Bir erkeğin evlenmek istediğini gösteren 50 işaret

Uzun süren bir birlikteliğin ortasında akla gelen ilk düşünce 'Acaba evlenmek istiyor mu?' olabilir. Peki, bir erkeğin evlenmek istediği nasıl anlaşılır? Bunu anlamanın pek çok yolu olduğu gibi aslında gelen işaretler de kafa karıştırıcı olabilir. İlişkin mükemmel gitse de hala işlerin nereye gittiği konusunda kafan çok mu karışık? Seninle evlenmek istediğine dair işaretler mi arıyorsun? İyi haber! Bu düşüncelerine yardımcı olabilecek 50 maddeyi senin için hazırladık. Erkeklerin evlenmek istediğini gösterecek 50 işarete birlikte bakalım...

1. Geleceği sizinle planlıyorsa

Kendini uzun süre yanında gördüğü çok açık bir işarettir. Sizinle 5 yıllık hedeflerden bahsediyorsa, bir sonraki adımı atma konusunda ciddi olduğu kesin. Erkekler, ilişki konusunda ciddi olmadıkça gelecek planları hakkında konuşmazlar.

2. Sizi kendi ortamına sokmak istiyorsa

Sizi tüm etkinliklere davet ediyorsa bu iyi bir şey! İş etkinliklerine, aile etkinliklerine götürüyorsa, arkadaş ortamına sokuyorsa, hayatındaki tüm insanlarla tanışmanızı istiyorsa sizinle gurur duyuyor ve sizinle hayatını paylaşmak istiyor demektir. Sizi herkese tanıtmaktan gurur duyuyorsa, sizinle evlenmek istediğinin sinyallerini veriyor demektir.

3. Size yeterince vakit ayırıyorsa

Siz her istediğinizde sizin için zaman ayırıyorsa ve her buluşmaya vaktinde geliyorsa o zaman bu size değer verdiğine dair bir işarettir.

4. Size sık sık dokunuyorsa

İlişkinizin başlangıcında yaptığınız gibi kendinizi daha çok sarılırken mi buluyorsunuz? Elinize her zamankinden daha fazla dokunuyor mu veya hiç beklemediğiniz bir anda boynunuza masaj yapıyor mu? Kendinize bu soruları sorun cevabı evetse bu iyiye işarettir!

5. Size her zaman mesaj atıyorsa

Birlikte olmadığınızda sizi ne kadar özlediğini size sürekli hatırlatıyorsa, onun aklındasınız demektir. Seninle evlenmek istediğine dair işaret olabilir.

6. Gözü sizden başka kimseyi görmüyorsa

Gözleri sizden başka kimseyi görmüyorsa bu iyiye işarettir. Biliyoruz ki erkekler arasında genelde güzel kızlar hakkında yorumlar yapılır... Ama bunu yapmıyorsa bu sadece sizi önemsediğine dair bir işarettir. Belli ki gözü sizden başka kimseyi görmüyordur.

7. Taşınmayı teklif ettiyse

Taşınmayı önerirse, birlikte geleceğiniz konusunda çok ciddi olduğu anlamına gelir. Senden taşınmanı istediğinde ilk düşündüğünüz şey “benimle evlenmek istiyor” olduysa, haklı olabilirsin!

8. Size karşı savunmasızsa

Eskisinden daha fazla savunmasız tarafını gösterdiğini fark ederseniz, bu size güvendiğinin ve sizi hayatındaki en iyi dost ve sevgili gördüğünün açık bir işaretidir. Sonuçta onunla evlenecekseniz bir yerde onun en iyi arkadaşı olmanız gerekir.

9. İyi ve kötü zamanlarınızda yanınızdaysa

Eğer her anınızda yanındaysa bu iyiye işarettir. Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Kötü zamanlarda bile problemi çözmeye çalışıyorsa o zaman doğru kişidir diyebiliriz. Genelde erkekler ilk zorlukla karşılaştıklarında kaçar, fakat o kaçmıyorsa o zaman bu adam doğru kişidir.

