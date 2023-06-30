Sağlıklı bir cilt için dermatolog önerisi 8 alışkanlık

Genel olarak sağlığınıza dikkat edin
"Cildin vücudun en büyük organı olduğunu unutuyoruz. Ve tıpkı diğer organlarınız gibi, genel olarak sağlıklı olduğunuzda cildiniz de fayda görür" diyor Ohio'daki Case Western Reserve Üniversitesi'nde dermatoloji profesörü olan Dr. Elma Baron.
"Pek çok cilt rahatsızlığı, diğer organ sistemlerindeki rahatsızlıklar ve hastalıklarla ilişkilidir" dedi. Örneğin, egzama ve sedef hastalığı vücudun farklı bölgelerindeki iltihabi sorunlarla ilişkilidir.
"Sedef hastalarında aynı zamanda artrit, diyabet, kardiyovasküler hastalık da olabilir" dedi. "Yani cilt, biyolojimizin geri kalanından gerçekten ayrı değildir." Başka bir deyişle, herhangi bir sağlık sorunu fark ederseniz, hem mevcut sorunlar hem de ilişkili cilt sorunları için bunları kontrol altına almak iyi olacaktır.
Çok sıcak duşlardan kaçının
Davis'teki California Üniversitesi'nde dermatolog ve dermatoloji doçenti olan Dr. Danielle Tartar, bunun genellikle soğuk aylarda daha büyük bir sorun olduğunu, ancak sıcak suyun zarar verici olabileceğini unutmamak gerektiğini söyledi.
Tartar, "Ofisime kışın kuru, kaşıntılı ve perişan halde gelen çok sayıda hastam var," dedi. "Sıcak duş alıyorlar ya da sıcak banyolarda ıslanıyorlar çünkü bu kuru ciltte gerçekten iyi hissettiriyor, ancak cildiniz için korkunç."
Sıcak sudan çıktığınızda, vücudunuzun doğal nemi buharlaşır, diye ekledi. Tartar, "Bu yüzden kısa, ılık duşlar gerçekten faydalı olabilir" dedi.
Duştan sonra havluyla kurulanmalı (kese yapmamalı) ve günlük olarak kullanılması gereken yüksek kaliteli bir nemlendirici uygulamalısınız, dedi.
Sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçının
Baron'a göre sigara içmek cildinize (ve vücudunuzun diğer birçok bölgesine) zarar veren bir alışkanlıktır.
Cildin normal fizyolojisine zarar verebileceğini ve "oksidatif stresin hücrelerin yaşlanmasına katkıda bulunduğunu ve kırışıklık olarak ortaya çıkabileceğini" belirtti.
Ayrıca, 2012 yılında yapılan bir çalışma, sigara içen kişilerde yaraların daha yavaş iyileştiğini ve 2020 yılında yapılan bir çalışma da sigara içmenin cilt kanseri ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Yeterli uyku alın
Uyku pek çok şey için önemlidir - beyninize, kalbinize ve hatta cildinize yardımcı olabilir. Baron, "Cilt, iyi bir uykudan yararlanan vücudun diğer kısımlarından farklı değildir" dedi. "Bir süre önce, cildin koruyucu bir bariyer sağlaması gibi işlevlerinin uykusuzluk nedeniyle bir şekilde bozulduğunu gösteren bir çalışma yapmıştık." Örneğin, kötü uyku düzeni cildinizin güneş yanığından nasıl kurtulduğunu etkileyebilir, dedi.