Erkekler bu 10 şeyi yapıyorsa size saygı duyuyor demektir

Yeni bir ilişkiniz var ve gerçekten hak ettiğiniz gibi davranılıp davranılmadığınızı mı merak ediyorsunuz? Bu soru yaygın bir soru çünkü şehvetin pençesindeyken, biraz delicesine aşıkken veya aşık oluyormuş gibi hissettiğinizde saygısız davranışlara göz yummak çok kolay.

Ancak, bu işaretleri aradığınızda bir erkeğin size saygı duyup duymadığını söylemek bir o kadar kolay. Peki o davranışlar neler? İşte bir erkeğin size saygı duyduğunu gösteren 10 özellik:

1. Tüm dikkatini size verir

Bu gerçekten bariz görünüyor, ancak kadınların sahip olduğu en yaygın sorunlardan biri, bir erkeğin ilgi eksikliğini hissetmek. Muhtaçlığı, istendiğini hissetme hakkından ayırmaya dikkat edin, ancak bir erkek size saygı duyduğunda, sizi görmek, sizinle konuşmak, çağrılarınıza hemen cevap vermek ve birlikte olduğunuzda tam olarak ilgilenmek ister.

Sık sık planları iptal ediyorsa, mesajlara cevap vermeyi ihmal ediyorsa, romantik akşam yemekleri sırasında arkadaşlarına randevu vermiyor veya mesaj atmıyorsa, size saygı duymuyor demektir. Bir ilişkide vermek istediğiniz ilgiyi hak ediyorsunuz ve o fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak müsait değilse, devam edin ve değerli zamanınızı müsait olan birine ayırın.

2. Görüşlerinizle ilgilenir

Bir konuşma sırasında fikir beyan edip hemen susturulmaktan daha kötü bir şey yoktur. Sizinle aynı fikirde olsun ya da olmasın, size saygı duyan bir adam söyleyeceklerinizle ilgilenecek ve onun ince ayrıntılarını tartışmaya hevesli olacaktır. Zihninizin nasıl çalıştığını merak edecek ve doğrudan derinlemesine araştırmakla ilgilenecektir.

Aslında, düzenli olarak fikrinizi soracak ve bunu çok ciddiye alacaktır. Tıpkı kadınlar gibi, çoğu erkek de tavsiye, farklı algılar ve zihinsel uyarım sunabilecek birinin arkadaşlığını ister. Bir bakış açısı sunduğunuzda gülen ya da düşünmeden reddeden bir adamla birlikteyseniz, sadece saygısızlık göstermiyor, büyümek için yapacak çok şeyi var.

3. Sizi kontrol etmeye çalışmaz

Bir erkekten, patrondan veya ebeveynden gelen davranışları kontrol etmeyi düşündüğünüzde, bunun temeli genellikle korku veya güvensizliktir.

İlişkiler söz konusu olduğunda, kontrol eden erkekler bu davranışı kendileri için bir koruma biçimi olarak kullanırlar. Bu genellikle bir güç gösterisi olarak tezahür etse de, derinlerde kökleşmiş bir korku, güvensizlik veya değersizlik duygularından kaynaklanır. Başlangıçta, sizi kontrol etmek, ne istediğinizi sormadan veya kararlarınızı etkilemeye çalışmadan yemek siparişi vermek gibi basit eylemler anlamına gelebilir.

4. Duygusal olarak açıktır

Erkeklerin duygusal olarak açılmakta zorlandıkları bir klişe olabilir ama ne yazık ki bazen bu doğru. Toplumun kısıtlamaları, yetiştirilme tarzı veya güvensizlik olsun, dünya erkeklerin duygularını göstermesine kadınlar kadar izin vermiyor. Bu nedenle, bir erkek geçmişi, endişeleri veya korkuları hakkında size açıldığında, size karşı savunmasız kalacak kadar size saygı duyduğundan emin olabilirsiniz.

Bunun saygıyla olduğu kadar güvenle de ilgisi var. Aslında, birine saygı duymadan ona güvenmek zordur, çünkü fikirleri dikkate alınmayan biriyle bunu yapacak kadar güvende hissetmezsiniz. Bu nedenle, size babasının kendisini nasıl önemsiz hissettirdiğini söylemesi çok önemli görünmese de, bunun kesin bir duygusal saygı işareti olduğunu bilin.

