Arkadaşlarınla veya ailenle yaptığın internet üzerinden görüntülü konuşmalar, günleri daha keyifli yapmanın artık en net yolu oldu. Saatler boyunca konuşacak birçok konu bulabilsek de bu keyifli konuşmaları daha eğlenceli hale getirebilmek mümkün. Herkesin ekranın başında olduğu bu görüntülü konuşmalar esnasında oynanabilecek birçok oyun var. Sessiz sinemadan gerçek mi yalan mı oyununa, doğruluk mu cesaret mi oyunundan dudak okumaya birçok oyun akşamınızı keyiflendirmek için sizi bekliyor.

Telefon veya bilgisayar aracılığıyla saatler süren görüntülü konuşmalar artık yeni sosyalleşme yöntemimize dönüştü. Biriken dedikodular, konuşacak birçok konu var derken bu sosyalleşme biçimini kısa sürede benimsedik tabii. Şimdi bu görüntülü konuşmaların yeni bir seviyeye çıkarmanın vakti geldi. Karşılıklı yapılan görüntülü konuşmalarda, ekran başında herkesin katılabileceği oyunlar oynamaya hazır mısınız?

“Ben hiç...”

Yıllardır filmlerde gördük! Şimdi oynamayacağız da ne zaman oynayacağız! Hollywood filmlerinde ateş başına toplaşıp içkilerini içen gençlerin, sırayla “ben hiç...” ile başlayan bir cümle kurup oynadıkları o oyuna mutlaka denk gelmişsinizdir. Siz de bu oyunu dilediğiniz bir içecekle oynayabilirsiniz. Oyunun kuralları basit. Herkes sırayla hayatında hiç yapmadığı bir şeyi “ben hiç...” ile başlayan bir cümleyle söyler. Örneğin, aranızdan birisi “Ben hiç yere çöp atmadım.” der. Eğer diğer oyuncular arasında yere çöp atanlar olmuşsa önündeki içeceği içer. Artık gerisi tamamen hayal gücünüze kalmış.

Sessiz Sinema

Arkadaşlarla bir araya gelinen zamanlarda da klasik olan bu oyunu şimdi, görüntülü konuşmalara taşıyın. Kamera karşısına geçin ve hünerlerinizi gösterin. Dilerseniz eşli oynayın, dilerseniz tek başınıza herkese karşı meydan okuyun.

Gerçek mi? Yalan mı?

Arkadaşlarını ne kadar iyi tanıyorsun? Peki, onlar seni ne kadar iyi tanıyor? İşte bunu ortaya dökmek için eğlenceli ve ideal bir oyun var karşınızda. Oyunun kuralları çok basit. Herkesin sırayla oynadığı bu oyunda, sırası gelen kişi üç adet cümle kuracak. Bu cümleler, söyleyen kişinin hayatıyla veya kendisiyle ilgili olabilir. Bu üç cümlenin ikisi gerçek, biri yalan olmalı. İşte işin eğlencesi de burada başlıyor. Diğer herkes hangi cümlenin yalan olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Kim, kimi ne kadar iyi tanıyor görelim bakalım.

Dudak Okuma

Tıpkı yukarıdaki oyun gibi bu oyunun da kuralları oldukça basit. Oyun sırası gelen kişi bir kelime seçiyor ve bu kelimeyi mikrofonunu kapatarak diğerlerine söylemeye çalışıyor. Diğerleri de dudak okuyarak bu kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor. Dilerseniz eşli, dilerseniz tek oynayabileceğiniz bu oyunla akşamların daha bir keyifli olacağına eminiz.

Doğruluk mu? Cesaret mi?

Yılların eskitemediği bu oyunu tekrar hayatınıza sokmaya ne dersiniz? Bence tam sırası. Evde can sıkıntısıyla geçen günleri biraz neşelendirmek kimseye zarar vermez. Bu oyunu bir adet şişeyle oynandığını hatırlamışsındır. Ekran başındayken durum biraz daha farklı oluyor tabii. İlk etapta oyuna başlayabilmek için aranızdan birini seçin (zar atın, nefes tutma yarışması yapın vb. burası size kalmış.) ardından sırayla herkes cevap vermeye başlasın. Dikkat: Oldu da birisi cesaret derse yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyin.