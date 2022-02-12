Bir hayalet evresi: Ghosting nedir? Ghosting olduğunuzu anlayacak 10 işaret

Birinin sizi yok saydığı, mesajlarınızın 1 hafta boyunca görüldü olmadığı durumlarda bariz olsa da bazı durumlarda çok da kolay tespit edilebilir değildir. Birinin sizi yok saymak üzere olduğunun erken işaretlerini tespit edebilmek sizi hem zaman kaybından hem de kalp kırıklıklarından korur. Dışarıda çok fazla insan var, bu yüzden size nazik davranmayan, sürekli kafanızı karıştıran ve sizi önemsemeyen biriyle zamanınızı boşa harcamayın. Birinin hayaleti olmaya başladığınızı fark ettiğiniz an iletişiminizi kesin ve hayatınıza devam edin. Ama bunu nasıl mı anlayacaksınız? Gelin bir ghosting nedir anlayalım ardından birinin sizi yok saydığını gösteren ipuçlarını inceleyelim.

Ghosting nedir?

Hayalet sevgilimin beden bulmuş hali ghosting diyebiliriz. Sinyal vermeden veya hafif sinyaller vererek bir anda ortadan kaybolma durumu... Acı ama gerçek aslında yeni bir terim değil geçmişten beri var olan fakat tanışma uygulamalarının popülerliği arttığından beri daha revaçta olan bir durum. Kısa yoldan bitirme... Aslında tek taraflı olmayacak bir durum bu noktada iki kişi olması lazım ghostingleyen ve ghostlanan... Peki bu sinyalleri nasıl fark edeceksiniz? İşte 10 ipucu:

Mesajları samimiyetten ve içtenlikten uzaktır

‘İsteseydi yapardı’ kalıbını hiç duydunuz mu? Elbette, insanlar meşgul olur, çalışır, sıkıntılar ortaya çıkabilir ancak karşıdaki kişi ilişkinizi devam ettirmek ve ilerletmek isteseydi bunu bir şekilde eğlenceli bir sohbetle de yapabilirdi. Bunun yerine tek kelimelik soğuk yanıtlar, 3-4 saat gecikmeli mesajlar ve ilgisiz tavırlar gözlemliyorsanız muhtemelen yok sayılmak üzeresiniz...

Sosyal medya uygulamalarından ansızın çıkarılabilirsiniz

Değişim sinyallerini aldıysanız, çeşitli sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Bir anda hesaptan çıkartılmış veya hayaletlenmiş olabilirsiniz. Sizi beğenmeyi kesmiş, hikayelerinizi izlemeyi bırakmış da olabilir...

Buluşmaya hevesli değildir

İlk buluşmanın güzel geçip geçmediği genellikle ikincinin talep edilip edilmediği ile ölçülür. Eğer sizinle gerçekten ilgilenen biriyse tekrar buluşmak için yazacaktır veya siz yazdığınızda coşkulu bir geri dönüş alacaksınızdır. Eğer ‘’İşler çok yoğun’’, ‘’Bu ara meşgulüm’’ gibi cevaplar alıyorsanız bu yok sayıldığınızın en büyük habercisidir. Sonuçta her şey çabayla ilgilidir.

Beraber vakit geçirirken siz orada değilmişsiniz gibi davranır

Randevunuzda sizinle göz temasından kaçınır, sürekli telefonunu kontrol eder veya size, sizi tanımaya yönelik sorular sormaktan kaçınırsa bu yok sayıldığınızın bir göstergesidir. Biri size uzak veya mesafeli görünüyorsa bu, zaten öyle olduğu içindir.

Senden rahatsızmış gibi görünür

Birini rahatsız etmiş gibi hissederseniz, bunu bir işaret olarak alabilirsiniz. Birkaç gün önce size aşırı ilgi duyarken bir anda sarılmaktan kaçtığını, aramalarınızı sürekli mesaja bıraktığını, mesajlarınıza ters cevaplar verdiğini fark ederseniz muhtemelen yok sayılmak üzeresinizdir.

Gelecekten bahsettiğinizde sessiz kalır

Sizinle bir gelecek paylaşmak veya kurmak istemez. Hatta sizinle ilgili bir hayali, geçireceği gün olmasını istemez. Bu yüzden siz onunla planlar yaparken aslında o, o noktada bile değildir.

Sizinle buluşmak istemez

Biri sizi ghostinglemeyi planlıyorsa, ya o buluşma planlarını hiç yapmayacak ya da plan yapacaklar ve son anda onları iptal edecektir. Ghostinglemeyi düşünen biri iletişimi sona erdirmek istediğini dile getirmez. Bir anda uzaklaşarak kaybolur veya bir anda kaybolur bu yüzden zaten onunla buluşma planı yapmaya kadar bile gelemeyebilirsiniz.

Konuşmanın çoğunu sen başlatıyor olabilirsin

Ghosting yapmak isteyenler seninle konuşmak için çaba sarf etmez. Hatta konuşmayı asla onlar başlatmaz. Bir yanınız tüm çabayı göstermeyi bırakmanız gerektiğini biliyor ama diğer bir yanınız ise, denemeyi bıraktığınız anda onu sonsuza kadar kaybedeceğinizden korkuyor olabilir.

Onunla iletişim kurduğunuzda da her zaman meşguldür

Ona ulaşmaya çalıştığınızda her zaman 'meşgulüm' kelimesini sık sık duymaya başladıysanız sizi yavaş yavaş ghostinglemeye çalışıyor olabilir.