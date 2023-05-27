Bir araştırmaya göre seks yapmak için en iyi saat belirlendi

Güne başlamak ve uykululuktan kurtulmak için kesinlikle canlandırıcı bir yol. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, sabah seksi günün herhangi bir saatindeki seksten daha tatmin edici olabilir. Yeni bir araştırmaya göre tutku için en heyecan verici zaman görünüşe göre sabah 7.30.

Bulgular, yaşları 18 ila 65 arasında değişen, uzun süreli ilişkiler içinde olan 500 erkek ve 500 kadından altı hafta boyunca seks yaptıkları zamanları kaydetmeleri istendi.

Neredeyse dört kişiden birinin seçtiği seks için en tatmin edici zaman sabah 7.30'du. Genel olarak, insanların üçte ikisi, sabah 7 ile 10.30 arasında sabah seksini en tatmin edici olarak seçti. Sadece yüzde 33'ü en iyi seksi gece yaptıklarını söyledi, yüzde 16'sı en iyi zamanı 21:00 olarak seçti, yüzde 15'i 22:00'ı ve sadece yüzde 2'si 23:00 olarak seçti.





Araştırmaya göre seks yapmak endorfin salgıladığından güne iyi bir ruh hali içinde başlamanın bir yolu olduğu öne sürülüyor.

Yeni ankete göre seks yapmak için en tatmin edici ikinci zaman sabah 8'dir. Evde çocukları olan ebeveynler için de hafta sonu iyi bir zaman dilimi olabilir.

Anket ayrıca çoğu kişinin kahvaltı için en uygun saat olarak sabah 7.45'i, öğle yemeği için en iyi saat olarak 12.45'i ve akşam yemeği için en iyi saat olarak da 18.15'i değerlendirdiğini buldu.

Sevişmek için en iyi zaman konusunda önceki araştırmalar kadınların akşam seksini tercih ettiğini ve bir çiftin ne zaman seks yapacağını tercih eğiliminde olanların kadınlar olduğunu öne sürüyor.