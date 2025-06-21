Derya Uluğ'dan anoreksiya itirafı: "Bir dilim ekmek için dua ettiğim geceleri bilirim"

Üniversite yıllarında anoreksiya nervoza ile savaştığını belirten Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun.”