Harvard eğitimli bir uzmana göre bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz başarılıdır
Psikolog ve yazar Dr. Cortney S. Warren CNBC için kaleme aldığı makalede ilişkide işlerin yolund gittiğini gösteren 9 ifadeyi anlatıyor. Ona göre bu 9 ifadeden herhangi birini her gün kullanıyorsanız ‘ilişkiniz çoğu kişiden daha başarılı’dır.
Harvard'da eğitim almış bir psikolog olan Cortney "Asıl önemli olan, sizin ve eşinizin düzenli olarak nasıl etkileşimde bulunduğunuzdur. En mutlu çiftlerin çatışmadan kaçınmadıklarını; birbirleriyle takdir ve saygı içinde konuşarak çatışmayı yönettiklerini keşfettim. Ne yazık ki, zayıf iletişim ve değişime karşı isteksizlik nedeniyle birçok evliliğin sona erdiğini gördüm. Dolayısıyla, eşinizle bu ifadelerden herhangi birini kullanırsanız, ilişkiniz diğerlerinden daha başarılıdır" diyor.
Sıraladığı ifadeler ise şöyle:
1- "Çabanı takdir ediyorum"
Partnerinizde hoşunuza gitmeyen şeylere aşırı odaklanmak ve her fırsatta bunlardan bahsetmek cazip gelebilir. Ancak davranışlarındaki iyi yönleri vurgulamak önemlidir. Mutlu çiftler birbirlerinin çabaları için minnettarlıklarını ifade ederler. Bu, herkesin kendini değerli hissetmesi için harika bir yoldur.
2. "Hoşuma gidiyorsun"
En sağlıklı çiftler sadece birbirlerini sevmekle kalmıyor, aynı zamanda birbirlerinden hoşlanıyorlar. Birini sevmek yoğun bir şefkat duygusudur; hoşlanmak ise onu olduğu gibi görmek ve onda hoşunuza giden özellikler olduğunu kabul etmektir. Örneğin, "Sağlıklı kalma konusunda bu kadar tutkulu olman hoşuma gidiyor." "Hobilerine bu kadar bağlı olman hoşuma gidiyor."
3. "Bunu daha iyi anlamama yardımcı ol"
Hepimizin, ilişkilerin nasıl yürümesi gerektiğini düşünmemizi şekillendiren farklı yetiştirilme tarzları, hassasiyetleri, değerleri ve inançları vardır. Partneriniz bir duruma anlamadığınız bir şekilde tepki veriyorsa, onu daha iyi tanımak istediğinizi söylemek, çatışmayı çözmenin ve daha derin bir düzeyde bağ kurmanın anahtarıdır. Örneğin, "Bunun seni neden bu kadar üzdüğünü anlamıyorum. Lütfen senin bakış açını görmeme yardımcı ol."