Her ilişki birbirinin aynısı olmasa da bazı detaylar her zaman aynı etkiyi yaratıyor. Klişe olsun olmasın, birlikte özel bir mekan edinmek ya da kişisel alanlar yaratmak gibi ilişkinizi olumlu yönde etkileyecek davranışları mutlaka uygulamaya geçirmelisiniz!

1- Sihirli kelimeleri daha çok kullanın

Birbirinize “seni seviyorum” demek kadar etkili ama çoğu zaman unutulan bazı sözcükler daha var. Örneğin “teşekkür ederim” ya da “lütfen” iletişiminizin bir parçası olmalı. Nezakete detaylarda önem vermenin her zaman pozitif bir etkisi olur.

2- Özel bir mekanınız olsun

Son zamanlarda evlerde daha çok vakit geçirsek de çift olarak sadece size özel bir yer keşfedebilirsiniz. Sevdiğiniz parkın hep aynı köşesi ya da birlikte dolaşmayı sevdiğiniz bir sokağa birlikte gidip her seferinde yeni anılar biriktirin. Yıllar sonra o köşeler sizin için çok daha anlamlı olacak.





3- Kendinizle ilgilenmeyi bırakmayın

İlişkinin heyecanlı dönemleri geride kaldığında rutin hayatın etkisiyle kendinizle ilgilenmeyi erteleyebilirsiniz. Bunu yapmak ne sizi iyi hissettirir ne de partnerinizi. Spor salonuna düzenli gitmeseniz bile daha çok yürüyün, saçlarınızı şekillendirecek vaktiniz yoksa bile bakım yapın, beslenmenize dikkat edin ve nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın! Kendiniz için vakit ayırdıkça siz de daha iyi hissedeceksiniz.

4- Kendinize vakit ayırın

Cilt bakımı yaptığınız yarım saati kastetmiyoruz. Sürekli bir ilişki içinde ve iletişim halinde olmak aslında sandığınızdan daha yorucu olabilir. Bunun yerine kendinize izin verin. Bir günü çift olarak değil, kendi hobilerinize, arkadaşlarınıza ya da ihtiyaçlarınıza vakit ayırarak geçirin. Dilerseniz tüm gün tembellik yapmakta da özgürsünüz.





5- Son dilimi ona saklayın

Biri size o çok sevdiğiniz tatlının son parçasını ayırsa nasıl sevinirdiniz değil mi? Ya da pizzanın son dilimini biri sizin için ayırsa eminiz mutlu olurdunuz. Siz de bazen bu küçük mutluluğu sevdiğiniz kişiye yaşatabilirsiniz.

6- Küçük sürprizler her zaman geçerli

Size en büyük klişe bu gibi gelebilir. Yine de çantasına atacağınız bir not, sürpriz bir hediye, en sevdiği yemeği pişirmek gibi küçük sürprizler eşinizin güne tatlı bir gülümsemeyle devam etmesini sağlar.