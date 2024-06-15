Ünlülerin çıkardığı ikonik parfümler
Her gün yeni bir ünlü markasıyla, işbirliğiyle veya ürünle tanışıyoruz. Billie Eilish'ın Eilish No.3'ü ya da Rihanna'nın Fenty Beauty'si olsun, ünlülerin yönlendirdiği bir tüketim dünyasında yaşıyoruz. İçlerinde denemenize değer kokular var. Sizler için ünlülerin çıkardığı parfümleri araştırdık.
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Derleyen: Özge Çolak
Fenty Beauty by Rihanna- Fenty Eau de Parfum
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Ariana Grande Ari Edp Parfum
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Billie Eilish - Eilish No.3 Eau de Parfum
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Taylor Swift- Wonderstruck Eau de Parfum