Tabii ki gönül aşktan yana ama bazen işler istediğimiz gibi yürümüyor...
Yazı: Nilgün Yıldız
Sürekli aynı hikayeyi duyup, dinlemekten bıktık. hep aynı şeyleri yaşıyor ya da yaşayanlara tanıklık ediyoruz. Cinselliği giderek daha özgür biçimde yaşamaya başlayan kadınların en büyük derdi artık aşk kadını olmak yerine yatak arkadaşı olmak. İlişkiler artık annelerimizin bize anlattığı gibi muhallebicide başlamıyor ve evlenilen güne kadar masum kalmıyor. İlişkiye başlayıp bir süre devam ettikten sonra cinsellik gündemin en önemli maddesi oluyor. Hayır demekse, geri kafalılık! Bu durum yanında bir de yatağa girdikten sonra yaşanan süreç var. Belki de çok hızlı tüketmeye başladığımız ilişkilerimizin hızına ayak uydururken duyguları göz ardı ettiğimiz için, bir adamla birlikte olduktan sonra bile kendimize sorabiliyoruz: ‘Biz neyiz şimdi?’ Çünkü karşımızdakini tanımaya çok vaktimiz olmuyor ve cinsel birliktelikten sonra tanışmak uzun süreli flörtle tanışmaktan çok daha zor.
Sadece seks mi?
Eğer birlikte olduğunuz erkeğin sizinle duygusal bir ilişki yaşamaya niyeti olup olmadığını merak ediyor ve sadece cinsel anlamda sizinle birlikte olduğundan şüpheleniyorsanız, bazı işaretlerle bu aklınızdaki şüphelere son verebilirsiniz. Eğer bu işaretler onda da varsa acı ama gerçek, siz sadece yatak arkadaşısınız!
İşte sinyaller
• Ne zaman buluşsanız gece yatakta sonlanıyorsa bir durup düşünmenizin zamanı geldi demektir. Çünkü karşınızdaki erkek sizinle sadece seks amaçlı birlikte oluyor gibi görünüyor. Tabii ki buluşmaların cinsellikle son bulması normal. Fakat daha yolun başındaysanız ve buluşmalar sadece yatak odasındaysa, üzgünüz ama bu ilişkide duygulara yer olmama ihtimali yüksek.
• Gecenin bir yarısı telefonunuza gelen mesaj ‘Seni özledim bana gelir misin?’ oluyorsa ya da ‘Evdeysen sana gelebilirim’ mesajı genellikle gece 10’dan sonra atılıyorsa, yine yenildiniz demektir. Çünkü seksin gücü duyguları mağlup etmiştir. Bu erkeğin amacı sizinle güzel vakit geçirdikten sonra yaşamına kaldığı yerden devam etmek gibi görünüyor.
• Birlikte evde vakit geçirmek, film izlemek ya da romantik bir yemek yemek tabii ki çok güzel. Fakat bütün buluşmalar bunun üzerine kuruluysa, birlikte hiçbir yere gitmiyor, hiçbir sosyal aktiviteye katılmıyorsanız, topuklama zamanı geldi demektir.
• Birlikteyken neler konuşuyorsunuz hiç düşündünüz mü? Örneğin ailesi ya da arkadaşları hakkında bir şeyler anlatıyor mu? Sizin aileniz ve arkadaşlarınızı merak ediyor mu? Cevabınız ‘hayır’ ise ne yapacağınızı biliyorsunuz çünkü bu ilişki buram buram cinsellik kokuyor.
• Bir ilişkide iletişim çok önemlidir. Gün içerisinde birbirinize yazacağınız güzel sözler kadar baştan çıkarıcı mesajlar da ilişkiye heyecan katar. Fakat tüm mesajlar cinsellik üzerineyse, telefon konuşmaları sırasında kendinizi 900’lü hat çalışanı gibi hissetmeye başladıysanız üzgünüz ama yanlış adamı yola getirmeye çalışıyor olabilirsiniz.
• Biz kadınların en hassas olduğu dönemlerden biri de birliktelik sonrasıdır. Sarılmak, sevgisini hissetmek isteriz. Fakat karşınızdaki adam sizinle bu özel anları paylaşmak, sarılıp birlikte uyumak yerine gecenin bir yarısı evine gidiyorsa ya da size kalmanızı teklif etmiyorsa yine tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü birlikte uyumak da en az sevişmek kadar özel.
• Bir de seviştikten hemen sonra duş alan erkek grubu vardır ki bu erkeklerden de mümkün olduğunca uzağa kaçmalısınız. Tabii duygusal bir ilişki arıyorsanız! Çünkü siz yataktayken duşa koşuyorsa size ‘gitme vaktin geldi’ sinyali gönderiyor olabilir. Bizden söylemesi…
• Buluşmalarınızın süresine hiç dikkat ettiniz mi? Genelde iki saati geçmiyorsa ve her buluşmadan sonra mutlaka bir planı varsa üzgünüz ama yine yanlış erkeği seçtiniz. Çünkü bir yerlere yetişme numarası oldukça klasik fakat hep yutulan bir numara.
• Konuşmalar da ilişkinin durumu açısından önemli sinyaller verir. Örneğin duygularından bahsetmekten kaçıyorsa, size güzel sözler söylemiyor ya da ondan hoşlandığınızı söylediğinizde ‘ben de senden’ diyerek geçiştiriyorsa, yine cinselliğin güçlü olduğu bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda sizi kırmaktan çekinmiyor ve bazen kaba davranışlarda bulunuyorsa, üzüldüğünüzde ilgilenmiyorsa, söylemek zorundayız ama tam bir seks kölesi olma yolunda ilerliyorsunuz.