Durun! Siz sevişemezsiniz...

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Özellikle de başınız ağrıyorsa!..

Önemli bir maçtan önce

Profesyonel bir sporcuysanız ve ertesi gün önemli bir maçınız varsa, o gece yatağınız sadece iyi bir uyku içindir, daha fazla hareketliliğin yeri değil! Çünkü genel kanı, büyük bir maçtan önce seks yapmanın, performansı olumsuz etkileyeceğidir. Aslında bu kanı, yeni araştırmalarla çürütülmüş durumda. Yeni bir araştırmaya göre, nazikçe yapılan seks, insanı gevşetiyor, kişinin rekabetçi yönünü keskinleştiriyor ve kendine güven duygularını artırıyor. Erkek sporcuları yakından ilgilendiren bu araştırma, kısa vadede testosteron seviyelerinin yükselmesiyle, rekabet duygusunu ve odaklanmayı artırdığı sonucuna dayanıyor. Yine de uzmanlar, iyi bir gece uykusunun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını ve hayati bir öneme sahip olduğunu söylemeden geçmiyor. Aşırı ve coşkulu seksin, değerli enerji deponuzu boş yere harcamanıza neden olabileceğini unutmayın.



İş görüşmesinden önce

Seks için bir nevi stres kovucu diyebiliriz. Özellikle büyük bir etkinlikten önce yapılan seksin, stres seviyelerini azalttığı görülmüş. Örneğin bir iş görüşmesi yapacaksanız… Vücudun salgıladığı kimyasallar, sinirlerinizi yatıştırarak, kendinize duyduğunuz saygıyı artırır ve kendinizi partnerinize daha yakın hissedersiniz.



Kendinizi iyi hissetmediğinizde

İngiltere’de yapılan bir çalışma gerçekten ilginç! Çünkü araştırmanın sonuçlarına bakılırsa, sperm kadın vücudunda bir antidepresan gibi görev yapıyor. 293 kadın üzerinde yapılan çalışmaya göre, spermde testosteron ve prostaglandin gibi duygu değiştirici hormonlar yer alıyor ve prezervatif kullanmayan kadınların, kullanan kadınlara göre depresyona girme ihtimali çok daha az!



Reklem arasında

Seks seansınız bütün gece sürmüyorsa boşuna endişelenmeyin. Önemli bir araştırmaya göre, en iyi seksin 15 dakikadan daha az yapılanı olduğu belirlenmiş. Rastgele seçilen Amerikalı ve Kanadalı deneklere, “Seksin ideal süresi sizce ne?” diye sorulmuş. Çoğu 7-13 dakika arasını “cazip” olarak ifade ederken, 3 dakika için “yeterli” cevabını vermiş. Aslında uzmanlara bakılırsa, seksin ne kadar sürdüğü çok da önemli değil. “İster bir-iki dakikada çabucak yapın, isterseniz dört saatlik bir maraton misali” diyorlar!



Başınız ağrıdığında

Yeni bir araştırmaya göre, artık sevişmek istemediğinizde “başım ağrıyor” diyemeyeceksiniz! Çünkü İngiliz nörologların yaptığı bir araştırma, seksin gerçekte baş ağrılarını hafifletebildiğini ortaya koymuş. Seks sırasında salgılanan endorfin hormonu, doğal bir ağrı kesici işlevi görüyor. Ama tabi ki, baş ağrınız stres kaynaklıysa... O zaman seks, eğlenceli bir yöntem gelebilir. Eğer migreniniz varsa, henüz Parasetamol’den vazgeçmeyin. Ayrıca baş ağrılarınızı hafife almayın ve doktor kontrolünüzü ihmal etmeyin.



Smear testi'nden önce

Sperm, smear sonuçlarını ya da bir hemşirenin veya doktorun smear uygulama yeteneğini etkilemezken, spermisid (sperm öldürücü), prezervatif ve kayganlaştıcılar sorun yaratabiliyor. Eğer bunları kullanıyorsanız, smear testinden önce 24 saat boyunca seksten uzak durmalısınız. Çünkü bu doğum kontrol yöntemlerinde bulunan kimyasallar, smear testini etkileyebilir ve yorumlamayı zorlaştırabilir. Bunu regl döneminizde ya da regl döneminizden hemen önce de yaptırmayın. Çünkü kan hücreleri, servikal hücreleri gizleyebilir. Bu da sizin yetersiz bir sonuç almanıza ve aynı işlemi 3 ay sonra yeniden tekrarlatmanıza neden olabilir.



Masajdan sonra

Partnerinizle duyularınızı harekete geçirecek bir masaj, ruh halinizin daha iyi olmasına yardımcı olabilir ama prezervatif kullanıyorsanız, seks hayatınıza hareket katmak için başka bir şey deneyin ya da masajı sadece bedensel bir rahatlama aracı olarak kullanın! Çünkü masaj ve bebek yağlarını kapsayan yağ bazlı ürünler, lateks lastiğini zayıflatıp eritebilir, daha az etkili olmasına ve yırtılmasına neden olabilir.



İlişki sonrasında kanama varsa

Cinsel ilişkiden sonra lekelenmeler olabilir. Uzmanlar bunun doğum kontrol hapını kaçırmaktan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve servikal erozyona kadar pek çok çeşitli nedeni olabileceğini söylüyor. Bunların hepsi tedavi edilebilir, ancak siz en iyisi doktorunuza ya da aile planlama kliniğine kontrol olana kadar, seksten kaçının. Bu arada doğum kontrol hapı, vajinada kuruluğa neden olabilir. O halde vajinanız seks sırasında çok kuru ve gerginse, yağ bazlı olmayan bir kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.



Doğum yaptıktan hemen sonra

Doktorunuz doğumdan sonra, kendinizi hazır hissettiğiniz sürece sevişebilirsiniz dese de, bunun için acele etmeyin. Bazen siz yeniden sevişmek isteyene kadar haftalar ya da aylar geçebilir. Normalde seks isteği, 12’nci haft adan sonra eski haline dönüyor. Bu doğal bir durum çünkü doğum gibi çok yorucu bir eylemden henüz çıktınız. Ayrıca vücudunuzun da iyileşip toparlanmaya ihtiyacı var. Üstelik dikişleriniz varsa bu daha da ağrılı olabilir. Vajinanızı parmaklarınızla yoklamanızın bir yararı olabilir, dokununca acıyan alanları sevişmeden önce fark edebilirsiniz.