Yaz dönüşü saçlara S.O.S bakım nasıl yapılır?

Trikoloji, saç ve saç derisi sorunlarını inceleyen ve bu sorunlara çözümler üreten bir bilim dalı. Çoğunluğun henüz yabancı olduğu bu dalı yakından tanımak için Akademi Saç Terapi’nin kurucuları Burcu Çayözü ve Evrim Bayraktar ile bir araya geldik. Çayözü ve Bayraktar’a yaz dönüşü saçlarımızı sağlıklı bir görünüm kazandırmanın yollarını sorduk.



Fotoğraf: GettyImages

Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından

Yaz dönüşü saçlarda en sık görülen sorunlar neler oluyor? Bu sorunlara yol açan nedenler neler?

Yaz sonrası saçlarda en sık gördüğümüz sorunların başında, kuruluk, matlık ve saç tellerinin daha kırılgan hale gelmesi bulunuyor. Saçlar, yaz aylarında maruz kaldığı güneş, havuz ve denizin etkisiyle yıpranarak, nemini kaybedip kırılgan hale gelebiliyor. Güneş ışınları, saç proteinlerine zarar vererek saçın gücünü kaybetmesine neden olabiliyor. Saçı yazın kurutan temel etkenler: tuzlu su, klorlu su ve güneşin UV ışınları ile yarattığı oksidan etkisi. Bu etkilerle zayıflayan saça sonrasında bakım yapılmadan boya ve ısı gibi işlemler uygulanırsa saçlar çok daha kolay kırılabiliyor.

Saçları öncelikle korumak için ne yapmak gerekiyor?

Saçı güneş ile direkt temastan korumak çok önemli ve etkili bir yöntem. Şapka, eşarp gibi aksesuarla veya saçı örerek bu teması azaltabilirsiniz. Nemini kaybeden saçlar daha kırılgan oluyor. Saça yeniden nem yüklenmesi ve var olan nemini koruyabilmesi için saça özel maskeler ya da bakımlar yapmak faydalı oluyor. Saçın nemini kaybetmesinin bir sebebi de sıcaklık artışı. Bir diğeri ise havuz kimyasalları ve deniz tuzuna sık temas ile saçımızın dış kapakları yıpranıyor ve saçımız nemini tutamaz hale geliyor. Aynı şekilde saçtaki rengin solmasının ve saç renginin açılmasının da temel sebebi bu oluyor. Bu durumu önlemek için havuz ve denize girmeden önce saç ıslatılabilir ve aynı şekilde sonrasında da mutlaka saç tuzdan ve klordan arındırılabilir.

Özellikle yaz döneminde saçları yıkarken nemlendirici şampuanlar tercih edilebilir ve saç uçlarına mutlaka saç kremi uygulanabilir. Banyo sonrası da saç taramayı kolaylaştıran su bazlı spreyler kullanılabilir. Yaz döneminde özellikle yoğun onarıcı bakım maskeleri tercih edilebilir ve haftada 1-2 defa olmak üzere bakım rutinine eklenebilir. Saçları şekillendirirken tercihen saç kendi nemi ile kurumalı, ısı işlemi uygulanacaksa ısı koruyucu sprey kullanılmalı. Yaz aylarında saç doğal haliyle; hafif topuz veya örgü modelleriyle kullanılabilir.

Bu sorunlara bir an önce çözüm bulmak için neler yapılabilir?

Saçın nemini tekrar kazanması için profesyonel maske bakımlar bir süreliğine saç kremi yerine tercih edilebilir. Daha yoğun bir etki için bu bakımlar saça gece uygulanıp bekletilerek sabah durulanabilir.

Özellikle boyalı ve açık renk röfleli saçlar yaz döneminde daha fazla hasar görüyor. Bu saçlar için ağırlıklı olarak protein, keratin, aminoasit içerikli yapılandırıcı maske bakımlar fayda sağlayabiliyor. İçlerinde aminoasit yapılandırıcı patentli içerikler bulunduran maske bakımlar, hasarlanan saçın keratin yapısını onararak kırılmayı önlemeye yardımcı oluyor. Yaz sonrası yapılacak bir saç kesimi de saçın sağlıklı kalmasına destek olacak faktörlerden.

Saçları hızla kendine getirmek için içeriğinde neler olan ürünleri öncelikle kullanmalıyız?

Destek bakımlarda özellikle içeriğinde Hindistan cevizi, jojoba, argan, üzüm çekirdeği ve badem yağı olan, hidrolize keratin bulunanlar tercih edilebilir. Bu içerikteki maskeler yoğun yapılandırıcı olduğundan, banyoda buhar ve ısı ile aktif oluyor. Saçta en az 15 -20 dakika kalması durumunda saçı derinlemesine nemlendirerek onarmakta çok etkili sonuçlar yaratabiliyorlar.

Saç yağı ve maske seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Saçta yağ kullanma konusu özellikle saç derisinde bazı yağların alerjik etki yapabilme potansiyeli açısından tartışmalı bir konu. Saçı nemlendirmek ve yapılandırmak için saç uçlarına yağ sürülebilir. Saç uçları için Hindistan cevizi, avokado ya da argan yağı tercih edilebilir. Saç derisi içinse biberiye, Hint, çay ağacı, sandal ağacı ya da Shea yağı seyreltilerek kullanılabilir. Ancak kozmetik biliminin ve teknolojinin gelişmesi ile profesyonel marka ürünler doğru içeriklerle saç onarımında ve yapılanmasında kesinlikle yağlardan daha etkili sonuçlar yaratıyor. Kullanılan yağları bazen saçtan durulamak çok zor olabiliyor ve bu sebeple saçlar daha yağlı ve ağırlaşmış görünebiliyor. Maske bakım tercih ederken içerik olarak silikon ve gliserinden kaçınmak ve tercihen hidrolize soya proteinler, hidrolize pirinç ve buğday proteinleri ve E vitamini içeriğini yapılandırıcı maskeler tercih edilmeli.