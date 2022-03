2022'de yalnızlığa çare olacak en iyi tanışma siteleri ve uygulamaları: Tam 20 tane!

Tanışma, flört, ilişki... Covid-19 pandemisi olmasaydı da bunlar çok kolay işler sayılmazdı değil mi? Hepimiz her anlamda en çok uyumlu olduğumuz kişiyle birlikte olmak isteriz. Bazen fiziksel olarak beğendiğiniz biriyle hobilerimiz, zevklerimiz hiç uyuşmaz. Ama günümüzde bu artık tarihe karıştı diyebiliriz. 2022 arkadaşlık siteleri ve arkadaşlık uygulamaları yani flört App'lerini çok cazip hale getirdi. Artan flört-arkadaşlık siteleri sayesinde hem fiziksel olarak beğendiğiniz hem de önceden konuşup anlaşabileceğinizi düşündüğünüz insanları bulabilirsiniz! Burada size en popüler olanları listeledik. Bu uygulamalar sayesinde istediğiniz kriterlerdeki ideal eşinizi, uzun süreli arkadaşlıklarınızı, gündelik kaçamaklarınızı bulmak çok kolay. Önceden belirtmekte fayda var ki, bazı uygulama ve siteler Türkiye'de aktif değil, bunları da yurt dışı seyahatlerinizde ya da yurt dışında yaşıyorsanız kullanabilirsiniz. ; ) İşte 2022 en iyi arkadaşlık siteleri ve arkadaşlık uygulamaları, bu App'ler ile flört çok kolay...

2022 En İyi Arkadaşlık Uygulamaları

OkCupid

OkCupid, 2004 yılından beri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İngilizce olarak kullanılabiliyordu. Arkadaşlık uygulaması, 1 Mart’tan itibaren Türkçe olarak da kullanılmaya başlandı. OkCupid, iOS uygulaması, Android uygulaması olarak ve masaüstünde kullanılabilir. Okcupid sohbet uygulamasına üye olurken dikkat etmeniz gereken nokta kişisel bilgilerinizi, hobilerinizi ya da uğraş alanlarınızı doğru girmek olmalıdır. OkCupid’i iyi bir flört uygulaması yapan özelliklerden biri de karşıdaki kişiyle eşleşme olduktan sonra dilediğiniz kadar konuşabilmeniz. Ayrıca cinsel kimliğinize göre birçok alternatif bulunmaktadır. OkCupid, siz üye olurken size çoktan seçmeli sorular sorar. Böylece sorulara verdiğiniz cevaplar ve hayat tercihlerinize göre sizinle benzer özellikte insanları eşleştirmeye çalışır.

Tinder

En gözde arkadaşlık uygulaması olarak başı çeken Tinder maalesef ki aynı zamanda en çok sahte profile sahip uygulama olabilir. Akıllı telefonların konum hizmetlerini kullanarak çevrenizdeki en yakın kişiyi eşleşme olarak sunan Tinder yıldan yıla kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Uygulama üzerinden filtreleme yapılarak çıkan kullanıcılardan beğenilenler seçilir ve karşı tarafın da beğenmesi beklenir. Aksi takdirde beğendiğiniz bir profilden sizin profilinize beğeni gelmezse bu kişi ile eşleşme sağlanamaz ve bu nedenle sohbet başlatılamaz. Ancak beğendiğiniz kullanıcı da sizin profilinizi beğenirse eşleşme sağlanır ve bu şekilde sohbet başlatılabilir.

Happn

Konum bilgilerinizle çalışan arkadaşlık uygulaması sahte profilleri engellemek amacıyla Facebook ile giriş seçeneği koymaktadır. Facebook ile giriş yaptığınızda bütün beğendiğiniz müzik listeleri, filmler ve sayfalar Happn’da gösterilir bu sayede karşıdaki kişi sizi daha iyi tanımış olur. Uygulamanın diğer bir güzel yanı ise karşınıza çıkan kişilerin daha önce aynı konumda kaç kez bulunduğunu ve karşılaştığınızı görebilmeniz. Happn’da yolunuzun kesiştiği kişileri kalp göndererek beğenebilir, ilgi karşılıklı olduğunda mesajlaşma seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bumble

En çok kullanılan arkadaşlık uygulamaları arasında yer alan Bumble için Tinder’ın kadın versiyonu diyebiliriz. Bumble’da önce kadınlar seçer ve onlar konuşma başlatır. Erkek, 24 saat içinde mesaj atmazsa, potansiyel tarihleri kaybeder. Erteleyen biriyseniz, Bumble size göre olmayabilir. Bumble, bulunduğunuz yere göre çalışır. Yani uzakta olan biriyle bağlantı kurmuyorsunuz, bir ilişki kurmanız için bulunduğunuz yere daha yakın biriyle bağlantı kuruyorsunuz. Bumble'ın farkı ise ilişki yerine arkadaş aramanızı sağlayan bir “BFF” özelliğine de sahip olması.

Hinge

Hinge daha çok kişinin fotoğraflarını, ilgi alanlarını ve sorulan sorulara cevap verme şekillerini ön plana çıkararak bireylerin ilgisini çekme arayışında. Şimdilik aylık 7 dolar ile kullanıma sunulan arkadaşlık sitesi. Hinge, kullanıcıların profilleriyle kendilerini olabildiğince ortaya koymasını istiyor. Fotoğraflar, genel bilgiler ve sorulan sorulara verilen yanıtları kullanan Hinge, karşılıklı beğeniyle birlikte mesajlaşmaya başlama formülünü de kullanmıyor. Bunun yerine kullanıcıların birbirlerinin profillerindeki içeriklerle etkileşime geçmesi bekleniyor.

Coffee Meets Bagel

Coffee Meets Bagel adlı bu uygulama, Tinder’a biraz benzese de kullanıcı profili emin olun ki oldukça farklı. Biriyle tanışmak için "Keşfet" kısmına tıklamanız yetiyor. Akabinde size uygun kriterdeki adaylar tek tek karşınıza sıralanıyor. Ama uygulamanın Tinder'dan farklı olan kısmı gün içinde çok fazla beğeniye izin verilmemesi. Size ilk kayıt için binden fazla kahve çekirdeği veriliyor ve çöreğinizi (potansiyel ilişkinizi) aramanız bekleniyor. Uygulama içerisinde 1000 kahve çekirdeği size verilir ve siz de deyim yerindeyse artık kahvenizin yanına bir çörek aramaya başlarsınız. Yeni bir kişiyle tanıştıktan sonra kişiyi çörekler kısmında bulabilirsiniz. Elinizdeki kahve çekirdeği bittikten sonra ücretli kahve çekirdeği satın alıp kişilerle etkileşime girmeye devam edebilirsiniz.

The League

The League erişim için başvuru gerektiren bir "elit tanışma uygulaması" dır. İş unvanınız ve gittiğiniz okullar The League'in başvururken dikkate aldığı faktörlerdir bu yüzden LinkedIn hesabınızı bağlamanız gerekir. Büyük şehirlerde uzun bekleme listelerine sahip olması nedeniyle başvurunuzun onaylanması zaman alabilir.

Aura

Aura, son dönemde dünyada oldukça popüler hale gelen yeni bir flört uygulamasıdır. Aura için aslında bir flörtten çok “hayat tarzı eşleştirme uygulaması“ denebilir. Çünkü Aura, çevrenizde sizinle benzer hayat tarzına sahip insanları keşfetmenize ve tanışmanıza olanak sağlıyor. Sevdiğiniz, gitmekten keyif aldığınız yerleri profilinize ekleme seçeneği sunan algoritması sayesinde sizinle aynı zevklere sahip insanlarla tanışabiliyorsunuz.Öte yandan uygulama kullanıcılarına güvenli bir iletişim imkanı sunuyor. Çünkü Aura’da sahte profiller bulunmuyor. Uygulamaya üye olurken, yüz profilleri yüz tanıma teknolojisinden faydalanılarak onaylanıyor. Bu da daha güvenli bir iletişim imkanı sunuyor.

Her

Her, eşcinsel kadınlar özelinde çalışan bir arkadaşlık uygulaması. Her'ün kitlesi özellikle kuir, biseksüel ile lezbiyen kadınlar ve ödüllü bu uygulama üç milyonu aşkın bir kullanıcı sayısına sahip. Diğer uygulamalara benzer bir şekilde bu uygulama da doğru eşi bulana kadar kaydırma hareketi üstüne kurulu. Profil sayfasına fotoğraf, biyografi, cinsel yönelim ve daha birçok detayı eklemek mümkün.

Badoo

Badoo, hem yakınlarınızdaki Badoo kullanıcılarını bulmanızı sağlayan, hem de Happn gibi lokasyon bazlı karşılaşmaları bildiren ücretsiz arkadaşlık uygulaması. Badoo'da daha çok kişinin sizinle etkileşime geçmesi için fotoğraf albümleri oluşturup, fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Fakat daha fazla özellik isteyenler, beğendiği kişiye mesaj atmak gibi ayrıcalıklar için özel abonelikler ve uygulama içi satın almalar mevcut. Badoo'da sizi beğenenleri görerek sizi beğenenler arasından, sizin beğendiklerinizle sohbet edebilirsiniz.

