Erkek Sözlüğü

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‘Onu benim kadar iyi tanıyan yok’ diyorsanız, yanılıyorsunuz çünkü maalesef erkekleri anlamak için yanında bir kılavuz verilmiyor ve parçaları birleştirmek, sökmek, takmak hatta tekrar kurulum yapmak size kalıyor. Böyle olunca da bazen yanlış yüklemeler yapılabiliyor.

Erkeklerin Venüs’ten mi Mars’tan mı geldiği şu ana kadar biz kadınların çözemediği en zor sorunlardan biri. Aynı ülkede yaşayıp aynı dili konuşamadığımız erkeklerle başımız öyle bir belada ki; onları baştan çıkardığımız o en özel anlarda bile onlarla ilgili sorunlarımız bitmiyor. Bazıları sevişmeyi bilmiyor, bazıları duygusallığın ‘d’ sini. Peki nedir bu erkekleri bizi çıldırtacak kadar farklı yapan nedenler? Belki de bu nedenleri biz yaratıyoruz. Nasıl mı? Yanlış bildiğimiz doğrular erkeklerden çok şey istememize neden olabiliyor. Bu durumda erkekleri daha yakından tanımaya çalışalım; bakalım onların beynindeki o karmaşık bulmacadaki eksikleri tamamlayabilecek miyiz?

