Suçu genetiğe atmayın! Erken cilt yaşlanmasının 7 sinsi nedeni

Yaş almakla birlikte hem iç bünyemizde hem de dış görünüşümüzde kaçınılmaz değişiklikler meydana gelir. Görünüşümüz açısından, yaşlandıkça ince çizgiler, kırışıklıklar, güneş lekeleri ve cilt gevşekliği gelişir. Bununla birlikte, hem saati yavaşlatmanın hem de erken yaşlanma belirtileriyle sonuçlanan çok ileri gitmesini önlemenin yolları vardır.

Tıbbi ve kozmetik dermatolojide uzmanlaşmış doktor Jodi LoGerfo , "Yaşlanma ile ilişkili bu değişiklikler olması gerekenden daha erken meydana geldiğinde buna erken yaşlanma denir" diye açıklıyor . Bu belirtiler arasında renk değişikliği, pürüzlü doku, donukluk, cilt gevşekliği, incelme ve kırışma veya buruşma yer alır.

Erken yaşlanmayı önlemek için cildimizin yapısal bütünlüğünün azalmasından sorumlu olan suçlulardan kaçınmak önemlidir. Bazı nedenler daha barizken (uygun koruma olmadan güneşte çok fazla zaman geçirmek gibi), diğerleri ise çok daha sinsi...

1. Hava bulutlu olduğunda veya içerideyken güneş kreminden vazgeçmek

Kumsala çıkmadan önce veya dışarıda ne zaman iyi vakit geçirmeyi planlıyorsanız, güneş kremi sürmek konusunda oldukça iyi olduğunuza bahse gireriz. Kapalı mekanlarda veya hava gri olduğunda bile güneş kreminin bir zorunluluk olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin UV ışınları hala pencerelerden ve bulutlardan sızıyor ve erken yaşlanmanın en büyük suçlusu onlar.

Dr. LoGerfo, "Güneş hasarı, ciltte yaşa bağlı değişikliklerin çoğundan sorumlu olan şeydir" diyor. "Bu özellikle, UV radyasyonuna uzun süreli ve tekrar tekrar maruz kalma öyküsü olan kişilerde, özellikle açık tenli kişilerde görülür."

2. Çok fazla abur cubur tüketmek

Vücudumuzu içten dışa doğru beslemek önemlidir, bu da her gün yeterince su içmek ve organlarımızı besleyen ve besleyen yiyecekler yemek anlamına gelir.

Dr Logerfo, "Zayıf bir diyet yapmak, erken yaşlanmanın sinsi bir nedenidir" diyor. “Bu, çok sayıda işlenmiş, kimyasal yüklü, şekerli yiyecek yemeyi içerir. Gıda, varlığımızın temeli ve dayanağıdır. Büyüme ve korunma için gerekli besinleri almamızın birincil yoludur. Yetersiz beslenme uygulamalarının erken cilt yaşlanmasının önemli bir nedeni olduğu kanıtlanmıştır.”

3. Aşırı diyet ve hızlı kilo verme

Plastik cerrah olan Payman Danielpour, vücudumuzu doğru türde yiyeceklerle beslemenin yanı sıra, yeterince yediğimizden emin olmamızın da önemli olduğunu belirtiyor.

Aşırı diyet sadece vücudumuza büyük zarar vermekle ve sağlığımızı tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda cildimizin ayak uyduramayacağı kadar kilo vermemize de neden olabilir.

Dr. Danielpour, "Hızlı hacim kaybı, yüzümüzün ve vücudumuzun havasını 'söndürerek' erken yaşlanmaya yol açabilir, bu da kolajenin ve elastikiyetin ve cilt gevşekliğinin azalmasına yol açar," diyor . "Cildinizin ve kolajen üretiminin kilo verme hızına yetişmesini sağlamak için zamanla yavaş yavaş kilo vermek her zaman daha iyidir."