10. Daha önce evlilik hakkında konuştuysa

Size daha önce evlilikten bahsetmişse, kesinlikle sizinle evlendiğini görüyor. Bu sadece geçici bir düşünce olabilirdi, ama aklından geçmeseydi bundan asla bahsetmezdi!

11. Sana doyamıyorsa

Bir erkek seni gerçekten istediğinde, bunu asla gizleyemez. Seninle vakit geçirmeye hiç doyamaz. Bu evlenmek istediğinin bir işareti olabilir.

12. Sizinle ailevi konuları paylaşıyorsa

Sizinle çok özel, ailevi konularını paylaşıyorsa belki de bilmenizi istediği içindir. Bu onun size karşı savunmasız olduğunu ve size bağlanmaya hazır olduğunu gösterebilir.

13. İş konularında da size güveniyorsa

Bazı erkekler işleri, kariyerleri söz konusu olduğunda çok gizemli olabilir. Ancak hayatınızdaki kişi bir kariyer peşindeyse, iş yerinde olanları sizinle paylaşıyorsa, size güveniyor ve fikrinizi duymak istiyorsa bu da evlilik işareti olabilir.

14. Onun evli arkadaşlarıyla takılıyorsan

Eğer sizi evli arkadaşlarıyla sık sık görüştürüyorsa bu onun da evliliğe hazır olduğuna bir işaret olabilir. Bu sizinle evlenmek istediğine dair açık bir mesaj.

15. Hesaplarına karışmanıza izin veriyorsa

Hesapları, mali durumu gibi bilgilere sizi de dahil ediyor. Evet, bu kesinlikle sizi eşi olarak görmek istediğinin bir işareti olabilir. Aksi halde bunu asla önermezdi.

16. Evlilik saati işliyorsa

Size şaşırtıcı gelebilir ama erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi bir saati var. Yaşlandığı için endişeleniyor ve ailesini zamanında kurmak istiyorsa bu soruyu er ya da geç gündeme getirecektir.

17. Size ipuçları verirse

Takvim belirleme, elbise seçme, ev eşyası bakmaya başlama gibi ipuçları veriyorsa ikiniz için bir şeyler planladığı anlamına gelir. Belki de şu an için bunu bariz bir şekilde ortaya koyamıyor ama kafasındaki her şey kesin gibi.

18. İlgi alanlarınızı önemsiyorsa

Bıkmadan işinizi, arkadaşlarınızı veya hobilerinizi soruyorsa, onun için önemlisiniz ve dünyanızda neler olup bittiğini bilmek istiyor demektir. Sizi merak etmesi, her anınızı tanımak istemesi iyi bir ilişki için doğru bir başlangıç olacaktır.

19. Cümlelerinde bir değişiklik olduysa

Eğer, “eğer” demeyi bırakıp onun yerine “ne zaman” kelimesini kullanıyorsa, zihninde evliliğin yakında olacağına dair bir karar vermiş demektir. Bu sadece sizinle birlikte olmaya olan güvenini gösterir.

20. Paylaşmak istiyorsa

Eşyalarını sizinle paylaşmaktan çekinmiyor. Kişisel ya da iş, hayatını, anını sizinle paylaşmak istiyor. Böyle davranıyorsa sizinle rahat olduğundan ve size güvendiğinden emin olun.

21. Sadece sen varsın diyorsa

Onu dikkatle dinleyin. Bir erkeğin seninle evlenmek istediğini anlamasının ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz, ama bildiğimiz bir şey var: 'Sadece sen varsın' diyorsa bu sizi eşi yapmak istediğinin bir işareti olabilir.

22. Fikrinizi soruyorsa

Alınması gereken çok önemli kararlar var ve o bunu sizinle paylaşıyorsa, fikrinizi almak istiyorsa. Bu çok iyi bir işaret.



23. Evlilik şakaları yapıyorsa

Bir erkeğin evlilik istediğinin en açık işaretlerden biri, evlilik hakkında çok şaka yapmasıdır.

