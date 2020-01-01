Karantina günlerinde cinsel hayatınız etkilendiyse ve her zamankinden farklı bir durum varsa nasıl çözebileceğinize dair ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Eğer şu son günlerde libidonuz da sosyal hayatınız gibiyse, yani tamamen ortadan kalktıysa şaşırmayın. Sosyolog ve Klinik Seks Uzmanı olan Dr. Sarah Melancon’a göre “global bir kriz esnasında cinsellikle ilgilenmemek” tamamen normal, bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Bazı insanlarda karantina kaynaklı cinsel dürtü artışı olasılığı da var ama ender görülüyor.



ASIL SUÇLU: Stres ve Anksiyete

Oldukça stresli zamanlardan geçiyoruz ve stres bir insanın seks dürtüsünü tamamen öldürebiliyor. Ayrıca global bir virüs salgını daha öne bildiğimiz ve alıştığımız günlük stres tiplerinden oldukça farklı. Birçok insan için özellikle ekonomik sıkıntıların yarattığı kaygı çok büyük, ki bu “hayatta kalma stresi” olarak nitelendiriliyor.

Günümüzde insanlar üremek dışında sebeplerle de cinsellik yaşıyor malumunuz, misal zevk almak gibi! Ama öte yandan bedenin hayatta kalma dürtüsü başka kısımları baltalayabiliyor.





Stres ve endişe libido düşmanı

Yukarıda bahsettiğimiz “hayatta kalma stresi” insan vücudunu “ya kaç ya dövüş” durumuna sokuyor ve o esnada sadece hayatta kalmaya odaklanan vücut, üremeyi pek de umursamıyor. Bu da düşük libido anlamına geliyor tabi.

COVID-19 ve Karantina Niye Özellikle Sizi Etkiliyor?

Bu epey uzun bir liste aslında ama ana başlıklarla anlatmaya çalışalım





Eşinizle veya partnerinizle çok daha fazla zaman geçirmeye başladınız.

Birbirinizi sabah belki kahvaltıda, akşamları yemekte veya hafta sonları buluşup görürken, birden 7/24 beraber yaşamaya geçtiniz. Bu da buluşmanın ve uzun bir süre ardından sevdiğiniz insanı görmenin heyecanını azaltıyor.

Ayrıca birbirinizin sinirine dokunan konuların yaşanma sıklığı artıyor.

Bir de üzerine çocuk varsa, onlarla ilgilenmek, evde eğitim vermek ve ev işlerinin yükünün tek bir insanda olması gibi sorunlar da bu strese ek yapıyor olabilir.

Haliyle eşinize/partnerinize sürekli kızgın veya içerlemişken sex yapmak pek popüler bir opsiyon olmuyor.

Yeme-içme ve yaşam düzeniniz değişti

Dr Melancon’a göre yeme-içme, egzersiz ve uyuma düzenimizde yaşanan her değişiklik vücudumuza direk değişikliklere neden oluyor ve özellikle hormonları çok etkiliyor. Hormonlar değiştiğinde libido da dönüşüme uğruyor. Bu yüzden eski rutini devam ettirmeye çalışmak aslında çok önemli.

Daha az cinsel ilişki yaşıyorsunuz

Hormonlar sağolsun insanlar cinsel ilişkiye girdikçe daha çok istek artıyor. Yani stres ve endişeler yüzünden seks yapma oranınız düştüyse, bndan sonra yapma isteğiniz de azalıyor ve ihtiyacınız da git gide düşüyor. Biraz kısır döngü ana kırmak istiyorsanız bunu bilmekte fayda var.

Meraklanmayın, kalıcı değil!

Eğer yukarıda anlattığımız konulara benzer sorunlar yaşıyorsanız endişelenmeyin, sonsuza kadar sürmeyecek. Özellikle karantina başlayınca ilk kaybettiğiniz cinsellik güdünüz ise, karantina biter bitmez ilk geri gelecek olan da o olacak.





Eğer bu durum sizi rahatsız etmiyorsa o zaman hayatınızı bildiğiniz gibi aynen yaşamaya devam edin ve şu pandemiden sağ salim çıkmaya bakın.

Rahatsız oluyorsanız ve bu durumu biraz da olsa iyileştirmek istiyorsanız size bazı önerilerde bulunabiliriz.

Birbirinize gününüzün nasıl geçtiğini sorun, canını sıkan birşey varsa paylaşacaktır zaten.

Beraber bir kitap okuyun veya film izleyin. Hatta belgesel gibi üzerinde konuşup entellektüel yakınlık kurabileceğiniz şeyler seçebilirsiniz. Zihinsel sıcaklık bedensel sıcaklığa dönebilir.

Tensel temas sinir sistemini düzenler ve bizi daha güvende ve sakin hissettirir. Cinsellik şart değil ama sevdiğiniz insana dokunarak da onu iyi hissettirebilir ve stresini düşürebilirsiniz. Örneğin sırtını kaşımak, ayak masajı, baş masajı, sarılmak, koltukta sarılıp film izlemek hatta dans etmek gibi

Global ve daha önce görülmemiş bir pandemiyle baş ederken ve kimse birbirine dokunmadan yaşarken, cinsel istek kaybı da artışı da mümkün. İkisi de yaşadığımız bu sürece verilen normal ve sağlıklı tepkilerdir, çok da kafanıza takmayın ve kendinize dikkat edin.