Sağlıklı bir cilt için dermatolog önerisi 8 alışkanlık

Genel olarak sağlığınıza dikkat edin

"Cildin vücudun en büyük organı olduğunu unutuyoruz. Ve tıpkı diğer organlarınız gibi, genel olarak sağlıklı olduğunuzda cildiniz de fayda görür" diyor Ohio'daki Case Western Reserve Üniversitesi'nde dermatoloji profesörü olan Dr. Elma Baron.

"Pek çok cilt rahatsızlığı, diğer organ sistemlerindeki rahatsızlıklar ve hastalıklarla ilişkilidir" dedi. Örneğin, egzama ve sedef hastalığı vücudun farklı bölgelerindeki iltihabi sorunlarla ilişkilidir.

"Sedef hastalarında aynı zamanda artrit, diyabet, kardiyovasküler hastalık da olabilir" dedi. "Yani cilt, biyolojimizin geri kalanından gerçekten ayrı değildir." Başka bir deyişle, herhangi bir sağlık sorunu fark ederseniz, hem mevcut sorunlar hem de ilişkili cilt sorunları için bunları kontrol altına almak iyi olacaktır.