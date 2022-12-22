Yeni yıla 2023'ün saç trendleri damga vuracak

Saç trendleri her yıl değişerek kendini yeniliyor. Yeni yıla sayılı günlerin kaldığı bu günlerde 2023 yılının en çok dikkat çekecek trendleri ve renkleri kendini göstermeye başladı. 2023 yılı sıcak renklerin hakimiyetinde geçeceğini belirten Saç Tasarım Uzmanı Erkan Uzelli, ‘‘Bu saç renkleriyle birlikte kısa ama ortalama olarak tanımlayabileceğimiz bir uzunlukta, çenenin hemen altında veya omuzların hemen üstünde saçlar karşımıza çıkacak.’’ dedi.

SICAK RENKLER REVANÇTA

Son yıllarda saçlarda ombre ve sombre dediğimiz renklendirme işlemlerini gördük. Ancak 2023 yılı ile birlikte daha sıcak tonlara geçiş yaptığımızı söyleyen Erkan Uzelli, ‘‘Kadınlar enerjilerini yükseltmek için değişime saçlarından başlayacak. Geçmiş yıllarda soğuk renkler daha ön plandaydı. Şimdi yüzde yüz değişikliğe gidiyoruz. Sıcak renkler, dinamik çizgiler ve canlı renkler bu yılın trendi olacak. Zarif dalgalı bob saç kesimine ombre detaylarıyla farklı bir hava katabileceğiz. 2023’de daha sıcak sarılar, kahveli bakırlar, bal tonları, karamel ve kızıl yansımaları trend renkler olarak karşımıza çıkıyor.’’

DİKKAT ÇEKİCİ 70’LER ESİNTİSİ VE KISA SAÇLAR

Bu sonbahar boyunca zirveye yerleşen kısa saç modellerini, genel olarak dinamik durduğunu vurgulayan Uzelli, ‘‘Kısa saçlar kişiyi daha enerjik ve dinamik gösteriyor. Son yıllarda gittikçe artan bir ilgi var bu boylara. Kısa bob çoğunlukla şık, büyük oranda sarı ve ortadan ayrılmış stillerle kendini gösterecek. Hafif, neredeyse hissedilmeyen bir iç kıvrımla, zar zor algılanabilen bir eğri ile yüzün çizgilerini takip ediyor, ancak yüzün özelliklerini kusursuz bir şekilde öne çıkarıyor. Öte yandan özellikle bol dokulu, hareketli 70’ler modasını bolca göreceğiz.’’ açıklamasını yaptı.

DİNAMİK SAÇLAR İÇİN BAKIM ÖNERİSİ

Değişimin her zaman iyiye işaret olduğunu ve yenilenmiş enerjinin size uğurlu kapılar açacağına inanıyorsanız, sağlıkla parlayan bakımlı saçlar üzerinizdeki en görkemli aksesuardır. Herkesin saç tipi farklıdır ve hiçbir saç tipi kötü değildir. Yalnızca bakım ihtiyacı farklıdır. Eskiden doğal ürünler kullanırken günümüzde saçlara sürülen kimyasallar saça büyük zarar vermektedir. Bu nedenle saça ihtiyacı olan bakım ve canlılığı verebilecek saç bakım yağları kullanımının önemli olduğunun altını çizen Uzelli, ‘‘Özellikle argan yağlı karışımların, saçları beslediği ve bakımsız görünümünden kurtardığını biliyoruz. Bu yağların uygulanması hem çok pratik hem de doğal bir çözüm sunmakta.” ifadelerini kullandı.