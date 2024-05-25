Yağlı ciltler için zeytinyağı nasıl kullanılır?

Yağlı ciltle baş etmek oldukça zor olabilir. Kolayca sivilce, tıkalı gözenekler, siyah noktalar ve yağlı cilt dokusuna neden olabilir. Cilt aşırı sebum ürettiğinde, kir ve bakterileri kendine çekerek daha fazla cilt sorununa yol açar. Şaşırtıcı bir şekilde zeytinyağı yağlı ciltler için faydalı olabilir! Antioksidanlar, vitaminler ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu ürün, cildin doğal yağ üretimini dengelemeye yardımcı olur. Antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ayrıca tahriş olmuş cildi rahatlatır ve sivilceleri azaltır. O halde, yağlı cildi yönetmek için bu doğal çözüm hakkında size daha fazla bilgi verelim.

ZEYTİNYAĞI NEDİR?

Zeytinyağı, zeytinlerin preslenmesi ve yağın ifade edilmesiyle elde edilen, besin açısından yoğun bir yağdır. Bioscience Research Journal'da 2020 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, doğrudan uygulandığında cilde faydalı olabilecek sağlıklı tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar içerir. Yağlı ve kuru ciltleri iyileştirmek için zeytinyağı cilde topikal olarak uygulanabilir. Sabunlar ve losyonlar gibi çeşitli kozmetik ürünler, cilde fayda sağlamak amacıyla bileşimlerinde zeytinyağı içerir.

Zeytinyağı yağlı cilde nasıl yardımcı olur?

Frontiers in Pharmacology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre zeytinyağı, bakteri ve iltihabı azaltan doğal bir nemlendiricidir. “Cildinizdeki nemi hapsetmeye yardımcı olan, yağ bezlerinizi sakinleştiren ve yağ üretimini azaltan harika bir nemlendiricidir. Ayrıca cildinizin sağlığını iyileştirmeye ve korumaya yardımcı olan, hasarı önleyen antioksidanlar açısından da zengindir. Ayrıca, yağlı cilt tiplerinde tipik bir sorun olan sivilceyi tedavi eden ve cildinizin temizlenmesine yardımcı olan güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir” diyor trichologist ve kozmetolog Dr Kiran Sandeep Singh.

YAĞLI CİLT PROBLEMİ OLANLAR ZEYTİNYAĞINI NASIL KULLANMALI?

1. Zeytin ve ballı yüz maskesi

Asya Pasifik Tropikal Biyotıp Dergisi'nde 2011 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre bal, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğundan hassas, akneye yatkın ciltler için idealdir. Zeytinyağı ve bal mineral bakımından zengindir, antioksidan özelliklere sahiptir ve cildi pürüzsüz ve parlak bırakır.

İçindekiler

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Bal ve zeytinyağını küçük, ısıya dayanıklı bir kapta birleştirin.

Balı yumuşatmak için mikrodalgada 10 saniye tekrar ısıtın.

Karışımdan küçük bir tabakayı bir fırça veya parmak uçlarınızla yüzünüze uygulayın.

10 dakika sonra temiz bir bez ve ılık suyla çıkarın.

2. Zeytinyağı ve badem yüz maskesi

Zeytinyağı cildinize doğal bir parlaklık ve parlaklık verirken, badem ise cildinizi nemlendirir. Tamamlayıcı Tedaviler Klinik Uygulama Dergisi'nde 2010 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre badem, cildinizin nemli ve esnek kalmasına yardımcı olan E vitamini açısından zengindir.

İçindekiler

1 yemek kaşığı badem tozu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı esmer şeker

Yapılışı

Bir karıştırma kabında bir yemek kaşığı badem tozunu ve iki yemek kaşığı esmer şekeri birleştirin.

İki yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyin.

Malzemeleri birleştirin, ardından parmak uçlarınızı kullanarak macunu yüzünüze ve boynunuza birkaç dakika hafifçe bastırın.

Cildinize 3-5 dakika kadar uygulayın, ardından temiz su ile durulayın.

Cildinizi pul pul dökmek için bu badem yüz paketini haftada iki kez kullanın.

3. Zeytinyağı ve E vitamini yüz maskesi

E Vitamini yağı, cildi gençleştirebilen, yağda çözünen güçlü bir antioksidandır. Düzenli kullanımda cildin gençleşmesine yardımcı olarak daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Sızma zeytinyağı ayrıca pigmentasyonu ve koyu lekeler gibi diğer kusurları azaltır ve cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder.

İçindekiler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı E vitamini yağı

Yapılışı

Bir kapta zeytinyağını ve E vitamini yağını birleştirin.

Ellerinizi kullanarak harmanladığınız yağı yüzünüze hafifçe masaj yapın.

Bütün gece yüzünüzde kalmasına izin verin.

Sabahları ılık suyla yıkayın.

4. Zeytinyağı ve limon suyu

Limon, güçlü büzücü özelliklere sahip L-askorbik asit içerir. Bu özellikler gözeneklerin azaltılmasına ve yağ üretiminin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca cildi zarardan koruyabilecek güçlü antioksidanlar içerir.

İçindekiler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

½ yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı