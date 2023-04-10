Harvard eğitimli bir uzmana göre bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz başarılıdır

Harvard'da eğitim almış bir psikolog olan Cortney "Asıl önemli olan, sizin ve eşinizin düzenli olarak nasıl etkileşimde bulunduğunuzdur. En mutlu çiftlerin çatışmadan kaçınmadıklarını; birbirleriyle takdir ve saygı içinde konuşarak çatışmayı yönettiklerini keşfettim. Ne yazık ki, zayıf iletişim ve değişime karşı isteksizlik nedeniyle birçok evliliğin sona erdiğini gördüm. Dolayısıyla, eşinizle bu ifadelerden herhangi birini kullanırsanız, ilişkiniz diğerlerinden daha başarılıdır" diyor.

Sıraladığı ifadeler ise şöyle: