15 erkek ilk buluşmada öpüşüp öpüşmemekle ilgili düşüncelerini açıkladı. İşte erkeklerin ilk buluşmada öpüşmek hakkındaki düşünceleri...

İlk buluşmada birini öpmeye karar vermek son derece kişisel bir sorudur. Bu kişiyle dudaklarınızı kilitlemek için sabırsızlanıyorsanız, elbette, yapın! Ancak ilk randevuyu öpmeden bitirmek, gelecekte bu kişiyle daha fazla randevu ve hatta umut verici bir ilişki olmayacağı anlamına da gelmez.

İLK BULUŞMADA ÖPÜŞMEK DOĞRU MU?

İşte ilk buluşmada öpüşüp öpüşmemek gerektiği ile ilgili kendilerine sorular sorulan erkeklerin gerekçeleri:

1. İlk buluşmada öpüşmek, bir erkeğin size tekrar çıkma teklif etmesi gerektiğini bilmesini sağlar.

Çünkü bir erkeğe göre durum şöyle: "İlk randevuda öpücük yoksa, daha fazla peşinde koşmam."

2. Aranızda kimya olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

"Aramızda kimya varmış gibi görünüyorsa, onunla çıkmaya devam ederim. Aksi takdirde, çıkmanın anlamı ne?"

3. Sizinle ilgili meraklarını gidermenin bir yolu olabilir.

"Sadece meraktan dolayı deniyorum, bazen o kadar da ilgilenmediğime karar vermişken bile."

4. Flört etmekten ilişki içinde olmaya doğru ilerlemede doğal bir sonraki adım.

"Bir saatlik kahve randevusundan sonra öpüşmemek mantıklı. Ancak akşam yemeğini birlikte yemek, bowling oynayıp, dönme dolaba binmek, buz pateni yapmak, halka açık bir parkta yürüyüş, mini golf, diğer etkinlikleri içeren birkaç saatlik randevudan sonra bir yerlerde içki ya da kahve içmek birbirini az çok tanımaya yeterli. Uzun süren bu saatler sonrası öpüşmek tabii ki doğal. 3-4 saatlik bir zaman diliminde ikinci ya da üçüncü bir randevu olup olamayacağına karar verilebilir.

5. Bazen, ilk buluşmayı bitirirken sarılmak da aynı derecede iyi olabilir.

"İlk randevu beklenenden özellikle uzunsa ve hoşuna gidiyorsa, evet öpüşmek isterim. Aksi takdirde, onu kucaklayıp tekrar dışarı çıkmayı teklif edebilirim."

6. Zaten arkadaş olduğunuzda, öpüşmek, işleri bir sonraki seviyeye taşıdığınızı doğrulamanın bir yolu olabilir.

"İlk randevumda öpüştüm çünkü bu kişiyle önceden zaten bir arkadaşlığım vardı ve iyi bir iletişimimiz vardı. Bu uzun ve tutkulu bir öpüşmeydi. Sabaha karşı 3'tü ve biz geçen arabaları ve sürücüleri umursamadan öpüştük. Şu anda bu kişi benim karım."

7. Öpüşmek romantiktir.

"Bir randevu iyi gidiyorsa, onu romantik bir öpücükle bitirmenin daha iyi bir yolu yoktur. Hiç kimse tuhaf vedaları veya garip kucaklamaları sevmez."

8. Yapsanız bile, bu işlerin daha ileri gideceği anlamına gelmez.

"Öpüştük diye ileriye dönük hemen hayal kurmamak gerekir. Düğünü planlamak veya çocuklarınıza isim vermek için henüz çok erken."

9. Bir erkeğin daha fazlasına hazır olduğu anlamına gelebilir, ama tabii ki karşı tarafta istiyorsa.

"Onunla yatmaktan mutlu olacağım anlamına geliyor, ama tabii ki o da bunu istiyorsa."

10. Ne hissettiğinizi ifade etmenin bir yolu olabilir.

"Bu genellikle ona karşı hislerimin bir ifadesi olabilir."

11. Genel olarak, ilk randevunun sonunda bir öpücük genellikle bir coşkunun işaretidir.

"Birini ilk randevuda öpüyorsam, iki şeyden biri anlamına gelir: Onu tekrar görmek istemem veya onu gerçekten, gerçekten tekrar görmek istiyorumdur."

12. Ancak bazen, dahil olan en az bir kişi için hiçbir şey ifade etmez.

"Bazen kendimi onu öpmeye mecburmuşum gibi hissederim. Bu da onun için delirdiğim anlamına gelmez."

13. Öpüşme, aranızdaki fiziksel çekimi test etmenin iyi bir yolu olabilir.



"Benim için ilk randevuda bir öpücük fiziksel çekimimizi test etmek gibidir. Kimyamız uyuşuyor mu? İkimiz de diğer kişinin öpüşmesini seviyor muyuz?"

14. Bazı erkekler kadınların beklentisi olduğunu düşündüğü için öpüşüyor.

"Öpüşmek konusunda tuhafım. Çok fazla öpüşmek taraftarı olmasam da buluştuğum kızların bunu benden beklediğini düşünüyorum. İlk randevuda öpüyorsam, beni ön kapıdan alacağını umduğum içindir."

15. Birinin sizi ilk randevuda öpme şekli, etkileme amaçlı olabilir.

"Onu öperek etkilemek istiyorum. Hedef iz bırakmak. Eğer ondan hoşlanıyorsam tabii ki büyük bir etki bırakmak isterim."

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