Yaşam Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu Feyza İmren, "bebekten sonraki ilk günlerin stresli geçmesi çok normal" diyor ve ilişkinin sekteye uğramaması için babalara önerilerde bulunuyor.

"Anneler hamileliğin başlaması ile fiziksel ve duygusal olarak bebekle bağlantı kurabiliyorlar. Babalar ise doğumdan itibaren bu süreci yaşamaya başlıyorlar. Baba ile kurulan duygusal ve fizksel bağın varlığı güven duygusunu geliştiriyor ve güvenli kişilik gelişimi başlıyor" diyen İmren, babalara şu önerilerde bulunuyor:



- Bebeğe ve eşinize yeterice zaman ayırın,

- Bebek bakımı ve yeni dönemin getrdiği sorumlulukları eşinizle paylaşın,

- Annenin doğum sonrası hormonlar, fiziksel ve duygusal yorgunluk nedeni ile isteksizliklerini size istememesi olarak değerlendirmeyin, bunu ndöneme özgü olduğunu unutmayın,

- Oluşan fiziksel değişimler nedeni ile bedeninden rahatsızlık hisseden kendini yeterince çekici bulmayan annenin duygularını anlamaya çalışın,

- Eş olma rolünüzün babalık rolünüzün önüne geçmemesine dikkat edin,

- Eşiniz ile özel zamanlar geçirmek için planlar ve süprizler yapın,

- Bu zorlu dönemi sizi ve ilişkinizi güçlendirecek bir dönem olarak değerlendirmeye çalışın,

- Yaşadığınız duygusal, yaşamsal ve finansal sıkıntıları eşinizle açıkca paylaşın,

- Baş etmekte zorlandığınız durumlarda eşiniz ile birlikte profesyonel destek almaktan kaçınmayın.

- Tutum ve davranışlarınızın çocuğunuza model olacağınızı onun mutlu ve öz güvenli birey olmasında büyük önem taşıdığını unutmayın.





