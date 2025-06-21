Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, 32 yaşına girdi! Sevgilisi Berk Cankat'tan romantik kutlama
"Uzak Şehir" dizisindeki başarılı performansıyla ve Ozan Akbaba ile paylaştığı başrolüyle izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Sinem Ünsal, 32. yaş gününü kutladı. Ünsal'a, sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat'tan romantik bir doğum günü kutlaması geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı "Alya" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, 32 yaşına bastı.
Ünsal’a, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Berk Cankat’tan romantik bir doğum günü mesajı geldi.
Berk Cankat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.”
Sinem Ünsal da sevgilisinin bu anlamlı paylaşımını, “Seni çok seviyorum” notuyla kendi hesabında paylaştı. Çiftin romantik kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.