Yeni bir piercing bakımı nasıl yapılmalı? Dermatologlar anlatıyor

Kulağınızdaki ikinci veya üçüncü delik, sevimli küçük bir burun küpesi veya vücudunuzun herhangi bir yerindeki piercing olsun, yeni takılar takabilme fikri her zaman heyecan vericidir. Bununla birlikte, piercing ile cildin tamamen iyileşmesi arasında geçen süre çok önemlidir; enfeksiyona ve hatta yara izine yakalanmadığınızdan emin olmak için bölgenin düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için yapabileceğiniz her şeyi yapmak çok önemlidir.

Dermatolog ve Toronto'daki FACET Dermatoloji'nin kurucusu Geeta Yadav, sonuçta piercingin açık bir yara olduğuna dikkat çekiyor. Neyse ki, bakım sonrası bakım önemli olsa da o kadar da karmaşık değil. Burada en iyi dermatologlar piercing bakımı yaparken yapılması gereken en önemli beş şeyi paylaşıyor.

1. Alanı düzenli olarak temizleyin.

Bu basit adımın önemi küçümsenemez. Schweiger Dermatoloji Grubu'nda dermatolog olan MD Michele Farber, ellerinizin temiz olduğundan emin olmakla başlayın, ardından bölgeyi günde birkaç kez yumuşak, kokusuz bir sabunla yıkayın veya tuzlu su çözeltisiyle durulayın. Terledikten sonra veya o bölgeye makyaj yapıyorsanız temizlemeniz özellikle önemlidir, diye ekliyor Dr. Yadav. Dr. Yadav'ın söylediğine göre jakuziler genellikle "bakteri yuvası"dır. ” ve haftada en az bir kez çarşaf ve yastık kılıflarınızı değiştirin.

Ağız veya dil piercinginiz varsa, her yemekten sonra gargara kullanın ve bakterileri önlemek için dişlerinizi günde iki kez fırçaladığınızdan emin olun" diyor. Delme tamamen iyileşene kadar bu temizleme protokolünü takip edin (bu konuda daha fazla bilgi birazdan verilecektir). Ağzınız dışındaki bölgelere de günde en az bir kez petrol bazlı bir merhem sürebilirsiniz; Dr. Farber, bunun daha hızlı iyileşmeyi teşvik edecek şekilde lekenin nemli kalmasına yardımcı olacağını açıklıyor.

2. Bölge iyileşene kadar mücevher parçasını içeride tutun.

Benzer şekilde, cilt tamamen iyileşene kadar piercing'e yerleştirilen mücevher parçasını çıkarmaktan veya değiştirmekten kaçının. Dr. Yadav, "Çok erken çıkarmak piercingin kapanmasına neden olabilir" diye açıklıyor. İyileşme sürecinin tamamlandığını nasıl anlarsınız? “Piercinginizin iyileşip iyileşmediğini, artık herhangi bir akıntı yaymıyorsa, delici kenarları pürüzsüz görünüyorsa ve ham, kırmızı veya iltihaplı yerine doğal ten renginizdeyse ve piercing, piercing içinde kolayca hareket edebiliyorsa anlayacaksınız. iyileşen dokuya 'sıkışıp kalmak' yerine" diyor.

3. Farklı alanların farklı oranlarda iyileştiğini unutmayın.

Bu noktaya kadar, bunun tam olarak ne kadar süreceği büyük ölçüde deldiğiniz alana bağlı olacaktır. Dr. Farber, bölgedeki iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olan zengin kan akışı sayesinde, dil piercinglerinin genellikle yaklaşık bir ila iki ay sonra en hızlı şekilde iyileşeceğini belirtiyor. "Kulak memesi genellikle yaklaşık altı hafta sürerken, kulak kıkırdağının veya burun piercinginin iyileşmesi altı ila 12 ay sürebilir ve göbek deliğinin iyileşmesi yaklaşık dokuz ila 12 ay sürebilir" diye ekliyor.

4. Delik olan yere aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

Temiz tutmanın yanı sıra bölgeye ekstra baskı veya travma uygulamaktan da kaçınmak isteyeceksiniz. Dr. Farber, bunun, üzerine yatmaktan, dokunmaktan veya bükmekten kaçınmak anlamına geldiğini söylüyor. Dr. Yadav, göbek deliği piercingi gibi bir durumda, piercinge takılıp daha fazla tahrişe neden olabilecek dar giysilerden kaçınmanın da iyi bir fikir olduğunu belirtiyor.

5.Herhangi bir enfeksiyon belirtisiyle karşılaşırsanız bir doktora görünün

Konuştuğumuz her iki uzman da kızarıklık, sıcaklık, hassasiyet ve/veya sızıntının bir enfeksiyonun habercisi olduğu ve doktora ziyareti gerektirdiği konusunda ihtiyatlı davrandı. Dr. Yadav, eğer bölge kaşınıyorsa veya bir şişkinlik oluşuyorsa, bunun mücevherin içindeki bir şeye karşı potansiyel bir alerjinin göstergesi olabileceği konusunda da doktorunuzu görmek isteyeceksiniz, diye uyarıyor.