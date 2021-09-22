Kolajen nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Eksikliği nasıl anlaşılır?

Kolajen insan vücudunda pek çok organda (eklem, tırnak, tendon, saç, kemik) bulunan en önemli proteinlerden biridir. İlerleyen yaş ile birlikte vücudumuzda ürettiğimiz kolajen oranı yavaşlar. Peki vücudumuz için bu kadar önemli olan kolajen aslında nedir? Nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir? Kolajen eksikliği nasıl anlaşılır? Tüm merak edilen soruları Dr. Fevzi Özgönül'e sorduk. Kolajen hakkında önemli bilgiler veren Dr. Fevzi Özgönül tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte soru ve cevaplarla kolajen

Kolajen nedir ?

Kolajen nedir sorusu, özellikle yaşlanmaya bağlı kemik ve cilt sorunları yaşayan bireyler tarafından sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir. Kolajen insan vücudunda kemikler, deri, kaslar , doku ve organın yapısında yüksek oranda yer alan bir protein türüdür.

Kolajen tipleri nelerdir?

Kolajen, vücudun temel yapı taşı olan bağ dokularındaki ana proteindir ve vücudumuzdaki tüm proteinlerin %30’unu oluşturur. En çok duyduğumuz kolajen tipleri; Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kolajen türüdür.

Tip 1 : Vücut kolajeninin yaklaşık olarak %90’lık kısmı tip 1 kolajen proteinlerinden oluşur. Bunlar çok sıkı şekilde paketlenmiş kolajen liflerinden oluşur ve kemikler, kaslar, dişler ve kıkırdakların yapısında önemli miktarda yer alır.

: Vücut kolajeninin yaklaşık olarak %90’lık kısmı tip 1 kolajen proteinlerinden oluşur. Bunlar çok sıkı şekilde paketlenmiş kolajen liflerinden oluşur ve kemikler, kaslar, dişler ve kıkırdakların yapısında önemli miktarda yer alır. Tip 2 : Tip 2 kolajen proteinleri tip 1 kolajene oranla daha gevşek şekilde bir araya gelmiş liflerden meydana gelir. Bunlar genel olarak eklemlerde bulunan elastik özellikli kıkırdaklarda yer alır.

: Tip 2 kolajen proteinleri tip 1 kolajene oranla daha gevşek şekilde bir araya gelmiş liflerden meydana gelir. Bunlar genel olarak eklemlerde bulunan elastik özellikli kıkırdaklarda yer alır. Tip 3: Organların, arterlerin ve kasların yapısında tip 3 kolajenleri bol miktarda yer alır.



Neden kolajene ihtiyaç duyarız?

İlerleyen yaş, sigara kullanımı, UV ışınlarına maruz kalma, menopoz gibi nedenlerle vücutta üretilen kolajen miktarı azalır. Bununla birlikte dengesiz beslenme, yetersiz protein alımı gibi nedenlere bağlı olarak da kolajen sentezi için gerekli olan yapı taşları vücuda yeterli miktarda alınamadığından kolajen üretimi aksayabilir.

Kolajen takviyesinin faydaları nelerdir?

Peki, kolajen takviyesinin farkları nelerdir? Doktor Özgönül bu soruyu şöyle yanıtlıyor ve kolajenin faydalarını şöyle sıralıyor:

Eklemlerin desteklenmesine

Yaraların hızlı iyileşmesine

Sindirim ve dolaşım sisteminin daha iyi çalışmasına

Canlı ve parlak bir cilt görünümüne

Daha sağlıklı saç ve tırnak yapısına

Sıkılaşmaya destek olur.

Kolajen eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Yaş ilerledikçe vücudumuzda ki kolajen üretimi de azalır. Kolajen eksikliğinin belirtileri şunlardır;

Tırnak ve saçlarda kırılma

Hareket kayıpları

Yüz ve gözde çukur görünüm

Diş eti kanaması

Selülit oluşumu

Eklem ağrıları ve sarkmalar kolajen eksikliği belirtilerindendir.

Kolajeni hangi yaşlarda kullanılmasına daha uygundur ?

30 yaş ve üzerinde kolajen tüketimine başlamak daha doğru bir tercihtir.

Doğru bir kolajenin içeriği nasıl olmalıdır?

Kolajen hidrolize formda olmalıdır. Hidrolize form, vücut tarafından emilebilir moleküler büyüklüktedir ve biyo yararlanımı %90’dır. Toz şase formların vücutta yararlılığı daha fazladır. Yaş ilerledikçe vücudumuzdaki kolajen üretimi de azalır. Formu kadar kolajenin kaynağı da oldukça önemlidir. İçerisinde vücut için elzem vitaminlerin olmasına da dikkat edilmelidir. Vücut tarafından emilime hazır hidrolize kolajenler ve molekül ağırlığı 3000 dalton ve altında olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca kolajenlerin içerisinde emilimi kolaylaştırmak ve yararlılığını arttırmak için D3 vitamini, K2 vitamini, C vitamini, E vitamini, biotin, çinko ve selenyum da bulunmaktadır.

Kolajeni nasıl kullanmalıyız ?

Kolajenin vücutta emilimi ve etkisini gösterebilmesi için sağlıklı bir bağırsak florasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden beraberinde probiyotik takviyesi kullanımı ve beslenme programına uyumu da oldukça önemlidir. Kolajeni kullanırken mümkün olduğunca tatlı, hamur işi, paketli ürünler gibi kolay karbonhidratlardan da uzak durulmalıdır. Tabii ki kolajen desteğiniz de şeker , tatlandırıcı ve aroma olmaması da biyo yararlılık konusunda tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR