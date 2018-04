Sevgilim bir işkolik!

Sevgiliniz bir işkolik mi? Onu ofisten çıkartmakta zorlanıyorsanız, bu öneriler sizin için!

Yazı: Nilgün Yıldız



‘Bazı erkekler işini aşkından çok seviyor!’ desek... Panik yok! Elbette bu mümkün değil. Çünkü bu buzdağının görünen kısmı. Ama işkolik erkekle yaşamak kolay değil. Desteğe ihtiyacınız olabilir.

Her şey ne kadar da normal başlamıştı oysa... Önce romantik yemekler, sonra gezmeler derken bir de baktınız ki hayatınızın erkeği ile birliktesiniz. Peki her şey bu kadar normal giderken neden bir sorun varmış gibi hissediyorsunuz? Yanıtı ararken sevgilinizin ofisine bakmayı da unutmayın. Çünkü iş yerindeki sorun, masasının, bilgisayarının ya da müdürünün odasında saklanmış olabilir. Neden mi bahsediyoruz? Tabii ki işini sevgilisinin önünde tutan erkeklerden! Ama üzülmeyin, işi var diye telefonuna bakmayan, siz bir şey anlatırken yarınki toplantısını düşünen ya da en özel gününüzde iş gezisine giden tek sevgili sizinki değil.



Mesajlaşma sorunsalı

Siz de çalışıyorsunuz ama o mesaj attı mı dünya duruyor. Toplantıdaysanız çıktıktan hemen sonra telefonunuza bakıyorsunuz, günün en önemli işini yapıyor olsanız da bırakıyorsunuz. Özellikle ilk günlerde, yani flört dönemi denilen o güzel, geçmiş günlerde, birlikte olduğunuz erkek gün içinde sürekli mesaj atan, belki güzel şeyler yazan bir romantikti ve ona cevap vermemek tabii ki olmazdı. Ama şimdi sanki her şey değişti. Oysa tanıştığınızda hangi işi yapıyorsa, şimdi de aynı işi yapıyor.

Ne yapmalı?

Önce sakin olmalısınız. Sonuçta sizinle mesajlaşmıyor ve başkalarıyla mesajlaşıyorsa bunu sorun olarak görebilirdiniz. Fakat kimseyle konuşmuyorsa ve her boş bulduğu anda size bir şeyler yazmaya çalışıyorsa, gerçekten yoğun demektir. Ayrıca erkekleri biz kadınlar gibi düşünmek bir hata. Çünkü bizim için odak noktası bir süre sonra ‘o’ olsa da (genelleme yapmamak lazım) onlar için pek öyle olmuyor. Bir erkek çocukluğundan itibaren kadınlar gibi gelinlik hayali ile büyümüyor. Onun yerine başarılı ve iyi para kazanan bir erkek olmayı hayal ediyor. Biz kadınların problemi de bu galiba. İsterseniz kariyerinizin en üst seviyesinde olun sizin için ‘aşk’ aşktır ve hiçbir zaman değişmez.

İkinci çare ise açıkça konuşmak. Ona gün içinde hiç olmazsa attığınız mesajlara cevap vermenin iki saniyesini alacağını, bu durumun hoşunuza gideceğini açıkça anlatabilirsiniz.



Telefon sorunsalı

Sizin için ilişki demek en özel anlarınızı onunla anında paylaşmak demek. İşe giderken yolda başınıza bir olay mı geldi, çok komik bir şey mi yaşadınız hemen elinizi telefona götürüp ona anlatmak istersiniz. Fakat ne zaman arasanız ya cevap vermez ya da telefonu meşgule alır. Sizi araması ise en az yarım saati bulunca zaten anlatacak bir şeyiniz kalmaz. Bu durumda sinirlenseniz olmaz, sinirlenmeseniz yine olmaz. Ancak bir erkek ofisten içeri girdiğinde değişir, hele bir de işine aşık bir erkekse ve hala bu erkekle olmakta ısrarcıysanız acı ama gerçek; onu değiştiremeyeceksiniz!

Ne yapmalı?

Size ‘gün içinde telefon etmeyin’ önerisinde bulunacağız ama çok iyi biliyoruz ki eğer aramak isterseniz bunu engellemeniz gerçekten zor. Bununla başa çıkmanın en kolay yolu, onu aramak istediğinizde en yakın arkadaşınızı aramak olacak. Böylece onunla paylaşıp biraz rahatlayabilirsiniz.



Önemli gün sorunsalı

Sizin için çok önemli bir gün. Belki doğum gününüz belki de yıl dönümünüz. Siz aylar öncesinden neler yapacağınız konusunda hayal kurmaya başladıysanız ‘duruuuuunnnn!’ Yoksa bir işkolikle birlikte olduğunuzu unuttunuz mu? Öncelikle onun programını öğrenmeli ve şu cümleyle baş etmek için kendinizi hazırlamalısınız; ‘o gün gelsin bakarız!’ Bu cümlenin Türkçe meali; ‘O gün geldiğinde işim olmazsa tabii gelirim ama işim olursa kusura bakma başka gün kutlarız.’ Size bu durumda ileride doğacak çocuklarınızın doğumuna bile geç kalma ihtimali olan bu erkekten arkanıza bakmadan kaçabilirsiniz diyebiliriz. Ama ısrarcı kadınlardansanız ve ‘hayatımın aşkı bu adam’ diyorsanız, sabır taşı çatlasa da siz çatlamamalısınız.

Ne yapmalı?

İlişkinizde son sözü siz söylüyorsanız yani klasik cevabınız ‘Peki, hayatım’ demekse, böyle davranmaya devam etmelisiniz. Çünkü kabul edin, onun için önemlisiniz ama işi de çok önemli.