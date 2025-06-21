Nihal Candan'ın cenaze töreni ne zaman? Detaylar belli oldu

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Tahliye edildikten sonra kilo kaybetmeye devam eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yemek yemeyi reddeden Nihal Candan'ın kalbi durmuştu.

Dün bir kez daha kalbi duran 30 yaşındaki Nihal Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NİHAL CANDAN'IN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Nihal Candan'ın cenaze namazı bugün öğle vaktinde Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde kılınacak. Cenazesi ise Kilyos mezarlığına defnedilecek.