perde Kahkül’’, dalgalarla hareket kazanan nostaljik katlar ve perçemli kesimler en trend haliyle karşımıza çıkıyor. Her zaman kadının en etkili silahı saçlar için Saç Tasarım Uzmanı Erkan Uzelli, 2023 sezonunun trend modasını anlatıyor.

Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte 2023 yılının saç modası da konuşulmaya başlandı. Daima bakımlı ve stil sahibi görünmek isteyen kadınlar, sahilde, havuz başında, düğünlerde ve buluşmalarda ne giyecekleriyle, saçlarını nasıl yapacaklarını önceden planlıyor. Bu sezon omuza değen ve uzunluğu en az gözlere kadar uzanan kahküller ile saçların yeni bir tarza hakim olacağını belirten Saç Tasarım Uzmanı Erkan Uzelli, yenilenmek için doğru zamanın olduğunu söylüyor.

UFAK DEĞİŞİKLİKLER İLE BÜYÜK FARKLARA İMZA ATIN!

Farkında olmasak da hepimiz zaman zaman değişikliklere ihtiyaç duyarız. Biraz farklılık arayan herkesin ilk tercihi olarak karşımıza çıkan Curtain Bangs’in kullanımı ve şekillendirmesinin de oldukça kolay olduğunu belirten Erkan Uzelli, ‘‘Saça boyut katan, yüz şeklini belirginleştiren, saçın hacimli görünmesini sağlayan bu model ile modunuzu yükseltmek oldukça basit. Ufak bir değişiklik gibi görünse de saç boylarına uzanan hafif katlarla bambaşka bir havaya girebilirsiniz. Bana kahkül yakışmaz diyenlere bile uygulanabilir. Çünkü Curtain Bangs, diğer kahkül modellerine göre kullanması oldukça basit bir model. Yüzün orta kısmından başlayarak kaşlar, gözler ve elmacık kemiklerinin üzerine çapraz düşen saç tutamları her yüz şekilleri için oldukça idealdır. Eğer değişimin dozunu biraz daha arttırmak isterseniz highlight uygulaması ile saçlarınızı boyutlandırabilir ve hacimli bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.’’ dedi.

SAÇLAR ARTIK HEM DOĞAL HEM DE BAKIMLI GÖRÜNECEK!

Değişimin her zaman iyiye işaret olduğunu ve yenilenmiş enerjinin size uğurlu kapılar açacağına inanıyorsanız, sağlıkla parlayan bakımlı saçlar üzerinizdeki en görkemli aksesuardır. Herkesin saç tipi farklıdır ve hiçbir saç tipi kötü değildir. Yalnızca bakım ihtiyacı farklıdır. Eskiden doğal ürünler kullanırken günümüzde saçlara sürülen kimyasallar saça büyük zarar vermektedir. Bu nedenle saça ihtiyacı olan bakım ve canlılığı verebilecek saç bakım yağları kullanımının önemli olduğunun altını çizen Uzelli, ‘‘Özellikle argan yağlı karışımların, saçları beslediği ve bakımsız görünümünden kurtardığını biliyoruz. Bu yağların uygulanması hem çok pratik hem de doğal bir çözüm sunmakta.” ifadelerini kullandı.