Suistimal edildiğinizi nasıl anlayacağınızdan bahsettik. İlişkinizde suistimal ediliyorsanız manipüle ediliyor olabileceğinizi ve bu manipülasyon tekniklerini anlattık.

İlişkinizde denge yoksa, siz her zaman karşınızdakinden daha çok anlayışlı, daha sabırlı, daha çok fedakârlık yapan kişi olmak zorunda kalıyorsanız suistimal ediliyor olabilirsiniz. Suistimal her zaman fiziksel şiddetle göstermez kendini. Çoğu zaman psikolojik şiddet bir suistimal unsurudur ve farkına bile varmadan buna maruz kalıyor olabilirsiniz. Çünkü sevgiliniz ya da eşiniz sizi farklı şekillerde manipüle eder. İlişkide bir tarafın karşı tarafı nasıl manipüle ettiğine değinmeden önce psikolojik şiddet nedir, yakından bakalım.





Psikolojik Şiddet Nedir?



Duygusal güç kullanılarak yapılan şiddete psikolojik şiddet diyoruz. Psikolojik şiddet uygulayan tarafın davranışının temelinde otorite kurmak yatar. Sevgiliniz ya da eşiniz sizi aşırı şekilde eleştiriyor, hiç takdir etmiyor, hakarete varan sözler sarf ediyorsa size psikolojik şiddet uyguluyordur. Sizinle hiç iletişime geçmemesi, sizi yok sayması, ihmal etmesi, değersiz hissettirmesi de bir psikolojik şiddet biçimidir.





İlişkide Manipülasyon

Manipüle edildiğinizi anlamanız için her zaman işaretler vardır. Ancak bunları görüp doğru değerlendirmek sizinle ilişkilidir. Eğer sevme ve onaylanma arzusunuz gerçeklere üstün geliyorsa bu işaretleri çok geç fark edersiniz. Başkalarının kontrolünde olmak bir süre sonra sizi gönüllü kurban pozisyonuna sokar. Bu davranış örüntüsün zararı; sizi yaşananları doğal ve sizin de kurban olmaya eğilimli bir kişiliğiniz olduğu yanılsamasına sokmasıdır. İlişkide manipüle edildiğinizi ve dolayısıyla suistimal edildiğinizi anlayacağınız durumları birlikte inceleyelim.





Eğer sevme ve onaylanma arzusunuz gerçeklere üstün geliyorsa bu işaretleri çok geç fark edersiniz. Başkalarının kontrolünde olmak bir süre sonra sizi gönüllü kurban pozisyonuna sokar.





Suçlu Hissettirme

Kızgınlığı karşısındakine yansıtmak çok karşılaşılan bir savunma mekanizmasıdır. Sevgiliniz ya da eşiniz kırıcı davranışının sizin yüzünüzden olduğuna sizi inandırır. Bu bir tersine çevirme yöntemidir. Sonunda kendinizi haklıyken özür diler ve kendinizin suçlu olduğuna canı gönülden inanırken bulursunuz.





İnkâr ve Kafa Karıştırma

Sevgiliniz ya da eşiniz yaptığı ya da söylediği kötü söz ve davranışları inkâr ediyor, hatta etmekle kalmıyor sizin emin olduğunuz konuda kendinizden şüphe etmenizi sağlıyorsa sizi manipüle ediyordur. Eğer bu manipülasyonu görmezden gelirseniz sonuçta onun arzu ve isteklerini kabul etmek durumda kalırsınız ve amacına ulaşmış olur.





Meşrulaştırma

Sevgiliniz ya da eşiniz kötü davranışlarının gerekçesini sevgiye bağlıyor, sevgiden yaptığını söylüyorsa bu tamamen bir stratejidir. Sevgi temelli davranışları çok çabuk aklarız. Bir ilişkide olmamızın temel amacı zaten sevmek ve sevilmektir. Suçlamaya varan kıskançlıkları, öz saygı kaybına yol açan eleştiri ve hakaretleri makul göstermenin temeli sevgi değil tam tersi sevgisizliktir. Bu yüzden böyle bir durumda kandırılmak yerine gerçeklerle yüzleşip bir an önce hayatınızın kontrolünü elinize alın.





Sevgiliniz ya da eşiniz kötü davranışlarının gerekçesini sevgiye bağlıyor, sevgiden yaptığını söylüyorsa bu tamamen bir stratejidir.





Senin İçin En İyisini Ben Biliyorum

Kimse sizin için en iyisini bilemez, sizden başka. Giyeceğiniz kıyafeti, çalışacağınız işi, ya da görüşeceğiniz insanları kendiniz seçemiyorsanız orada büyük bir sorun vardır. Sevgiliniz sözde sizin iyiliğinizi düşünerek sizi kontrol etmeye çalışıyordur. Otorite kurmak psikolojik şiddetin temelidir. Hayatınızın kontrolünü kaybetmiş olabilirsiniz ama o sizin hayatınız, tekrar dümenin başına geçmek sizin elinizde.

