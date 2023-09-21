Evliliğe hazırlık kontrol listesi: Sorulması gereken 10 anahtar soru!

Evliliğe hazırlık çok önemli bir konu olmakla birlikte ve üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir konudur. Evlilik öncesi bir kontrol listesi hazırlayın (durumunuza uygun) ve konuları partnerinizle kapsamlı bir şekilde tartışın.

Size yardımcı olmak için, ilişkinizin güçlü bir temelini oluşturmanıza yardımcı olacak bazı önemli evlilik sorularını içeren, evliliğe hazır bir kontrol listesi sunuyoruz.