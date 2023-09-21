Evliliğe hazırlık kontrol listesi: Sorulması gereken 10 anahtar soru!
İkiniz de evlenip ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşımayı mı düşünüyorsunuz? Tebrikler! Ancak düğün hazırlıklarına başlamadan önce ikinizin de değişime tamamen hazır olduğunuzdan emin olun...
Evliliğe hazırlık çok önemli bir konu olmakla birlikte ve üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir konudur. Evlilik öncesi bir kontrol listesi hazırlayın (durumunuza uygun) ve konuları partnerinizle kapsamlı bir şekilde tartışın.
Size yardımcı olmak için, ilişkinizin güçlü bir temelini oluşturmanıza yardımcı olacak bazı önemli evlilik sorularını içeren, evliliğe hazır bir kontrol listesi sunuyoruz.
1. Evlenmeye hazır mıyım?
Bu muhtemelen insanın evlenmeden önce kendine sorması gereken en önemli sorulardan biridir; tercihen nişandan önce, ancak bu soru ilk nişanın heyecanı geçtikten sonra da devam edebilir.
Cevabınız “Hayır” ise, bunu yapmayın.
Bu, evliliğe hazır kontrol listenizin tartışılamaz bir parçasıdır.
2. Bu gerçekten benim için doğru kişi mi?
Bu soru “Hazır mıyım?” ile uyumludur.
Ufak tefek rahatsızlıklara katlanabilir misin? Onların bazı tuhaf alışkanlıklarını görmezden gelip tuhaflıklarını kabul edebilir misiniz?
Siz ikiniz sürekli kavga mı ediyorsunuz yoksa genel olarak kopatik misiniz?
Bu, en iyi şekilde nişandan önce sorulan bir sorudur ancak törene kadar can sıkıcı olabilir. Cevabınız yine “Hayır” ise evliliğinizi sürdürmeyin.
Evlenmeden önce kapsamlı bir kontrol listesi oluşturmak, partnerinizle olan ilişkinizin her şeye rağmen ayakta kalıp kalamayacağını veya sona ereceğini belirlemenize yardımcı olacaktır.
3. Düğünümüzün maliyeti ne kadar olacak?
Ortalama bir düğünün maliyeti 50 bin TL'den başlıyor.
Evliliğe hazır mısın?
Olumlu yanıt vermeden önce, günümüz çiftlerinin evliliğe hazır kontrol listesinin önemli bir parçası olduğu için düğün bütçesini tartışın.
Bir bütçeyi tartışın ve belirleyin, ardından evliliğe hazır kontrol listenizin bir parçası olarak buna sadık kalın.