Mutlu ilişkilerin formülü mutlu bir cinsel hayattır. Fakat bazen bu mutluluğa cinsel sorunlar gölge düşürebiliyor. Her 10 erkekten dördünde görülen cinsel işlev bozukluklarının ilişkiniz üzerine kara bulutlar düşürmesine izin vermeyin, çaresi yok demeyin!

Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarındaki tatminsizliği genelde farklı nedenlere dayanıyor ve farklı çözümleri bulunuyor. Ara ara yaşanan sorunlar genelde çiftler tarafından sorun edilmiyor fakat yaş, psikolojik nedenler gibi faktörlerle kronikleşen sorunların çözülmemesi, çiftler arasında daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin, “Çiftler cinsel hayatlarında sorun yaşadıkları zaman, nedenlerini genelde önce kendilerinde arıyor. Çoğu kadın cinsel işlev bozukluğu yaşayan partneri için kendini suçluyor. İstenmediği, beğenilmediği duygusuna kapılmak çiftleri çözümden daha da uzaklaştırıyor. İşin psikolojik boyutunda erkekte cinsel işlev bozukluğuna sebep olan birçok etmen olabiliyor. Bunu anlamadan kadınların bu duyguya kapılması cinsel hayata daha çok zarar vererek, çiftler arasında daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Karşılıklı konuşabilen çiftler ise daha şanslı. İyi haber ise cinsel işlev bozukluklarının tedavisi mümkün. Önemli olan, ilişkiye zarar vermeden, zaman kaybetmeden en kısa sürede doktora başvurmak, çözüm yoluna gitmek” diyor.

Erkeklerde görülen sorunlar

Cinsel işlev bozukluğu, sizin veya partnerinizin cinsel tatmin yaşamasını engelleyen fiziksel veya psikolojik sorunlardır. Erkek cinsel işlev bozukluğu, her yaştan erkeği etkileyen yaygın bir sağlık problemidir ancak yaş arttıkça daha sık görülüyor. Güncel tedaviler genellikle cinsel işlev bozukluğu çeken erkeklere yardımcı olabiliyor.





Erkek cinsel işlev bozukluğunun türleri neler?

•Düşük libido (Cinselliğe olan ilginin azalması)

• Erektil disfonksiyon (Ereksiyon zorluğu/ Penis sertliğinin sürdürülememesi)

• Boşalma problemleri, erken veya geç boşalma (Orgazma çok hızlı veya çok yavaş ulaşılması ya da hiç ulaşılamaması)

Erkeklerdeki cinsel problemlerin tedavisi

Psikolojik terapi: Cinsel işlevleri etkileyebilecek kaygı, depresyon, korku veya suçluluk duyguları konusunda size yardımcı olacak bir psikolojik danışmandan yararlanabilirsiniz.

İlaçlar: Penise kan akışını arttırarak cinsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olan ilaçlar oldukça başarılı. Günümüzde bu konuda tavsiye üzerine ilaç kullanımı çok yaygın. Her ilacın doktor kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalı.

Hormon tedavisi: Enjeksiyon, yama veya jel içeren hormon replasman tedavileri ile testosteron seviyeleri düşükse yükseltilebilir. Ancak hormon tedavilerinin sadece cinsel problemleri düzeltmek için kullanılmadığını bilmek gerekir. Bu tedaviler mutlaka kişiye özel olarak planlanmalı.

Mekanik yardımcılar: Bazı erkeklerdeki sertleşme bozukluğuna yardımcı olabilecek vakum cihazları ve penil protezler, genellikle dolaşım bozukluğu olan erkeklerde kullanılır.

Cinsel problemi olan erkekler ne yapmalı?

Bütün cinsel sorunların bir çözümü olduğunu bilmek gerekiyor. Yrd. Doç. Dr. Keskin, önceliğin partneri bir üroloji doktoru ile görüşmeye ikna etmek olmalı diyor ve ekliyor: “Unutmayın ki cinsel problemler bazen altta yatan çok önemli hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Doktorunuz, fizik muayene ile teşhis işlemine başlayabiliyor.”

Hangi fiziksel testler yapılıyor?

• Testosteron ve bazı hormon düzeyleri, kan şekeri (diyabet için) ve kolesterol seviyesini kontrol etmek için kan testleri

• Kan basıncı kontrolü

• Prostat kontrolü

• Penis ve testislerin incelenmesi

• Sinir uyarıları veya penise kan akışı ile ilgili sorunlar düşünülür ise daha ileri tetkikler de gerekli olabilir.

Doktorunuz ayrıca belirtileriniz, tıbbi ve cinsel geçmişiniz hakkında sorular sorabilir. Bu sorular çok kişisel gözükse de utanmayın. En iyi tedavinin önerilebilmesi için dürüstçe cevap vermek önemli. Size yardımcı olabilecek farklı bir doktora (endokrinolog veya seks terapisti) gönderilebilirsiniz. Çoğu cinsel işlev bozukluğu vakası, zihinsel veya fiziksel problemler tedavi ederek düzeltilebiliyor.





Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu neden oluyor?

