1-
Sihirli kelimeleri daha çok kullanın
Birbirinize “seni seviyorum” demek kadar etkili ama çoğu
zaman unutulan bazı sözcükler daha var. Örneğin “teşekkür ederim” ya da
“lütfen” iletişiminizin bir parçası olmalı. Nezakete detaylarda önem vermenin
her zaman pozitif bir etkisi olur.
2-
Özel bir mekanınız olsun
Son zamanlarda evlerde daha çok vakit geçirsek de çift olarak sadece size özel bir yer keşfedebilirsiniz. Sevdiğiniz parkın hep aynı köşesi ya da birlikte dolaşmayı sevdiğiniz bir sokağa birlikte gidip her seferinde yeni anılar biriktirin. Yıllar sonra o köşeler sizin için çok daha anlamlı olacak.
3-
Kendinizle ilgilenmeyi bırakmayın
İlişkinin heyecanlı dönemleri geride kaldığında rutin
hayatın etkisiyle kendinizle ilgilenmeyi erteleyebilirsiniz. Bunu yapmak ne
sizi iyi hissettirir ne de partnerinizi. Spor salonuna düzenli gitmeseniz bile
daha çok yürüyün, saçlarınızı şekillendirecek vaktiniz yoksa bile bakım yapın,
beslenmenize dikkat edin ve nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın! Kendiniz için
vakit ayırdıkça siz de daha iyi hissedeceksiniz.
4-
Kendinize vakit ayırın
Cilt bakımı yaptığınız yarım saati kastetmiyoruz. Sürekli bir ilişki içinde ve iletişim halinde olmak aslında sandığınızdan daha yorucu olabilir. Bunun yerine kendinize izin verin. Bir günü çift olarak değil, kendi hobilerinize, arkadaşlarınıza ya da ihtiyaçlarınıza vakit ayırarak geçirin. Dilerseniz tüm gün tembellik yapmakta da özgürsünüz.
5-
Son dilimi ona saklayın
Biri size o çok sevdiğiniz tatlının son parçasını ayırsa
nasıl sevinirdiniz değil mi? Ya da pizzanın son dilimini biri sizin için ayırsa
eminiz mutlu olurdunuz. Siz de bazen bu küçük mutluluğu sevdiğiniz kişiye
yaşatabilirsiniz.
6-
Küçük sürprizler her zaman geçerli
Size en büyük klişe bu gibi gelebilir. Yine de çantasına atacağınız bir not, sürpriz bir
hediye, en sevdiği yemeği pişirmek gibi küçük sürprizler eşinizin güne tatlı
bir gülümsemeyle devam etmesini sağlar.