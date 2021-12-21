Yüz tipine göre allık nasıl sürülür? Allık çeşitleri ve cilt tipine göre allık kullanımı

Allık kullanmak püf noktalar gerektiren ve cilt yapınıza göre değişkenlik gösteren üründür. En pahalı ürünü tercih etseniz bile doğru kullanım ve ürün çeşidini bulamadıktan sonra en iyi ürün bile en kötü görünüme sebebiyet verebilir. Doğru bir allık ve sürüş tekniğiyle sadece birkaç dokunuşla cildinizin daha sağlıklı görünmesini ve daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz.

Allık Nasıl Sürülür?

Allık Nasıl Sürülür ve hangi bölgeye sürülür sorusunun yanıtına da yazımızdan ulaşabilirsiniz. Allık kullanma konusunda pek bir fikriniz yoksa veya hep yanlış ürün çeşidi alıyor ve sürüş yapıyorsanız işte yüz şeklinize göre ve yüz tipinize göre allık kullanımı...

1. Önce cildinizi doğru şekilde hazırlayın

Allığınızın cildinize karışmasını ve tüm gün kalıcı olmasını sağlamak için önce daima yüzünüzü yıkayın ve nemlendirin. Kuru veya yağlı bir cilt makyajı tutmaz, bu nedenle cildinizi sağlıklı, temiz ve esnek tutmak, makyajın güzel bir şekilde karışmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlar. Allığınızın daha da uzun süre dayanmasını sağlamak için, cildinizi iyice nemlendirin ve makyajın tüm gün kalmasına yardımcı olmak için makyaj bazı ile başlayın. Cildinize fazla ürün kullanmak istemiyorsanız cilt tonunuzu eşitleyen BB krem veya renkli bir nemlendirici de kullanabilirsiniz.

2. Cilt tonunuzla uyumlu bir ton seçin

Allığın güzel ve tok durması için cilt alt tonunuza uyan bir renk seçmeniz gerekir. Çok karanlık veya çok parlak bir allık, size o sıcak genç ışıltıyı vermek yerine aslında sizi daha yaşlı gösterebilir. Doğal kızarıklığınıza yakın bir şey seçmek doğru olacaktır. Bu konuda doğru kararı vermekte zorlanıyorsanız, en iyi allığı bulmak için bazı ipuçlarını paylaştık:

Çok solgun, açık tenliyseniz, tonunuzu zorlamayacak güzel bir renk akışı için açık pembeleri tercih edin. Soluk pembe ve leylak formülleri, açık teninizi cafcaflı görünmeden düzleştiren saf bir renk skalası sağlar.

Açık-orta tenliyseniz, cildinize güzel bir parlaklık vermek için şeftali pembesi bir ton seçin.

Daha koyu ten tonları, parlak sonuçlar sağlamak için parlak bir kayısı gibi sıcak alt tonlu daha parlak tonlara gidebilir.

3. Cilt tipiniz için doğru allık formülünü bulun

Doğru allık için mükemmel formülü de bulmanız gerekir. Üç çeşit allık vardır: Toz, krem ve likit allık.

Yağlı cildiniz varsa, yanaklarınız için toz allıklar güzel görünür. Terlemeye veya yağa meyilli bir cildiniz varsa matlaştırmak için toz allıklar uzun süre kalıcı olacaktır.

Normal veya karma bir cildiniz varsa, kremsi formüller harikadır ve kalıcılığı yüksektir. Krem allık çoğu cilt tipi için kullanımı kolaydır, cilde taze, genç bir görünüm verir.

Kuru cildiniz varsa, likit formüllü allık uygulayın. Fakat cildinizi iyi nemlendirmeniz gerekir aksi takdirde likit allıklar kuruduklarında çatlayabilirler ve bu da kuruluk görünümünü daha da kötüleştirebilir.

4. Doğru allık fırçasını seçin

Doğru allık fırçası seçmek doğru allık seçmek kadar önemlidir. Eğer likit allık kullanıyorsanız parmaklarınızla veya süngerle uygulamanız daha doğru olacaktır. Toz allık kullanıyorsanaz orta kalınlıkta bir fırça seçin. Allığın kendi fırçası olan küçük fırçaları makyajınızı tazelerken kullanın.

5. Yüz şeklinize göre allık uygulayın

Oval yüz: Kaldırılmış bir etki yaratmak için elmacık kemiklerinizin üst kısımlarına allık sürmeyi deneyin.

Yuvarlak yüz: Elmacık kemiklerinizin hemen altına allık sürmeyi ve saç çizgisine doğru yukarıya doğru karıştırmayı deneyin. En iyi allık için aynaya bakın, gülümseyin, sonra elmacık kemiklerinize allık sürün. Bir fondöten fırçası ile darbeler kullanarak rengi şakağa doğru ve kulak memesine doğru aşağı doğru fırçalayın.

Kare yüz: Yüzünüz daha köşeliyse, elmacık kemiklerinize uygulamanın yanak bölgenize daha fazla hacim kattığını görebilirsiniz.

Kalp şeklinde yüz: Kalp şeklindeki bir yüzün özelliklerini hafifçe yumuşatmak için, yanaklarınızın üstünden kaşlarınızın ucuna kadar "C" şeklinde allık sürmeyi deneyin.

Dikdörtgen/uzun yüz: Yanağın en belirgin kısmından başlayarak allık ile elmacık kemiğine vurun, rengi buruna doğru karıştırıp şakaklara doğru dışarı çıkarın.

6. Karıştırın, karıştırın ve karıştırın

Sadece doğru bölgelere allık sürmek yeterli değildir, iyi karıştığından da emin olmanız gerekir. Allığınızı yüzünüze karıştırmak için nemli bir sünger veya sert bir fırça kullanın.

7. Kontür yaparken allık sürmeyi unutmayın

Sadece makyaj kullanarak şekillendirmenin elmacık kemiklerini ve çene çizgilerini oymanın harika bir yolu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Kontürünüzü uyguladıktan sonra ve aydınlatıcı ile bitirmeden hemen önce yanaklarınıza ve elmacık kemiklerinize sıcaklık katmak için kullanın. Bitmiş makyajınızın daha sıcak ve doğal görünmesini sağlar.

8. Güneş yanığı yapın

Yeni güneşlenmiş, kızarık bir görünümün elde etmek için burun köprüsüne ve yanaklarınızın en iç kısmına allık sürmeyi deneyin. Burası güneşin doğal olarak size çarpacağı yerdir, bu nedenle zararlı UV ışınları olmadan size güneş öpücüğü etkisi verir.

9. Fondöten ile çok gelen allıkları kapatın

Allığı yanlışlıkla üst üste sürdüyseniz, makyaj temizleyiciyi elinize almayın. Bunun yerine, eşit olarak dağıtmak için ıslak bir makyaj süngeri kullanarak üzerine biraz fondöten uygulayarak fazla olan allığı yumuşatın. Bu, hala pembe bir görüntü bırakırken rengi çevirecektir.

10. Kalıcı formül için katman katman uygulama yapın

Allığınızın tüm gün ve gece sürmesine mi ihtiyacınız var? Uzmanlar, maksimum kullanım için önce krem ​​allık sürmenizi, ardından üzerine pudra allık sürmenizi öneriyor.

Allık nasıl sürülür? sorusunun yanıtı bu şekilde. Allık çeşitlerine de galerimizden ulaşabilirsiniz.