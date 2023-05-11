Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret
Dürüstlük, ikili ilişkilerde büyük önem taşıyor. Özellikle ilişkinin en başında, flört döneminde birçok erkek istediklerini elde etmek için her şeyi yapabiliyor. İşte erkeklerin gerçekten ne istediği konusunda yalan söylediğine dair 14 işaret...
1- GERİ ADIM ATMAK
Geri adım atmak, birlikte olduğunuz kişinin size karşı dürüst olmadığının önemli bir işaretidir. İlişkiden gerçekten ne elde etmek istediklerini öğrenmek istiyorsanız ifadelerindeki tutarsızlığa dikkat edin.
2- ÜSTÜ KAPALI KONUŞMAK
"Bir ilişkiye açığım" veya "Belki daha sonra" gibi şeyler, çoğu zaman insanların size gerçek niyetlerini kabul etmek istemediklerini üstü kapalı bir şekilde söylemeye çalıştıkları bir yoldur.
Sizi oyalayarak durumu daha iyi kontrol altında tutarlar ve sizi ihtiyaçları için daha fazla kullanabilirler.
3- SÖYLEM VE İSTEKLERİNİN TUTMAMASI
Bir erkek bir ilişki istemekten bahsediyorsa, ancak profil fotoğraflarında kendini beğendirmeye çalışıyorsa bir ilişki istemek konusunda yalan söylüyor olabilir.
4- BAHANE ÜRETMEK
Bir erkek ilişki içerisinde sizi etrafında tutmak için birçok bahane üretebilir. Ancak bir kişi bir şeyi gerçekten istediğinde bahaneye ihtiyaç duymamalıdır.