5. Sizi başarılı olmaya teşvik eder

Birine saygı duymak, onun başarılı olmasına yardımcı olmak için her şeyi yapacağınızı hissettirir. Onları onlar yapan özelliklerine hayransınız, onlarla gurur duymaktan hoşlanıyorsunuz ve onları daha fazla başarıya teşvik etmek istiyorsunuz. Bu, bir ilişkinin başlangıcında, sizi ilk etapta birine çeken şeyler olduğunda daha da belirgindir.

Adamınız sık sık hevesinize soğuk su döküyorsa, hedeflerinizi teşvik etmekle veya tartışmakla ilgilenmiyorsa veya daha da kötüsü, kendinizi geliştirme çabalarınızı sabote ediyorsa, saygı göstermiyor demekir.

6. İlişki beklentileri konusunda dürüst

İster sadece beş randevunuz olsun, ister yıl dönümüne girmek üzere olun, size saygı duyan bir adam ilişkinizi açıkça tartışacaktır. Bazen bu, şu anda ciddi bir şey istemediği konusunda dürüst olduğu anlamına gelebilir.

Ancak, bunu masaya koyduğu sürece, sana saygı duyduğunu bileceksin. Seni duyguları konusunda aldatmakla ilgilenmiyor, sadece kendi zevki için seni orada asılı tutuyor. Bu durumda, onun fikirleri sizinkilerle uyuşmuyorsa, kalmak ya da gitmek tamamen size kalmış. Münhasırlık, düzenli hafta sonu planları veya birbirinizin ebeveynleriyle ne zaman buluşacağınız konusunda nerede durduğunuzu tartışmaktan korkmayacaktır. Tartışmalardan ne çıkarsa çıksın, sana saygı duyan bir adam elinden geldiğince dürüst ve açık görüşler sunacak.

7. Birbirinizin hayatına dahil olmanızı ister

Bir erkekle bir süredir görüşüyorsanız ve birlikte biraz zaman geçirirseniz, sonunda birbirinizin arkadaşları, ailesi veya iş arkadaşlarıyla tanışmanız mantıklıdır. Size saygı duyduğunda, hayatınızın tüm farklı yönlerini kontrol etmek ve sizi neyin harekete geçirdiğini öğrenmek isteyecektir.

Ayrıca sizi iş toplantılarına götürerek, arkadaşlarıyla takılarak veya hafta sonu futbol oynarken onu izleyerek ona katılmanızı isteyecektir. Öte yandan, bir adamın hayatı hakkında tam olarak bilgi sahibi değilseniz, örneğin hiçbir arkadaşının adını bilmiyorsanız veya o hafta boyunca yaptıkları hakkında ketum davranıyorsa, onun olabileceği gerçeğine karşı dikkatli olun.

8. Yatakta ve yatak dışında her zaman sizin zevkinizle ilgilenir

Örneğin, bir erkek sadece seksle ilgileniyorsa ve size hiç saygı duymuyorsa, çoğu zaman bencilce davranacaktır. Bu, muhtemelen çoraplarınızı sallamakla daha az ilgileneceği ve daha çok kayalarını çıkarmaya odaklanacağı yatak odasına kadar uzanır.

Size saygı duyan bir adam, çoğu zaman sizi ilk sıraya koyacaktır. Seçtiği restoranı beğendiğinizden emin olacak, hava soğuduğunda size ceketini verecek, sizi güldürmeye çalışacak ve duygularınıza saygılı olacaktır.

9. Kıskanmaz

Kıskançlık biraz kafa karıştırıcıdır, çünkü yeşil gözlü canavarın etkilerini küçük bir şekilde hissetmek mutlaka kötü bir işaret değildir. Ne de olsa, başka bir adam size asılırsa ve adamınız biraz kıskanırsa, aynı zamanda ona sizin değeriniz ve size sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğu hatırlatılır, bu yüzden aynı zamanda bundan hoşlanır.

Ancak, bununla her zaman nerede olduğunuzu bilmek isteyen, telefonunuzu karıştıran veya onsuz her dışarı çıktığınızda kriz geçiren bir adam arasında büyük bir fark var. Bu tür eylemler, size açıkça güvenmediği veya mahremiyetinize değer vermediği için saygısızlık çığlıkları atıyor.

10. O sizin bir numaralı hayranınızdır

Hayatında gerçekten saygı duyduğun birini düşün. Belki annen, eski bir öğretmen ya da en iyi arkadaşın. Birine saygı duyduğunuzda, gerçekten onların bir numaralı hayranısınızdır ve onları hayatta mutlu, sağlıklı ve kendinden emin görmek istersiniz. Size saygı duyan bir adam, aynı şekilde bir numaralı hayranınız olarak köşenizde olacaktır.