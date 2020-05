Koronavirüs döneminde hepimiz evlerimize çekildik. Kimisi yalnız, kimisi eşi ya da sevgilisi ile birlikte bu zor günleri atlatmaya çalışıyor. Bu zor günleri atlatmada gönüllü karantina bir şart olsa da sürekli evde olan sevgililer için durum sıkıcı bir hal almaya başlamış olabilir. İçinizi ferah tutun. Biraz yaratıcılık, biraz oyun ile ilişkinize de ev hayatınıza da heyecan getirecek aktiviteleri sizin için derledik.

Tüm dünya evinde vakit geçiriyor. Hepimiz evlerimize, gönüllü karantinalara çekildik. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için en iyi çözüm bu. Ama kimi zaman evde vakit geçmek bilmiyor. Evde vakit geçirme konusunda sevgilisi olanlar yalnız olanlara göre daha şanslı gibi görünse de bazen iki kişinin sürekli olarak aynı evde olması sıkıcı bir hal alabiliyor. Hiç canınız sıkılmasın. Sevgilinizle evde yapabileceğiniz çok şey var.





Film İzlemek

Sizin, sevgilinizin ya da her ikinizin yoğun çalıştığı dönemlerde aynı şeyi istemediniz mi? Mısırları patlatıp, battaniyenin altına geçip şöyle güzel bir film izlemek. İşte size fırsat. O sürekli ertelediğiniz keyifli dakikaları şimdi yaşayabilirsiniz. Sizi evin atmosferinden çıkarıp bambaşka dünyalara götürecek o film bir tık uzağınızda… Sevgiliniz de yanı başınızda. O zaman mısırlar hazırlansın.





Birlikte Yemek Hazırlamak

Koronavirüs ile birlikte herkesin evlerine çekilmesi bir soruyu da beraberinde getirdi: “Akşam ne yesek?”… Evde her gün yemek hazırlamak uzun ve sıkıcı bir hal almış olsa da keyifli hale getirmek mümkün. Mutfağa beraber girmek, hafif bir müzik eşliğinde değişik tarifler denemek yemek hazırlamayı keyifli hale getirecek. Bir tutam tuz, bir çimdik biber ve sevgiliniz; keyifli bir akşam sizi bekliyor.







Evi Düzenlemek

Ne zamandır evinizde yapmak istediğiniz düzenlemeler için sürekli evde kaldığınız bir zamandan daha iyisi düşünülemezdi kuşkusuz. Üstelik sevgiliniz de evde; bir elin nesi var iki elin sesi var. Evinizdeki küçük tadilatları beraber yapmak size de sevgilinize de iyi gelecek. Birbirinizden öğrenecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu fark edecek, bir şey üretmenin mutluluğunu beraber yaşayacaksınız. Evinizde bazı değişiklikler yapmak evinizin atmosferini değiştirecek ve size de sevgilinize de iyi gelecek.





Dans Etmek

Herkesin evde karantinada olması, dans pistlerini boş bıraktı. Sevgilinizle dışarı çıkıp karşılıklı kurtlarınızı dökmeyeli kim bilir ne kadar zaman oldu… Belki de daha önce hiç birlikte dans etmediniz. Oysa dans pisti sizin salonunuz, odanız, yatağınızın üstü; kısacası dans etmek istediğiniz her an sizin bulunduğunuz yerdir. Partneriniz de hazır. Eğlenceli bir müzik, hoparlör, belki biraz bira, komşuları rahatsız etmeyecek bir saat aralığı… İşte her şey hazır. İşi daha heyecanlı hale getirmek ve havanızı değiştirmek için dışarı çıkıyormuş gibi giyinip makyaj da yapabilirsiniz.







Kutu Oyunu

Evde eğlence dendiği zaman ilk akla gelen şeylerden biri kutu oyunu. Oyunun heyecanına kapılıp zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Bir kutu oyununuz yoksa zevkinize göre bir tane edinmenizi öneririz. Genellikle dört kişilik olsalar da iki kişilik kutu oyunları bulmak mümkün. İlk öneriyi biz verelim: Twister… Sevgililer için çok uygun olan bu eğlenceli oyun, ilginç bir ön sevişme deneyimine dönüşebilir.







PlayStation

Playstation dünyasına adım atmak, saatlerce eğlenceye adım atmak demek. Sevgilinizle birlikte maç yapabilir, yarışa başlayabilir ya da FPS tarzı oyunlara adım atabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile saatlerce eğlenmek için doğru adres PlayStation; ona bir şans verin. PlayStation’daki iki kişilik oyunların dünyasına adım attığınıza pişman olmayacaksınız.









Defile

Modayı kim sevmez ki… Peki podyumu? Podyumda iddialı adımlar atmak, mesafeli ama çekici bakışlar savurmak; itiraf edin, kulağa oldukça keyifli geliyor. Üstelik seyirci de en sevdiğiniz kişi. Çeşit çeşit giysiler içinde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. “Leon” filmindeki gibi bunu bir kostüm yarışmasına da çevirebilirsiniz.





Karaoke Yarışması

Sesiniz güzel olsun olmasın, şarkı söylemeyi seviyorsanız evde karaoke tam sizlik. Bunu bir yarışmaya çevirebilirsiniz ya da sevgilinizle düet yapabilirsiniz. Karaoke için geliştirilmiş çeşitli programlar mevcut. Ama onlara geçmeden önce Youtube’da birçok şarkının karaoke versiyonlarını bulabileceğinizi hatırlatalım. Mikrofon ise bir tarak, bir kalem ya da günün anlam ve önemine binaen bir kolonya şişesi olabilir.





Masaj

Sevgili olmanın belki de en güzel yanlarından biri masaj yapacak birinin olması. Birbirinize dakikalarca dokunarak bedeninizdeki duyuları harekete geçirebilir, yorgunluğunuzu ve stresinizi atabilirsiniz ya da karşı taraf için güzel bir şey yapmanın keyfine varabilirsiniz. Sakin bir müzik, kokulu mumlar ve esansiyel yağlar ekleyerek masaja keyif katabilirsiniz.









Romantik Akşam Yemeği

Sevgili deyince romantik akşam yemeğinden bahsetmemek olmaz. Şık bir masa örtüsü, özenli bir masa, ilginç yemekler, hafif müzik, şarap ve sevgiliniz; romantik akşam yemeği için gereken her şey hazır. Sevgilinizle saatlerce sohbet ederek yakınlaşacağınız bir gece sizi bekliyor.