4. Akıl sağlığınızı ihmal etmek

Vücudumuzu besleyici gıdalarla beslemek ne kadar önemliyse, ruh sağlığımıza da yönelmek genel mutluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Harika hissetmek buradaki nihai hedeftir. Bununla birlikte bilim, zayıf ruh sağlığının zamanla yüzümüzde fiziksel olarak ortaya çıkabileceğini de göstermektedir.

LoGerfo, "Çalışmalar, depresyonda ve üzgün olmanın hücresel yaşlanmayı etkileyerek moleküler düzeyde yaşlanma sürecini muhtemelen hızlandırabileceğini göstermiştir" diyor. "Depresyonda olmak, vücudun stresini ve bağışıklık tepkilerini değiştirebilir, bu da iltihaplanmayı genişletebilir ve artırabilir. Bütün bunlar muhtemelen cildin yaşlanmasına neden olabilir.”

5. Yeterince nemlendirici sürmemek

Cildinizi temizlemek ve güneş kremi uygulamak, herkesin cilt bakımı rutininin en önemli adımlarından ikisidir. Nemlendirme uygulamak da önemlidir. Nem eksikliği doğrudan yaşlanmaya neden olmasa da sizi yaşınızdan daha yaşlı gösterebilir.

Nemli cilt, cilt bariyerini korumaya ve rahatlık sağlamaya yardımcı olurken aynı zamanda daha genç görünmenize yardımcı olur.

SkinSpirit'te estetik hemşire uzmanı Sage Hallman, "Cilt kuruduğunda, aksi halde dolgun cilt hücrelerini büzüştürür ve dokuların çok ihtiyaç duyulan su içeriğinin tükenmesine neden olur" diye açıklıyor . "Cildi nemlendirmek, ciltteki suyu hapsetmeye ve daha dolgun, nemli bir görünüm sağlamak için dokularını yenilemeye yardımcı olabilir."

Nemin ayrıca hareket sırasında cildin daha yumuşak ve esnek olmasını sağladığını ve bunun da ince çizgileri veya kırışıklıkları daha az fark edilir hale getirebileceğini ekliyor. Bu amaçla, nemlendirilmiş cilt, kuru cilde göre daha az mat ve çok daha parlak görünür. ,

6. Düzenli olarak yetersiz uyumak

“Güzellik uykunuzu alın” deyimini hiç şüphesiz defalarca duymuşsunuzdur. Bu söz sadece bir kocakarı masalı değil; bilim bize iyi uyku almanın görünüşümüzü doğrudan etkileyebileceğini söylüyor.

Dr. LoGerfo, yalnızca uykusuzluktan sonra "sert" görünme eğiliminde olmakla kalmaz, aynı zamanda kronik yetersiz uykunun sizi içten dışa yaşlandırabileceğini belirtiyor. Sonunda cilt hücrelerimizi etkileyebilecek olan vücudumuzu olumsuz etkilediğinin gösterildiğini söylüyor. Ayrıca vücudumuzun, cilt hücresi döngüsü ve kollajen üretimi dahil olmak üzere biz uyurken gerçekleşen önemli işleri yapmasını engeller.

7. Aşırı Eksfoliasyon

Yaşlandıkça cildimizin hücre devir hızı azalır, bu da pul pul dökülmeyi birçok cilt bakım rejiminin önemli bir parçası haline getirir. Ancak bu, çok fazla iyi bir şeyin geri tepmeye başlayabileceği bir alandır.

Plastik cerrah olan MD John Layke, "Haftada veya iki haftada bir defadan daha fazla olan aşırı pul pul dökülme ciltte mikro yırtıklara yol açabilir, gerekli hücresel bileşenleri giderir ve cildin kurumasına neden olur" diyor. "Bu aynı zamanda erken cilt incelmesine yol açan iltihaplanmayı da artırır." Bunun yerine, haftada bir defadan fazla nazik bir eksfoliyatör kullanın.