Skout

Skout uygulaması ile yeni arkadaşlar edinebilir ve onlarla mesajlaşmaya başlayabilirsiniz. Skout, uygulama üzerinden sohbet edebileceğiniz, kullanıcılarla birbirinize hediyeler verebileceğiniz ve fotoğraf paylaşabileceğiniz bir platform. Kendi kullanıcı arama parametreleriniz üzerinden sohbet etmek istediğiniz kişi özelliklerini belirleyebilir, buna göre eşleştirmeler sonucu yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Mico

Mico, dünyanın her yerinden, her an kullanıcılara ulaşmanızı sağlayan, video, fotoğraf ve ses kaydı özelliklerini barındıran canlı yayın uygulaması. Mico, aynı zamanda dil öğrenme aracı ile farklı ana dili olan kişilerden bu dili öğrenme fırsatı da sunuyor sizlere.

Lovoo

Lovoo'da fotoğraf paylaşarak arkadaş bulabiliyorsun. Fotoğraf paylaştığın zaman seninle aynı konumda olan insanlara gösteriliyor ve seni beğenenlerle iletişime geçebiliyorsun. Konumda belirlediğin uzaklığa göre sana yakın olan insanlar karşına çıkacaktır. Bir kişiye mesaj atabilmeniz için o kişinin de sizi beğenmesi gerekir. Mesajlaşmak istemediğiniz kişilerin mesajlarını ise engelleyebilirsiniz.

The Pattern

Aslında bu uygulamanın amacı kendi burcunuzu doğum saatinizi girip yaşayacağınız olası evreleri sizlere sunması fakat yeni çıkan özelliğinde de burcunuza göre uygun adayları size sunuyor. The Pattern'in connect kısmından potansiyel adayları görebilir onların doğum saatlerine göre de uyumunuzu görebilirsiniz. Böylelikle aslında kötü tanışmalara son diyebiliriz! Çünkü anlaşabildiğiniz insanları tanışmadan önce görebilecek olası yaşayabileceğiniz krizleri önleyebileceksiniz.

Banjo

Telefonunuzun GPS'ini kullanarak size yakın olan kişileri sıralayabilen bir uygulama. Eğer bir ortamda bir çocuk beğendiniz fakat konuşamadıysanız o zaman bu uygulama işinize çok yarayacak. Etrafınızdaki insanları bulabilmek için harika bir tanışma uygulaması

Fiesta by Tango

Dünyanın her yerinden tanışabileceğiniz kişilerle fotoğraf veya video paylaşabilir onları takibe alabilirsiniz. Bu uygulamanın diğerlerinden farkı hem birebir sohbet edebilir ya da sohbet grupları kurabilir pek çok kişiyle sohbet odasında konuşabilirsiniz.

2021 En İyi Arkadaşlık Siteleri

e-Harmony

EHarmony temel arama filtreleri yaş, cinsiyet ve fotoğraf olan bir flört sitesidir. Site, size kendi profil bilgileriniz doğrultusunda üye tavsiyeleri sağlar. Bu tanışma sitesi, sizi, size en çok benzeyen üyelerle eşleştirmek için eşleştirme algoritması kullanır. Benzerlikler, eğitim, cinsel eğilim, gelir, ya da psikolojik bünye gibi birçok farklı özellik kullanarak belirlenebilir. E-harmony, üyelerine psikolojik değerlendirme sunar ve sonuçları algoritmasında kullanır. Ayrıca, diğer üyeleri özel sohbetlere davet etme seçeneği de vardır. Eharmony, aynı zamanda webcam sohbeti sunar.

Plenty of Fish

Plenty of Fish, piyasadaki en çok konuşma sayısına sahip platformu olma iddiasına sahip. Birine mesaj atmak için para vermek zorunda değilsiniz ve günlük 70.000’den fazla bekar kullanıcı sohbete hazır olarak sizleri bekliyor. Uygulamanın bir sıkıntısı ise çok fazla sahte hesap bulunması.

Match.com

Match bir çevrimiçi, ücretli eşleşme sitesidir. Profil eşleşmelerine ve üyelerin doldurduğu arama kriterlerine göre çalışmaktadır. Üyeler e-posta yoluyla diğer üyelere göz atabilir ve onlarla iletişim kurabilir. Eşleşmeleri görüntülemek ücretsiz fakat diğer üyelerle iletişim kurmak için kaydolmaları gerekmektedir. Diğer üyelere ücretsiz "göz kırpabilir", devamında ise bağlantı kurabilmek için ücretli üyelik almaları gerekir.

Tandem

Aslında bu uygulama tam olarak dil öğrenme sitesi ama dil öğrenerek yeni arkadaşlar edinebilir hem öğrenmek istediğiniz dili geliştirebilir hem de dünyanın dört bir yanından arkadaş edinebilirsiniz. Ayrıca küçük flörtleşmelere de kim hayır diyebilir ki!

Yazı: Selin Demircan