24. Birlikte tatil yapmak istiyorsa

Eğer birlikte tatil yaptıysanız bu ilişkinizin bir üst levela çıktığına dair güzel bir işaret. Sizinle tekrardan tatile gitmek istiyorsa demek ki o adam sizinle vakit geçirmek istiyor.

25. Gelecek yıl için tatil rezervasyonu yapıyorsa

Gelecek yıl için şimdiden tatil rezervasyonu yapmayı düşünüyorsa, bu seninle evlenmek istediğinin işaretlerinden biri olabilir, çünkü neden gelecekte bu kadar ilerisini düşünsün ki?





26. O şimdiden evlilik rolüne girdiyse

Halihazırda eşiniz gibi davranıyorsa: sizden tavsiye istiyor , zor zamanlarda destek için size dönüyor, size saygı duyuyor ve size değer veriyorsa ve bunu toplum içinde de göstermekten çekinmiyorsa, zaten sizin hayatınızda bu rolü oynuyor demektir. hayat.

27. Evliliğe inanıyorsa

Bazen evliliğe inandığına dair cümleler kuracaktır. Evliliğe inandığını size göstermek istiyorsa bu, gelecekte (ya da çok yakında) sizinle evlenmek istediğinin bir çok işareti.

28. Başkaları evlilikten bahsettiğinde gülüp geçmiyorsa

Herkesin kaçınmak istediği bir konuya gülüp geçme eğilimi vardır. Ve evlilikte çoğu insan bunu daha fazla konuşmadan kaçınmak için yapar. Ama yeterince olgun davranıyorsa ve bu konuyla alay etmiyorsa seninle evlenmek istediğinin başka bir işareti olabilir.

29. Senin yanında çok rahatsa

Çok rahat. Bu biraz romantizmin bittiği anlamına gelebilir, ancak arkadaş canlısı ve açık olmak ve biriyle rahat hissetmek en önemli şeylerdir.

30. Sen de bir ailesiysen

Seni ailesinin bir parçası olarak görüyor. Sizi sayıyor, aile etkinliklerine davet ediyor ve ailesi için yaptığının aynısını sizin için yapıyor ve zaten ailesinin bir parçası gibi hissediyorsanız, muhtemelen zaten öylesiniz.

31. Gelecek hakkında konuşuyorsa

Kariyer değiştirmekten, ev almaktan veya başka bir ülkeye taşınmaktan bahsediyorsa sizi orada da görür ve bundan bahseder.

32 . 'Biz' olduğunuzu gösteriyorsa

“Ben” yerine “biz” kullanıyorsa, algısını değiştirdiğinin ve artık bir olduğunuz fikrini kabul ettiğinin bir işaretidir.

33. Çocuklardan bahsediyorsa

Çocuklardan bahsediyorsa veya onu diğer çocuklu ailelere bakıp yorum yaparken görüyorsanız, muhtemelen onun da aklında olduğu içindir.

34. Düğünlerden ve mekanlardan bahsediyorsa

Düğününüzü yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken ortak şeylerden biri de mekandır. Otellere veya başka mekanlara bakıyorsa, yakında onunla evlenmenizi isteyecektir.



35. Gereksiz yere kıskanmıyorsa

Bazı erkekler diğerlerinden daha kıskançtır, ancak belirli şeylere asla tepki vermiyorsa sizinle bir gelecek istediği kesin. Sana güveniyor.

36. Para biriktiriyorsa

Bugüne kadar kaygısız bir hayat yaşıyordu ama birdenbire bir şey için para biriktiriyor ve bu konuda çok gizemli davranıyor. Düğün? Neden olmasın!

37. Anne-baba olmaya dair sorular soruyorsa

Konu çocuklar olduğunda hangi noktada durduğunuzu bilmek onun için önemlidir. Nasıl bir anne olacağınızı merak ediyordur. Çocuk yetiştirme konusunda tamamen farklı fikirleriniz olması ihtimaline karşı bu soruları soruyordur.

