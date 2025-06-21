Derya Uluğ'dan anoreksiya itirafı: "Bir dilim ekmek için dua ettiğim geceleri bilirim"
Nihal Candan'ın ölümünün ardından şarkıcı Derya Uluğ da geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini anlattı. Uluğ, "Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum" dedi
Bir süredir anoreksiya tedavisi nedeniyle hastanede yatan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmesinin ardından kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti. Candan’ın vefatı, sevenlerini ve sosyal medya camiasını yasa boğdu.
Nihal Candan’ın ölümünün ardından, ünlü şarkıcı Derya Uluğ da ilk kez benzer bir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.
Üniversite yıllarında anoreksiya nervoza ile savaştığını belirten Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
“Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun.”
Gençlere uyarılarda da bulunan sanatçı, sağlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizdi:
“Zayıflık güzellik demek değildir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız, bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Aksi takdirde, sadece sağlıksız bir bedenle baş başa kalırsınız. Sosyal medya baskılarına yenilmeyin.”