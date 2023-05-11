Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret

Dürüstlük, ikili ilişkilerde büyük önem taşıyor. Özellikle ilişkinin en başında, flört döneminde birçok erkek istediklerini elde etmek için her şeyi yapabiliyor. İşte erkeklerin gerçekten ne istediği konusunda yalan söylediğine dair 14 işaret...

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Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - Resim : 1

1- GERİ ADIM ATMAK

Geri adım atmak, birlikte olduğunuz kişinin size karşı dürüst olmadığının önemli bir işaretidir. İlişkiden gerçekten ne elde etmek istediklerini öğrenmek istiyorsanız ifadelerindeki tutarsızlığa dikkat edin.

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Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - Resim : 2

2- ÜSTÜ KAPALI KONUŞMAK

"Bir ilişkiye açığım" veya "Belki daha sonra" gibi şeyler, çoğu zaman insanların size gerçek niyetlerini kabul etmek istemediklerini üstü kapalı bir şekilde söylemeye çalıştıkları bir yoldur.

Sizi oyalayarak durumu daha iyi kontrol altında tutarlar ve sizi ihtiyaçları için daha fazla kullanabilirler.

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Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - Resim : 3

3- SÖYLEM VE İSTEKLERİNİN TUTMAMASI

Bir erkek bir ilişki istemekten bahsediyorsa, ancak profil fotoğraflarında kendini beğendirmeye çalışıyorsa bir ilişki istemek konusunda yalan söylüyor olabilir.

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Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - Resim : 4

4- BAHANE ÜRETMEK

Bir erkek ilişki içerisinde sizi etrafında tutmak için birçok bahane üretebilir. Ancak bir kişi bir şeyi gerçekten istediğinde bahaneye ihtiyaç duymamalıdır.