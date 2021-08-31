Daha az atık, daha az plastik, daha az enerji

Hazırlayan: Gülru İncu

Atıklar, güzellik endüstrisi söz konusu olduğunda büyük bir sorun. Ancak son yıllarda, pek çok marka plastik ambalaj kullanımını sonlandırdı, üretimde karbon emisyonunu azalttı ya da daha sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanarak gezegenimizin geleceğine odaklandı. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ambalajlar, tekrar geri dönüştürülebilen ürünler, bambu gibi ekolojik hammaddeler, ekolojik ve ekonomik yedek ambalajlar ya da plastiğin hiçbir çeşidini kullanmayan markalar yeni bir dünya düzeninin yol arkadaşlarından sadece birkaçı. ‘Gelecek için ben ne yapabilirim?’ diyorsanız işe ekolojik olarak sürdürülebilirlik felsefesini benimseyen markaları destekleyerek başlayabilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KOZMETİK NEDİR?

Kozmetik endüstrisi ile ilgili olarak, ‘yeşil’ ve ‘sürdürülebilir’ kozmetikler, yenilenebilir hammaddelerden üretilen doğal içeriklerin kullanıldığı kozmetik ürünler olarak tanımlanıyor. Bu ürünler çevreye zarar vermeyen, insan sağlığını riske atmayan, üretiminde hayvanların zarar görmediği, doğal hammaddelerden elde edilen ürünler. Yeşil kozmetiklerin üç ana özelliği var: Çevresel sorumluluk, cilt tahrişine ve alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığının düşüklüğü ve uzun vadeli sağlık.

NEDEN ÖNEMLİ?

Pek çok üründe olduğu gibi kozmetik sektöründeki ambalaj atıkları da çevre kirliliği için ciddibir sorun. Sürdürülebilirlik ise basit bir ilkeye dayanıyor. İnsan ve doğanın üretken bir uyum içinde var olabileceği, mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve diğer gereksinimlerinin karşılanmasına izin veren koşulların yaratılması ve sürdürülmesi anlamına geliyor. Yeşil kimya, bir ürünün tasarımı, üretimi ve kullanımı dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca geçerli. Her yıl 100 milyardan fazla kozmetik ürün ambalajı üretiliyor ve bu da ciddi anlamda karbon emisyonu anlamına geliyor. Bunun yanı ormanlık alanlarda inşa edilen üretim merkezleri ve yağmur ormanlarının günden güne azalması atmosfere daha fazla karbon salınımına neden oluyor.

ÇEVRE DOSTU ETİKETLER?

Bir ürünün sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olduğunu gösteren pek çok sertifika var. Yeniden dönüştürülen ambalajlar için Refill, doğada çözülebilen ambalajlar için Compostable, hayvanlar üzerinde denenmediğini gösteren Cruelty-Free, gübreleştirilebilen ürünler içinse Biodegradable etiketi gibi. Organic, Yüzde 100 Natural, Vegan, Certificated Vegan, Bio, Eco, Eco Friendly, Not Tested On Animals, Recyclable, Biodegradable ve Eco Farm çevre dostu etiketlerden sadece birkaçı.