Cinsel kimyayı yakalamak zor. İlişkinin ilerleyen dönemlerinde ilk heyecanın kaybolması ile cinselliğe duyulan ilgi azalmaya başlayabilir. Ancak bu kader değil, cinsellik öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir alandır.

Sigmund Freud cinselliği iki temel içgüdüden biri olarak tanımlar. İnsanlık olarak, toplumu kurarken içgüdülerimizi kontrol altına alarak medenileştik ve yan yana durabildik. Bu sırada da cinsellik bir tabu haline geldi. Ancak ipin ucu kaçtı ve cinsellik ile kurulan ilişki bozuldu. Dünyada cinsel devrim gibi konuya rahatlama getiren olaylar olmuş olsa da hala cinsellik ile ilgili birçok sorun mevcut. Yoğun bastırma, geleneksel toplum, geçmiş deneyimler, cinsel hayatımıza sorun olarak dönebilir. İlişkinin başlarında merak, yeni bir kişinin heyecanı ile fark etmediğimiz cinsel kimya eksikliği zamanla ortaya çıkabilir. Uzmanlar cinsel uyumun olmadığı bir ilişkinin devam etmesinin zor olduğunu söylemektedir. Korkmayın, cinsellik öğrenilebilen ve değiştirilebilen bir şeydir. İşte cinsel kimyayı yakalamanın beş yolu.





Kendinizi Cinsel Yönden Tanıyın



Bedeninizi, en çok tahrik olduğunuz bölgeleri tanımanız iyi bir cinsellik deneyimi için gereklidir. Hangi pozisyonları sevdiğinizi, nelerden hoşlandığınızı, nelerden hoşlanmadığınızı keşfedin. Cinsel sorunların en büyük sebeplerinden biri partnerlerden birinin karşı tarafı mutlu etmek için zevk alıyormuş numarası yapmasıdır. Bu geçici bir çözümdür. O sırada partnerinizi mutlu ettiğiniz için geçici bir mutluluk yaşarsınız. Ancak uzun vadede cinsellik keyif almadığınız bir aktiviteye dönüşür ve kaçınmaya başlarsınız. Cinsel fanteziler de partnerlerin anlaşamadığı bir başka konudur. Cinsellikte açık fikirli olmak önemlidir, ancak istemediğiniz bir fanteziyi gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Size garip gelen, itici bulduğunuz bir fanteziyi sırf partneriniz istiyor diye yapmamalısınız. Ama ilginizi çeken ve sadece utandığınız için yapmaktan kaçındığınız fantezileri denemeniz cinselliğinize heyecan katabilir.





Partnerinizi Cinsel Yönden Tanıyın

Cinsellikte bencil davranmamak önemlidir. Birçok kişi kendi keyif aldığı şeyleri yapmak istiyor ve karşı tarafı düşünmüyor. Ancak bu durum, cinselliklerini kısır bir noktaya taşıyor. Düzenli bir cinsel hayat ve cinsel doyum için iki tarafın da mutlu olması önemlidir. Karşı tarafı dinleyin. Bedenini keşfedin. Nelerden hoşlandığını keşfetmeye çalışın. Bu sürekli karşı tarafın dediğini yapmak, onun isteklerini uygulamak demek değildir. Cinsellik bir denge ve uyum işidir. Cinsel yaşamınızda bu dengeyi bulmaya çalışın. Karşı tarafın bedenini dinlemek, sizi de yeniliklere açık hale getirecektir. Monotonluktan kurtulmanızı sağlayacaktır.





Düzenli bir cinsel hayat ve cinsel doyum için iki tarafın da mutlu olması önemlidir.





Cinsellik İle İlgili Konuşmaktan Kaçınmayın

Cinsel kimyayı yakalamak için konuşmak önemlidir. Partneri tanımak illa sevişme esnasında deneme yanılma yolu ile olmak zorunda değildir. Bazen yatakta keşfedilemeyen şeyler ortaya çıkabilir ya da cinsellikten uzun süre kaçınıldıysa deneme fırsatı bulunamayabilir. Partnerinizden müneccimlik yapmasını beklemeyin, siz de müneccim gibi davranmaya çalışmayın; konuşun. Yatakta nelerin sevildiği ve nelerin sevilmediğine, hangi bölgelerden daha çok hoşlanıldığına, gerçekleştirmek istenilen fantezilere dair konuşulabilir. Cinselliğe dair konuşmalar, cinsel hayatınızı rahatlatacak ve cinsel kimyayı yakalamak için bir reçete sunacaktır.







Zorlama Yapmayın, Size Zorlama Yapılmasına İzin Vermeyin

Cinsel sorunlarla ilgili zorlama yapmak cinsellikten soğutan bir şeydir. Partneriniz, istemediğiniz zamanlarda size seksle ilgili baskı yapıyorsa bu sizi seksten uzaklaştırır. Böyle bir durumda cinsel uyumdan söz edilemez. Üzerinizde seks yapmaya dair bir baskı oluşmaması gerekir. Seks sizin için göreve dönüşmemelidir. Partnerinizin seks ile ilgili size psikolojik baskı uygulamasına izin vermeyin. Onu bu konuda uyarın. Eğer siz yapıyorsanız, hemen durun. Bazen stres gibi faktörler sebebiyle partneriniz ya da siz cinsellikten uzaklaşabilirsiniz. Cinselliğe biraz ara vermek ve dinlenmek fayda sağlayabilir.





Aktiviteler

Birçok çift, bir sevişme şeklinden çok keyif aldıysa onu sürdürmeye eğilimlidir. Oysa aynı şeyi sürekli tekrar etmek seksi monotonlaştırır ve sıkıcı bir hale sokar. Yeni şeyler denemeye açık olun. Tam tersi gibi görünse de aslında erkekler bu konuda, kadınlardan beklemeye meyillidir. Kadının giyeceği seksi iç çamaşırı ile tüm sorunların çözüme ulaşacağını düşünürler. Oysa cinsel kimyayı yakalamak için iki taraf da çabalamalıdır. Bu konuda yaratıcı davranabilirsiniz. Uzmanlar bir kadının uyarılması için yirmi dakikalık ön sevişme öneriyor. Ön sevişmeden kaçınmayın. Sürekli sarhoş olarak sevişmeyin. Spor yapın, bedeniniz ile ilişkinizi kuvvetlendirin. Bu cinsel kimyanıza çok iyi gelecek. Birçok şeyi deneyip yine de bir sonuca ulaşamadıysanız bir uzmandan yardım almayı ihmal etmeyin.

