Bir terapist partnerinizle birlikte geçirdiğiniz 6 aydan sonra dikkat edilmesi geren 12 şeyi açıkladı

Bir terapist, tüm çiftlerin altı ay flört ettikten sonra birbirleri hakkında cevaplayabilmeleri gereken 12 soruyu listeledi ve yüzlerce erkek ve kadını paniğe sevk etti.

Evlilik ve aile terapisi alanında yüksek lisans yapmış lisanslı bir danışman olan Jeff Guenther, özel muayenehanesine başlamadan önce kriz desteği alanında ve bir lisede yüksek riskli öğrencilerle çalışmıştır.

Portland, Oregon'dan Jeff, "Bunlar ilişkinizin altıncı ayında partneriniz hakkında bilmeniz gereken 12 şey - ve onun da sizin hakkınızda bilmesi gerekenler" diyor. 'Eğer bunları bilmiyorsanız korkmayın, sadece birbirinize sorun. Bunlar, ilişkinizi sürdürürken üzerine inşa etmek isteyeceğiniz bazı önemli temel bilgilerdir.

Partnerinizi güldüren ve ağlatan şey nedir?

Hangi konuda tutkuludurlar?

Aileleri büyümelerini nasıl etkiledi?

Onları ne kızdırır?

Manevi inançları var mı ve bunlar yaşam seçimlerini nasıl etkiliyor?

Belirleyici anları nelerdir?

Onlar için en önemli şey nedir?

Başarıyı nasıl tanımlarlar?

Stresli veya üzgün olduklarında ne tür bir desteğe ihtiyaç duyarlar?

Kendileriyle ilgili en çok gurur duydukları şey nedir?

İçlerini anında aydınlatan şey nedir?

Duygusal pillerini nasıl şarj ediyorlar?



Video anında binlerce kişinin dikkatini çekti ve birçoğu bırakın partnerlerini, kendileri hakkındaki soruları bile zar zor yanıtlayabildiklerini itiraf etti. "Altı yıldan sonra hiçbir şey bilmiyorum," diye itiraf etti bir tanesi. Diğerleri ise soruların ne kadar faydalı olduğu konusunda onu övdü ve kendi sorularından bazılarını önerdi. Bir kişi, "Bilinen travma tepkileri ya da tetikleyicileri var mı ve tetiklendiklerinde ne tür bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar?" diye sordu. 'Eleştiriyi nasıl almayı tercih ediyorlar? Yani, o anda. Doğrudan mı, yoksa daha nazik ve kibarca mı? Daha sonra tartışmaya açık olduklarında mı?" diye sordu. Jeff diğer önerileri övmeye devam etti ve telaşlı hissedenleri sakinleştirmek için son bir yorum yaptı. "Eğer siz ve partneriniz 12 sorudan dokuzuna doğru yanıt verebiliyorsanız, harika gidiyorsunuz demektir" diyerek onları rahatlattı.