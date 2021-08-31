Daha az atık, daha az plastik, daha az enerji
Çevre kirliliği üzerinde bir etkiniz olmadığını düşünüyorsanız tekrar düşünün! Daha az atık, daha az plastik ve daha az enerji mümkün. Çevre dostu ürünler sunan kozmetik markaları ise çok güçlü bir alkışı hak ediyor.
Hazırlayan: Gülru İncu
Atıklar, güzellik endüstrisi söz konusu olduğunda büyük bir sorun. Ancak son yıllarda, pek çok marka plastik ambalaj kullanımını sonlandırdı, üretimde karbon emisyonunu azalttı ya da daha sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanarak gezegenimizin geleceğine odaklandı. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ambalajlar, tekrar geri dönüştürülebilen ürünler, bambu gibi ekolojik hammaddeler, ekolojik ve ekonomik yedek ambalajlar ya da plastiğin hiçbir çeşidini kullanmayan markalar yeni bir dünya düzeninin yol arkadaşlarından sadece birkaçı. ‘Gelecek için ben ne yapabilirim?’ diyorsanız işe ekolojik olarak sürdürülebilirlik felsefesini benimseyen markaları destekleyerek başlayabilirsiniz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KOZMETİK NEDİR?
Kozmetik endüstrisi ile ilgili olarak, ‘yeşil’ ve ‘sürdürülebilir’ kozmetikler, yenilenebilir hammaddelerden üretilen doğal içeriklerin kullanıldığı kozmetik ürünler olarak tanımlanıyor. Bu ürünler çevreye zarar vermeyen, insan sağlığını riske atmayan, üretiminde hayvanların zarar görmediği, doğal hammaddelerden elde edilen ürünler. Yeşil kozmetiklerin üç ana özelliği var: Çevresel sorumluluk, cilt tahrişine ve alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığının düşüklüğü ve uzun vadeli sağlık.
NEDEN ÖNEMLİ?
Pek çok üründe olduğu gibi kozmetik sektöründeki ambalaj atıkları da çevre kirliliği için ciddibir sorun. Sürdürülebilirlik ise basit bir ilkeye dayanıyor. İnsan ve doğanın üretken bir uyum içinde var olabileceği, mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve diğer gereksinimlerinin karşılanmasına izin veren koşulların yaratılması ve sürdürülmesi anlamına geliyor. Yeşil kimya, bir ürünün tasarımı, üretimi ve kullanımı dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca geçerli. Her yıl 100 milyardan fazla kozmetik ürün ambalajı üretiliyor ve bu da ciddi anlamda karbon emisyonu anlamına geliyor. Bunun yanı ormanlık alanlarda inşa edilen üretim merkezleri ve yağmur ormanlarının günden güne azalması atmosfere daha fazla karbon salınımına neden oluyor.
ÇEVRE DOSTU ETİKETLER?
Bir ürünün sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olduğunu gösteren pek çok sertifika var. Yeniden dönüştürülen ambalajlar için Refill, doğada çözülebilen ambalajlar için Compostable, hayvanlar üzerinde denenmediğini gösteren Cruelty-Free, gübreleştirilebilen ürünler içinse Biodegradable etiketi gibi. Organic, Yüzde 100 Natural, Vegan, Certificated Vegan, Bio, Eco, Eco Friendly, Not Tested On Animals, Recyclable, Biodegradable ve Eco Farm çevre dostu etiketlerden sadece birkaçı.
- NATURALS BY WATSONS HİNDİSTAN CEVİZİ SAÇ YAĞI 59.95 TL
- DRUNK ELEPHANT SWEET PITTI KREM DEODORANT 189 TL
- BURT’S BEES RENKLİ DUDAK KREMİ 128 TL
- SEPHORA COLLECTION LEKE SERUMU 149 TL
- L’OCCITANE AROMAKOLOJİ HACİM VE DOLGUNLUK VEREN ŞAMPUAN EKONOMİK VE EKOLOJİK YEDEK 230 TL
- KORRES YOGHURT YÜZ GÜNEŞ KORUYUCU (BOYNER) 199 TL
- AVEDA NUTRI PLENISH ŞAMPUAN 219 TL
- THE BODY SHOP GINGER ZENCEFİL ŞAMPUANI 99.90 TL
- WELEDA CALENDULA ORGANİK VÜCUT KREMİ 110 TL
- NUXE BIO ORGANIC BESLEYİCİ VE YENİLEYİCİ VÜCUT BAKIM YAĞI 300 TL
- KIEHL’S GINGER LEAF&HIBISCUS FIRMING MASKE 540 TL
- ZAO ORGANIC FAR 279 TL
- REN GLYCOL LACTIC RADIANCE RENEWAL YENİLEYİCİ MASKE 461.30 TL
- LOVE BEAUTY AND PLANET ARGAN YAĞI VE LAVANTA ÖZLÜ ŞAMPUAN (HEPSİBURADA.COM) 29.90 TL