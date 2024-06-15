Ünlülerin çıkardığı ikonik parfümler

Her gün yeni bir ünlü markasıyla, işbirliğiyle veya ürünle tanışıyoruz. Billie Eilish'ın Eilish No.3'ü ya da Rihanna'nın Fenty Beauty'si olsun, ünlülerin yönlendirdiği bir tüketim dünyasında yaşıyoruz. İçlerinde denemenize değer kokular var. Sizler için ünlülerin çıkardığı parfümleri araştırdık.

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Ünlülerin çıkardığı ikonik parfümler - Resim : 1

Derleyen: Özge Çolak

Fenty Beauty by Rihanna- Fenty Eau de Parfum

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Ünlülerin çıkardığı ikonik parfümler - Resim : 2

Ariana Grande Ari Edp Parfum 

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Ünlülerin çıkardığı ikonik parfümler - Resim : 3

Billie Eilish - Eilish No.3 Eau de Parfum 

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Ünlülerin çıkardığı ikonik parfümler - Resim : 4

Taylor Swift- Wonderstruck Eau de Parfum