38. Birlikte yaşlanmak istiyorsa

Birlikte yaşlanmak ne güzel olurdu derse ve ileride yapabileceğiniz her şeyi size hayal ettirirse, sizinle evlenmek istiyordur. Bu aslında en büyük işaretlerden biri.

39. Acil durumda aranacak kişi sensen

Sana her zaman güvenebileceğini biliyor mu? İkiniz o kadar güçlü bir bağ kurdunuz ki, ihtiyaç anında önce sizi düşünüyor. Sen onun acil irtibat kişisisin. Annesi veya kız kardeşi değil. Sen.

40. Onun yanında kendin olmakta özgürsen

Artık yan yanayken herhangi bir filtre olmadan kendiniz olabiliyorsunuz. İkiniz de güvensizliklerinizi ortaya koydunuz. Soruyu sormadan önce göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey – Onunlayken ben olabilir miyim? sorusu. İkiniz de kendiniz olmakta özgürseniz mutlu günler!

41. Sizinle bütçe, tasarruf planları yapıyorsa

Sizinle tasarruf planlarını tartışıyorsa, sizi geleceğinde görüyordur. Bu klasik “seninle evlenmek istiyor” psikolojisi ve böyle düşünmesi güzel. Çünkü evlilik yolculuğuna çıkacaksınız.

42. Parasını senin de paran olarak görüyorsa

Sana o kadar güveniyor ki parasını neredeyse seninki gibi görüyor. Kredi kartını sizinle paylaşmakta özgür hissediyorsa, senin yanında kendini güvende ve rahat hissediyordur.

43. Her şeyi bilmek istiyorsa

Hayalinizdeki düğünle ilgili sorular soruyor mu? Mesela nasıl bir yerde, nasıl bir düğün, nasıl yemekler? Bu kafasında evlilik kararı verdiğinin işaretidir.

44. Yüzüğün kayıpsa

Herhangi bir yüzüğünüz bir süredir kayıp mı? En tatlı mesaj bu. Merak etme. Yakında geri bulacaksınız. Yüzük ölçüsünü almak için yanında götürmüş olabilir.

45. Yüzük ölçünüzü soruyorsa

Bazı erkekler yüzük ölçünüzü bilmek için taktikler arayabilir. Eğer bunu hissederseniz ilişkinizin başka bir seviyeye ulaştığını anlarsınız.

46. Kendinizi kuyumcu vitrininde buluyorsanız

Zihinsel olarak alışverişe başladı bile. Mücevherden düğüne kadar bir şeyler planlıyor ve zevkinizi öğrenebilmesi için pırlanta yüzükler hakkında yorum yapmanızı istiyor. Ne kadar tatlı!

47. Çok gizemliyse

Her şeyi gizlice planlıyor. Muhtemelen seni şaşırtmak istediği için ve sen ne yaptığını, nereye gittiğini ve neyin peşinde olduğunu merak ediyorsun. Muhtemelen yüzüğü ayarlıyor! Ne kadar heyecan verici!

48. Ailesiyle tanıştırmaya çok hevesliyse

Eğer ailesiyle tanışman konusunda çok istekliyse bu artık kararını verdiği anlamına gelir. Evlilik için doğru adayı bulmuştur ve bir an önce ailesiyle tanıştırmak istiyordur.

49. Ailesi sana onlardan biri gibi davranıyorsa...

Ailesiyle tanıştınız. Peki, size nasıl davranıyorlar? Meraklı mı, ilgili mi, müstakbel gelin adayı gibi mi? Muhtemelen onlara sizinle evlilik planladığını çoktan anlatmıştır. Onun için doğru aday sizsiniz ve bu konuda ailesiyle de konuşmuş. Bu da sizinle evlenmek istediğinin en önemli belirtilerinden.

50. Baba olmaktan bahsediyorsa

Daha önce hiç duymadığınız şekilde baba olmaktan bahsediyor mu? Size artık daha olgun mu geliyor tavırları? Muhtemelen kafasında evlilik kararını vermiştir. Artık gelecekteki bu yeni yaşamının düşlerini kurmaya, kafasında canlandırmaya başlamıştır.

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