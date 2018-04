Erkekler aşık olduklarını nasıl anlıyor?

Erkeklere sorduk: "Aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?"

Erkekler aşktan ne anlar diyebilirsiniz. Kimi aşkını içinde yaşıyor, kimi ise dışarıya gösteriyor. Biz de erkeklere “Aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?” diye sorduk. Sonuçta erkeklerin ne kadar romantik olduğunu anladık…



"O kişinin her an yanımda olmasını istiyorsam, onsuz geçirdiğim her an keşke yanımda olsaydı diyorsam ona aşık olmuşum demektir."

Koray, 22 yaşında/Öğrenci



"Her dakika aklımdaysa, sürekli onu aramak istiyorsam aşık olma belirtileri gözükmeye başlamıştır. Onun yanında iki kelimeyi bir araya getiremiyorsam, normalde asla yapmayacağım espriler yapıyorsam abayı yaktım demektir."

Enes, 28 yaşında/Bankacı



"Sebepsiz yere gülüyorsam, hep onu görmek istiyorsam, onunla geçirdiğim en ufak an bile beni mutlu ediyorsa, her an onunla konuşmak istiyorsam çoktan aşık olmuşumdur."

Mert, 32 yaşında/Tekstilci



"Onu gördüğümde, aklıma geldiğinde, sesini dahi duyduğumda heyecanlanıyorsam aşık olmuşumdur. Aşık olunca konuşurken ne diyeceğini bilemezsin, kelimeler ağzından zar

zor çıkar."

Gökhan, 26 yaşında/Mimar



"Şu ana kadar kimseye aşık olmadım ama aşırı hoşlandığım kişiler oldu. Yüzümde belli belirsiz bir gülme olursa, onu gördüğüm zaman iki elim bir pabuca giriyorsa ondan bayağı

hoşlanıyorum demektir."

Ege, 35 yaşında/İnşaat Mühendisi