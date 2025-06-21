Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, 32 yaşına girdi! Sevgilisi Berk Cankat'tan romantik kutlama

Berk Cankat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.”