İstenmeyen gebeliklerin önüne geçmek için hem kadınların hem de erkeklerin uygulayabileceği pek çok doğum kontrol yöntemi mevcut. Örneğin nasıl hamile kalınmaz sorusunun da yanıtı olan kondom, spiral, vasektomi, geri çekilme, diyafram, doğum kontrol hapı gibi yöntemler herkes tarafından kullanılıyor. Siz de kendinize en uygun yöntemi seçerek bu korkuyu geride bırakabilirsiniz.

Hamile kalma veya çocuk sahibi olma korkusu birçok kişinin hayatının belli döneminde yaşadığı korkular arasında yer alıyor. Ancak istenmeyen gebeliklerin önüne geçmek için hem kadınların hem de erkeklerin uygulayabileceği pek çok doğum kontrol yöntemi mevcut. Siz de nasıl hamile kalınmaz sorusuna cevap arıyorsanız kendinize en uygun yöntemi seçebilirsiniz.

Kondom (Prezervatif)

En yaygın doğum kontrol yöntemlerinden biri olan kondom, aynı zamanda da oldukça etkilidir. Erkeklerin kullandığı prezervatif, spermlerin vajinaya ulaşmasını engelleyerek hamileliğin önüne geçiyor. Nasıl hamile kalınmaz diye soranlara bir güzel haberimiz daha var. Prezervatif kullanmak ayrıca cinsel yolla bulaşan birçok hastalığı da engellediği için güvenli seksin en önemli koşulu ve konforlu yollarından biri…





Diyafram

Lateksten yapılmış elastik bir parça olan diyafram, rahmin ağzına yerleştirilerek kullanılan ve spermlerin rahim içine girmesini önleyen bir çeşit doğum kontrol yöntemidir. Cinsel ilişkiden 2 saat önce yerleştirilmesi ve boşalmadan sonra 6-24 saat arasında çıkarılıp sıcak suda yıkayarak temizlenmesi gerekiyor. Yaygın kullanılan yöntemlerden biri olmasa da gebeliği %80 oranında önlüyor.

Doğum Kontrol Hapları

Yapay yollarla alınan hormonlarla yumurtlamanın ve hamileliğin önüne geçen doğum kontrol hapları, nasıl hamile kalınmaz sorusuna verilebilecek en etkili yanıtlardan biri. Ancak vücutta yarattığı hormonal değişikliklerin ve dengesizliklerin çok sayıda yan etkileri olabiliyor. Bu nedenle eğer bu yöntemi tercih edecekseniz hapları mutlaka doktor kontrolünde kullanmalı ve düzenli aralıklarla kan testi yaptırmalısınız.





Spiral

Birkaç santim boyunda ve T şeklinde olan spiral, uzman bir doktor tarafından rahim içine yerleştirilerek kullanılan bir doğum kontrol yöntemi olarak tanımlanabilir. Spiral, kesin olarak nasıl hamile kalınmaz diye soranların ilgisini çekiyor. Sperm girse bile rahim içindeki koşulları bozduğu için döllenmeyi önlüyor. 3 ile 10 yıl arasında kullanılabilen spiralin zahmetsiz, etkili ve konforlu olması nedeniyle son yıllarda kadınlar tarafından sıkça tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Koruyucu İğneler

Nasıl hamile kalınmaz diye araştırma yapan kadınların karşısına çıkan Mesigyna ve Depo Provera isimli koruyucu iğneler, içerdiği hormonlarla hamile kalmayı engelliyor. Mesigyna ayda bir uygulanırken Depo Provera üç ayda bir uygulanıyor. Doğum kontrol hapları gibi emziren kadınların kullanmaları önerilmiyor.

Vasektomi

Cerrahi müdahale ile sperm kanallarının kapatılarak erkeğin kısırlaştırılması şeklinde tanımlanan vasektomi, doğurganlığı kalıcı olarak ortadan kaldırması nedeniyle geri dönüşü bulunmayan bir doğum kontrol yöntemidir. Boşalma gerçekleşse de meninin içinde sperm olmadığı için gebelik ihtimali yoktur. Bir daha çocuk sahibi olmak istemeyen kişiler ve çiftler tarafından tercih edilen uygulamalardan biridir.

Doğum Yapma Korkusu: Tokofobi

Doğum yapma korkusu olarak literatüre giren tokofobi, kadınların %14’ünde bulunan bir korku türü. Yani doğum ağrılarından, kendisinin ya da bebeğin zarar görmesinden korkan kadınların yaşadığı durumdur. Doğumla ilgili anlatılan kötü hikayelerin yanı sıra dizi ve filmlerdeki doğum sahnelerinin de bu korkunun ortaya çıkmasında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tokofobisi olan kadınlar hamile kalmamak için pek çok doğum kontrol yöntemine başvurabiliyorlar. İleri boyutlarında psikolog desteği gerekebiliyor.