Erkek cinsel işlev bozuklukları iki ana grupta inceleniyor:

1- Organik nedenler

• Düşük testosteron (erkeklik hormonu) seviyeleri

• İlaçlar (antidepresanlar, yüksek tansiyon ilaçları)

• Damar tıkanıklığı veya yüksek tansiyon

• Diyabet, inme veya sinir hasarı

• Sigara içmek

• Alkol ve uyuşturucu kullanımı

2- Psikolojik nedenler

• Cinsel performans hakkında endişe

• Evlilik veya ilişki sorunları

• İlişki dışındaki günlük hayatla ilgili stres ve kaygı

• Depresyon, suçluluk duygusu

• Toplumsal baskı

• Kıyaslanma duygusu

• Geçmişteki cinsel travmalar

İlişkiyi derinden sarsabiliyor

Erkeklerde görülen en yaygın sorunlar, boşalma ile ilgili sıkıntılar, ereksiyon (sertleşme) sağlama/devam ettirme sorunları ve cinsel isteğin azalmasıdır. Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin, “Bu problemler cinsel hayatın yanında partnerler arasındaki diyaloğun da bozulmasına neden olabiliyor. Hatta uzun süre devam eden süreçlerde partnerin karşı tarafça arzulanmadığı gibi düşüncelere yol açarak, ilişkilerde dönüşümsüz hasarlara da yol açabiliyor” diyor.

Erkek cinsel problemleri önlenebilir mi?

Erkek cinsel problemleri engellenemese de bunların nedenleri ile uğraşmak, problemi anında anlamanıza ve baş etmenize yardımcı olabilir. İyi bir cinsel işlevin sürdürülmesine yardımcı olmak için Yrd. Doç. Dr. Keskin aşağıdakilerin yapılmasını öneriyor:

• Rutin sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin, doktorunuzun tedavi planını izleyin.

• Sigarayı bırakın.

• Düzenli beslenmeye ve yeterli uyumaya dikkat edin.

• Stres, depresyon ve anksiyete gibi duygusal veya psikolojik problemler için gerekirse tedavi alın.

• Eşinizle daha iyi ve daha sık iletişim kurun.

Boşalma bozuklukları nelerdir?

1-Erken boşalma (Prematür ejakülasyon)

1-Cinsel birleşme öncesinde veya sonrasında ortaya çıkan,çok kısa sürede olan ve kontrol edilemeyen boşalma.

2-Gecikmiş boşalma veya boşalamama:Boşalmanın olmaması veya çok uzun zaman alması.

3-Retrograd boşalma: Orgazmda, boşalmanın dışarıya doğru değil,idrar torbasına doğru olması.





Erken boşalmanın altında yatan nedenler

Erken boşalmanın kesinnedeni bilinmiyor. Budurum genellikle biralışkanlığın sürdürülmesiya da cinsel ilişkiesnasındaki endişenedeniyle ortaya çıksada diğer faktörler şunlarolabiliyor:

-Stres

-Geçici depresyon

-Cinsel baskı öyküsü

-Kendine güven azlığı

-Partner ile diyalogproblemleri

Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin’e göre;araştırmalar, serotoninin (ruh halini etkileyen doğal bir kimyasal)erken boşalma darol oynayabileceğini gösteriyor. Bazı antidepresanlar da dahil olmak üzere serotonin seviyelerini etkileyen bir takım ilaçlar erken boşalmayı etkileyebiliyor.

Erken boşalma çiftler arasında soruna yol açabiliyor,bu nedenle tedavi edilmesi gerekebiliyor.Tedavisinde bazı antidepresan ilaçlar,lokal anestezikler ve davranışsal terapiler kullanılabiliyor.

Geç boşalma ve nedenleri

Engellenmiş veya gecikmiş boşalma için fiziksel nedenler, kronik(uzun vadeli) sağlık sorunları, ilaçların yan etkileri veya sinir sistemi ile ilgili ameliyatları içerebiliyor. Bu sorun ayrıca konsantrasyon bozukluğu, depresyon,kaygı, stres veya ilişki sorunları gibi psikolojik faktörlerden de kaynaklanabiliyor.Geç boşalma genellikle çiftler arasında soruna yol açmıyor ancak bu durum cinsel ilişkiden kaçınmaya neden oluyorsa tedavi edilmesi gerekiyor.

Erektil disfonksiyon (ed) ve nedenleri

Üroloji Uzmanı Yrd.Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin, “Erektil disfonksiyon (ED), cinsel ilişki için ereksiyon (penis sertleşmesi)elde edilememesi ve tutulamaması durumudur. 40 yaş üzerindeki Amerikalı erkeklerin yaklaşık yarısının bu durumdan etkilenmekte olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor. ED'nin sık görülen nedenleri:

-Damar sertliği gibi kan akışını etkileyen hastalıklar

-Sinir bozuklukları

-Stres, ilişki çatışmaları,depresyon ve performans endişesi

-Penise zarar verme

-Diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar

-Sigara içmek, fazla alkol almak, aşırı yemek yemek ve egzersiz yapmamak gibi sağlıksız alışkanlıklar

-Düşük libido yani cinsellik ilgisinin azalması anlamına gelen bu durum, sıklıkla düşük erkeklik hormonu (testosteron) seviyesiyle bağlantılı oluyor. Düşük testosteron erkeklerde vücudu ve ruh halini etkileyebiliyor. Azalmış cinsel istek, aynı zamanda depresyon,kaygı veya ilişki zorluklarından da kaynaklanabiliyor.Şeker hastalığı,yüksek tansiyon ve antidepresanlar gibi bazı ilaçlar da düşük libidoya katkıda bulunabiliyor”diyor.

Retrograd (ters yönde) boşalma ve nedenleri

Retrograd boşalma,şeker hastalığı olan erkeklerde diyabetik sinir hasarı nedeniyle görülebiliyor. Mesanedeki ve mesane boynundaki sinir problemleri meninin geriye akışına neden oluyor. Ayrıca prostat hastalığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yan etkisi veya prostat üzerinde yapılan bir operasyondan sonra olabilir. Özellikle genç hastalarda tedavi edilmesi fertilite (çocuk sahibi olma) açısından önemli.