Önemli bir maçtan önce
Profesyonel bir sporcuysanız ve ertesi gün önemli bir maçınız
varsa, o gece yatağınız sadece iyi bir uyku içindir, daha fazla
hareketliliğin yeri değil! Çünkü genel kanı, büyük bir maçtan önce
seks yapmanın, performansı olumsuz etkileyeceğidir. Aslında
bu kanı, yeni araştırmalarla çürütülmüş durumda. Yeni bir
araştırmaya göre, nazikçe yapılan seks, insanı gevşetiyor, kişinin
rekabetçi yönünü keskinleştiriyor ve kendine güven duygularını
artırıyor. Erkek sporcuları yakından ilgilendiren bu araştırma, kısa
vadede testosteron seviyelerinin yükselmesiyle, rekabet duygusunu
ve odaklanmayı artırdığı sonucuna dayanıyor. Yine de uzmanlar,
iyi bir gece uykusunun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını ve hayati
bir öneme sahip olduğunu söylemeden geçmiyor. Aşırı ve coşkulu
seksin, değerli enerji deponuzu boş yere harcamanıza neden
olabileceğini unutmayın.
İş görüşmesinden önce
Seks için bir nevi stres kovucu diyebiliriz. Özellikle büyük bir
etkinlikten önce yapılan seksin, stres seviyelerini azalttığı görülmüş.
Örneğin bir iş görüşmesi yapacaksanız… Vücudun salgıladığı
kimyasallar, sinirlerinizi yatıştırarak, kendinize duyduğunuz saygıyı
artırır ve kendinizi partnerinize daha yakın hissedersiniz.
Kendinizi iyi hissetmediğinizde
İngiltere’de yapılan bir çalışma gerçekten ilginç! Çünkü
araştırmanın sonuçlarına bakılırsa, sperm kadın vücudunda
bir antidepresan gibi görev yapıyor. 293 kadın üzerinde yapılan
çalışmaya göre, spermde testosteron ve prostaglandin gibi duygu
değiştirici hormonlar yer alıyor ve prezervatif kullanmayan
kadınların, kullanan kadınlara göre depresyona girme ihtimali
çok daha az!
Reklem arasında
Seks seansınız bütün gece sürmüyorsa boşuna endişelenmeyin.
Önemli bir araştırmaya göre, en iyi seksin 15 dakikadan daha az
yapılanı olduğu belirlenmiş. Rastgele seçilen Amerikalı ve Kanadalı
deneklere, “Seksin ideal süresi sizce ne?” diye sorulmuş. Çoğu 7-13
dakika arasını “cazip” olarak ifade ederken, 3 dakika için “yeterli”
cevabını vermiş. Aslında uzmanlara bakılırsa, seksin ne kadar
sürdüğü çok da önemli değil. “İster bir-iki dakikada çabucak yapın,
isterseniz dört saatlik bir maraton misali” diyorlar!
Başınız ağrıdığında
Yeni bir araştırmaya göre, artık sevişmek istemediğinizde “başım
ağrıyor” diyemeyeceksiniz! Çünkü İngiliz nörologların yaptığı bir
araştırma, seksin gerçekte baş ağrılarını hafifletebildiğini ortaya
koymuş. Seks sırasında salgılanan endorfin hormonu, doğal bir ağrı
kesici işlevi görüyor. Ama tabi ki, baş ağrınız stres kaynaklıysa... O
zaman seks, eğlenceli bir yöntem gelebilir. Eğer migreniniz varsa,
henüz Parasetamol’den vazgeçmeyin. Ayrıca baş ağrılarınızı hafife
almayın ve doktor kontrolünüzü ihmal etmeyin.
Smear testi'nden önce
Sperm, smear sonuçlarını ya da bir hemşirenin veya doktorun
smear uygulama yeteneğini etkilemezken, spermisid (sperm
öldürücü), prezervatif ve kayganlaştıcılar sorun yaratabiliyor.
Eğer bunları kullanıyorsanız, smear testinden önce 24 saat
boyunca seksten uzak durmalısınız. Çünkü bu doğum kontrol
yöntemlerinde bulunan kimyasallar, smear testini etkileyebilir ve
yorumlamayı zorlaştırabilir. Bunu regl döneminizde ya da regl
döneminizden hemen önce de yaptırmayın. Çünkü kan hücreleri,
servikal hücreleri gizleyebilir. Bu da sizin yetersiz bir sonuç
almanıza ve aynı işlemi 3 ay sonra yeniden tekrarlatmanıza
neden olabilir.
Masajdan sonra
Partnerinizle duyularınızı harekete geçirecek bir masaj, ruh
halinizin daha iyi olmasına yardımcı olabilir ama prezervatif
kullanıyorsanız, seks hayatınıza hareket katmak için başka bir şey
deneyin ya da masajı sadece bedensel bir rahatlama aracı olarak
kullanın! Çünkü masaj ve bebek yağlarını kapsayan yağ bazlı
ürünler, lateks lastiğini zayıflatıp eritebilir, daha az etkili olmasına
ve yırtılmasına neden olabilir.
İlişki sonrasında kanama varsa
Cinsel ilişkiden sonra lekelenmeler olabilir. Uzmanlar bunun
doğum kontrol hapını kaçırmaktan cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar ve servikal erozyona kadar pek çok çeşitli nedeni
olabileceğini söylüyor. Bunların hepsi tedavi edilebilir, ancak siz
en iyisi doktorunuza ya da aile planlama kliniğine kontrol olana
kadar, seksten kaçının. Bu arada doğum kontrol hapı, vajinada
kuruluğa neden olabilir. O halde vajinanız seks sırasında çok kuru
ve gerginse, yağ bazlı olmayan bir kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.
Doğum yaptıktan hemen sonra
Doktorunuz doğumdan sonra, kendinizi hazır hissettiğiniz
sürece sevişebilirsiniz dese de, bunun için acele etmeyin. Bazen
siz yeniden sevişmek isteyene kadar haftalar ya da aylar geçebilir.
Normalde seks isteği, 12’nci haft adan sonra eski haline dönüyor. Bu
doğal bir durum çünkü doğum gibi çok yorucu bir eylemden henüz
çıktınız. Ayrıca vücudunuzun da iyileşip toparlanmaya ihtiyacı
var. Üstelik dikişleriniz varsa bu daha da ağrılı olabilir. Vajinanızı
parmaklarınızla yoklamanızın bir yararı olabilir, dokununca acıyan
alanları sevişmeden önce fark edebilirsiniz.