Türkiye’de boşanma oranları her geçen yıl daha da artıyor. “İlişkilerde güven duygusu yitirilmediği takdirde evlilikte çözülemeyecek sorun yoktur” diyen uzmanlar, çiftlere “Güvendiğinizi belli edin, dürüst olun, iyi dinleyin, yenilikler yapın, birbirinize zaman ayırın” önerilerinde bulunuyor.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, güven duygusunun mutlu bir evliliğin anahtarı olduğunu vurgulayarak, uzun ve sağlıklı bir evlilik için çiftlere şu önerilerde bulunuyor:
1- Eşinizi
önemsediğinizi ve sevdiğinizi hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yok. Gün içinde yapacağınız
iltifatlar, güzel sözler ona kendini özel hissettirecektir.
2- Eşinizi fark edin. Onun saçını boyadığını, zayıfladığını, sizin için yaptığı
küçücük de olsa özel bir şeyi görün ve takdir edin.
3- İyi
dinleyici olun. İyi evliliğin yolu iyi iletişimden geçer.
Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar
dinleyin. Söylemek istediğinizi dolaylı yollara sapmadan net bir şekilde ifade
edin.
4- Birbirinizin en
yakın arkadaşı olun. Evlilik sadece
birlikte yaşamak değildir İhtiyacı olduğunda yanında olun. Unutmayın, aslında
her biriniz, bir diğeri için oradasınız. Hiçbir şey bundan daha değerli olamaz.
5- Yenilikler yapın. Evliliğinizi monotonluktan kurtarmak için kaliteli zaman
geçirmek önemli. Bunun için olanaklar yaratın. Beklenmedik küçük sürprizler
yapın. Ortak zevklerinize uygun paylaşımlar yaratın.
6- Öfkelendiğinizde
asla şiddete başvurmayın. Mola
verin, ortamı terk edin, duş alın veya uyuyun. Müzik dinleyin. Çatışmalarınızı
yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın. Kendinizi onun yerine koyun ve empati
yapın. Eşinize verdiğini düşündüğünüz zararın aslında evliliğinize verdiğini
unutmayın. Önemli olan anlaşmazlıkların varlığı değil, onları çözerken
ilişkinizi en az yıpratacak yöntemi uygulamanızdır.
7- Birbirinize olan
ilgisizliğinizin nedenini bulun.
Kıskançlıklar, hep bir arada olma, maddi sorunlar, ilginin çocuklara kayması,
evlilik sorumluluklarının ağır gelmesi ve gerçekçi olmayan beklentiler
çiftlerin birbirine olan ilgisini azaltabilir.
8- Hayatınızı çocuklara
göre değiştirip kısıtlamayın. Eşlerden
biri çocuklara çok düşkün olursa, evliliğin dengesi bozulabilir.
9- Kendinize zaman
ayırın. İlişkilerde bireylerin
kendilerine zaman ayırması da oldukça önemli. Ancak birlikte ve ayrı ayrı
geçireceğiniz zamanlar konusunda hem fikir olun.
10- Eşinizin ailesi ile
ilişkisine müdahale etmeyin. Onları
ziyaret etmesi, onlara vakit ayırması gerektiğinde anlayışlı olun.
Ailelerinizin yanında birbirinizi eleştirmeyin, suçlamayın. Eşinizin ailesi ile
ilgili sorunlar yaşadığınızı düşünüyorsanız ailesini suçlayıcı, hakaret edici
bir dil kullanmadan bu sorunları eşinizle paylaşın. Sorunları birlikte çözmeye
çalışın veya eşinizin çözmesine fırsat verin.
11- Aileniz ile
evliliğiniz arasına sınır koyun. Kendi
ailenizin evliliğinize müdahale etmesine, sizin adınıza karar almalarına izin
vermeyin.
12- Sorgulayıp, yıpratmayın. Eşinizin geçmişi
ile ilgili konuları, hataları sürekli gündeme getirerek hayatını sorgulayıp
evliliğinizi yıpratmayın.
13- Ruhsal ve bedensel
sağlığınız konusunda konuşun.
Yaşadığınız depresyon, bağımlılıklarınız; sigara, alkol, madde, kumar gibi
sorunlarda dürüst olun. (Bu tür konuları evlilik öncesinde konuşmayı deneyin
çünkü daha sonra öğrenildiğinde yıkıcı olabilir.)
14- Uzman yardımı alın. Evliliğinizdeki sorunları çözmekte zorlandığınızda uzmanlara danışmaktan ve evlilik terapisi almaktan çekinmeyin. Eğer sorunlarınızı birlikte çözemeyeceğinize karar verirseniz, bir uzmandan destek almanızda fayda var.