Fanteziler, seks hakkında konuşmak ve orgazm eşitliği: Tamamen normal

İki kere iki dört eder, su 100 derecede kaynar ve kahvaltının mutlulukla mutlaka bir ilgisi vardır. Arzularımız hakkında konuşmak ise tamamen normaldir. Kadınların yüzde 77’si seks hakkında konuşamadığını söylüyor. Maalesef bu, tamamen sahte bir bilgi. Bu veriye ulaşmamız için yaşayan bütün kadınlarla konuşmamız gerekirdi. Dikkatinizi çekebilmek adına araya sıkıştırılmış sahte bir istatistik bu. Tıpkı seksin erkeklerin tekelinde olduğu, onların tatmine ulaşmasını sağlayan ve onların kurallarının geçerli olduğu bir eylem olarak algılanıyor olması gibi. İşte bu, tamamen yanlış. Fantezilere sahip olmak, orgazmda fırsat eşitliği ve bir takım ‘özel’ istekler tamamen normal.

Yazı: Baran Alışkan

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Normal, kelime anlamı olarak kurala uygun, alışılagelen, olağan, aşırılığı olmayan ve uygun kavramlarıyla tanımlanıyor. Buna rağmen, bazı şeyler -ki bu konu özelinde fantezilerden bahsediyoruz- gizli saklı konuşuluyor, anormal karşılanıyor ya da yok sayılıyor. Cinsellik, daha çok biyolojiyle ilgili bir konu. Buna karşılık, erotik kelimesi daha öznel ve bünyede uyanan duygu ve coşkularla tanımlanıyor. Fanteziyse değişik heves, değişik beğeni ve değişik düşünüş olarak anlamlandırılmış. Halbuki, dünya, kendi ekseni etrafında dönüşü 24 saatte tamamlar. Güneş’in çevresini dolaşması ise tam 365 gün 6 saat sürer. Dünya’nın Güneş’in çevresindeki yörüngesi ve tüm bu süreç ise mevsimleri oluşturur. Bu, gezegenimiz için tamamen normal. Fantezilere sahip olmak ve ne istediğini bilmek de öyle. Kadınlar, en az erkekler kadar arzulara ve elbette hayal gücüne sahip. Sekse dair her konudaki erkek egemenliği fikriyse şiddetle karşı çıktığımız bir yanılgı. Ne istediğini bilen ve bunu özgürce dile getiren kadınların yanında saf tutuyoruz. Yalnız değilsiniz, çünkü fanteziler cinsiyet fark etmeksizin hayal gücümüzün en keyifli yansımaları. Yoksa, bu konuyu konuşmak normal değil mi?

ARAMIZDA KALMASIN…

Bu sırada şehrin en havalı lokasyonlarından birinde, çok sesli bir ortamda ve koyu bir sohbetin içinde buluyoruz kendimizi. Konumuz her zamanki şeyler, tamamen normal deneyimler, fanteziler ve ister istemez tavsiyeler. Bu masada bize eşlik eden uzun süreli bir ilişkinin tarafı 30’lu yaşlarının başındaki bir kadın, partnerinin fantezilerine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiriyor. Partnerinin isteğiyle, birlikte erotik yapımlar izlemeye başladıklarını ve bunun onları ‘havaya sokma’ konusunda hayli işe yaradığını söylüyor. Hemen yanı başındaki 30’lu yaşlarının ortalarında bir başka kadın ise kendi fantezi dünyasının hayli zengin olduğunu gururla ifade ediyor. Evliliklerinin mutluluğunu ise fantezi dünyalarının ortaklaşa performansına bağlıyor. Yatak odalarını ‘fantastik bir dünya’ olarak nitelendiren dostumuz, ilişkilerinin yardımcı oyuncusunun kesinlikle kostümler olduğunu da ekliyor. Diğer tarafta ise kendini ‘bu konularda’ pek başarılı bulmadığını belirten 20’li yaşlarının sonlarında biri var. Bugüne dek partnerlerine ayak uyduran, bundan rahatsızlık duymasa da artık yatak odasında kendi kurallarını koymak isteyen biri... Yeni keşiflerin arifesinde, arzularının peşinde ve tavsiyelere kulak kabartmış kendisi. Hep birlikte garsona acele bir bakış atıyor ve siparişlerimizi yeniliyoruz. Ardından, sandalyeleri masaya doğru biraz daha yaklaştıracak ve kafa kafaya vereceğiz. Bu masada konuşacaklarımız var.

EN BAŞINDA, EKRAN BAŞINDA, YANI BAŞINDA

Sağ baştan hararetli bir deneyim maratonuna başlıyoruz. Monoton bir cinsel yaşamı tamamen değiştiren izleme alışkanlıkları gündemi masamızın orta yerine düşüyor. İkili, erotik yapımlarla başlayan keşiflerini erotik öğelerle dolu romanlara ve özenle hazırlanmış ateşleyici müzik listesine kadar geliştirmiş (Bkz. Playlist). Şehrin gürültüsü ve karmaşasından kalan vakitlerinde sıkıcı bir görev haline gelen seks, bu sayede adeta bir anka kuşu gibi yeniden doğmuş. Bu dönüşümün gerçekleşmesinde partnerler arası iletişimin öneminin de altını pahalı bir kırmızı rujla çizmeyi de ihmal etmiyor. Bu fikre ne kadar güvendiğini daha iyi gösteremezdi galiba. Sekse dair her konuda konuşmanın, sınırları çizmenin ve iki tarafı da rahat hissettirmenin arzuları keşfetme noktasında kilit rol üstlendiğini öğreniyoruz. Sonuçta denendi ve onaylandı, değil mi? Heyecanı ve zevki arttırmak için iki tarafında dürüstçe arzularını paylaşabilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıyoruz.

ARTİSTLİK YAPMA KILAVUZU

Sıradaki konu başlığımız ise fantastik bir dünyada geçiyor. Bu fantastik dünya, fantezilerin rahatça konuşulduğu ve ortak arzularla yatak odaları dahil olmak üzere birçok noktada daha büyük bir eğlenceyi vadediyor. Duygusal yakınlığın ön şart olduğu bu dünyada, taraflar hayal güçlerinin ve yakınlıklarının verdiği yetkiye dayanarak sıradanlaşmış sekse neredeyse kafa tutuyor. İkili, saklı arzularını birbiriyle paylaştıktan sonra yeni keşiflerin peşine düşmüş. Tabii, ilk kurşun dostumuz tarafından atılmış. Partnerinin hayranlıkla takip ettiği kurgusal bir karaktere dönüşmek için kolları sıvamış. Kendisini ilk gördüğü andaki bakışlarını unutamadığını kahkahalarla anlatıyor. Böylece, ‘role play’ dünyasının kapısından girmişler ve başka kişiliklere bürünerek cinsel hayatlarında yeni bir sayfa açmışlar. Bu, resmen teşvik primi. Çünkü partneri, ufkunu genişleten bu andan sonra farklı karakterlere bürünmeyi alışkanlık haline getirmiş ve seks oyuncaklarıyla yatak odalarında yeni bir çağ başlatmış. Her şeye rağmen hala listesinin en tepesinde egzotik yağların eşlik ettiği basit bir masajla başlayan hikayenin olduğunu söylüyor. Bu, tamamen normal.

BİNBİR ÇEŞİT VE HER ZAMAN EŞİT

Yumuşak içimli kahvemizden büyük bir yudumu ve sözü hızlıca alıyoruz. Fantezi kültürünün erkek egemen algısını yıkan deneyimleri de mutlulukla karşılıyoruz. Bu sırada hikayenin kaçınılmaz sonuna dikkat çekme gereği duyuyoruz: Orgazmda fırsat eşitliği! Tarafların eşit miktar ve zamanda orgazma ulaşmasını ve bu işteş eylemin birlikte mutlu bir sona ulaşmasının önemini hatırlatıyoruz. Çünkü bu, ilişkinin sağlıklı ilerlemesi ve devamında gerçekleşecek sayısız yakınlaşmanın da kurtarıcısı olacak. Hayatın her anında olduğu gibi seksi tarafında da hak mücadelesinden bir an bile vazgeçmiyoruz. Yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere oranla birliktelik sırasında çok daha düşük oranlarda orgazma ulaştığını gösteriyor. Evet, bu da tamamen anormal.

Kişisel deneyimlerin, bazı özel fantezilerin ve tavsiye niteliğindeki hikayelerin ardından günü bitirmeye karar veriyoruz. Biraz cesarete ihtiyacı olan ve tahmin edeceğiniz üzere hayal gücü konusunda asla yardıma ihtiyacı olmayan dostumuz, hayali not defterine ‘partnerinle iletişim kur’ maddesini çarçabuk yazıyor. Devamında ise ne istediğini bilmek, kendi kurallarını koymak ve arzularını takip etmeyi de ekliyor. Yeni başlayanlar ya da nereden başlayacağını bilmeyenler için bazı yol haritalarını da unutmuyor. (Bkz. Oyuna Başla!) Havaya girmiş, kalp atışlarımız hızlanmış ve biraz da sıcaklamışken hepimiz için geriye tek bir şey kalıyor. Bu masadan kalkmak ve bir an önce partnerimize kavuşmak. Herhalde bunu söylememizde bir mahsur yoktur. Çünkü, tamamen normal!

Kadınlar, en az erkekler kadar arzulara ve elbette hayal gücüne sahip. Sekse dair her konudaki erkek egemenliği fikriyse şiddetle karşı çıktığımız bir yanılgı.

OYUNA BAŞLA!

Güçlü olan kazansın. Güç dengesinin yeniden ayarlandığı ve taraflardan birinin diğerine karşı üstünlük kurduğu senaryo. Karşılıklı rıza, birlikte çizilmiş sınırlar ve güvenli kelime seçimiyle seksi ve güçlü yüzünüzü gösterme zamanı. İtaat etmek ya da baskın olmak, işte bütün mesele bu.

Güç dengesinin yeniden ayarlandığı ve taraflardan birinin diğerine karşı üstünlük kurduğu senaryo. Karşılıklı rıza, birlikte çizilmiş sınırlar ve güvenli kelime seçimiyle seksi ve güçlü yüzünüzü gösterme zamanı. İtaat etmek ya da baskın olmak, işte bütün mesele bu. Yavaşça acele et. Sakin ama ritmine ayak uydurulacak bir müzik eşliğinde kıyafetlerin çıkarıldığı bu kulübe hoş geldiniz. Striptiz, cinsiyetten bağımsız şüphesiz seksi bir gösteri. Konu halay olduğunda tüm marifetlerini gösteren partneriniz için yeni bir meydan okuma olabilir. Partnerinizden ısrarla isteyiniz!

Sakin ama ritmine ayak uydurulacak bir müzik eşliğinde kıyafetlerin çıkarıldığı bu kulübe hoş geldiniz. Striptiz, cinsiyetten bağımsız şüphesiz seksi bir gösteri. Konu halay olduğunda tüm marifetlerini gösteren partneriniz için yeni bir meydan okuma olabilir. Partnerinizden ısrarla isteyiniz! Bazı kötü sözcükler. Nezaketinizden şüphemiz yok ama bazı anlarda kibarlığı elden bırakabilirsiniz. Partneriniz sizin bu yönünüze aşık değilse ve eğer bir ofis fantezisini deneyimlemiyorsanız biraz sınırları aşmakta sakınca görmüyoruz. Usulca birbirinizin kulağına söyledikleriniz sadece sizi ilgilendirir. Yine de çok kırıcı olmamaya çalışın. Gereğinin yapılmasını rica ederiz.

Nezaketinizden şüphemiz yok ama bazı anlarda kibarlığı elden bırakabilirsiniz. Partneriniz sizin bu yönünüze aşık değilse ve eğer bir ofis fantezisini deneyimlemiyorsanız biraz sınırları aşmakta sakınca görmüyoruz. Usulca birbirinizin kulağına söyledikleriniz sadece sizi ilgilendirir. Yine de çok kırıcı olmamaya çalışın. Gereğinin yapılmasını rica ederiz. Masaj ustası. Egzotik bir coğrafyada şemsiye dekorlu bardaklarınızdan içeceğiniz kokteylleri bir anlığına unutun. Bir masaj yağı, usta eller ve yatay bir düzlem yeter de artar. Kimin günü daha zor geçtiyse, sıra diğerinde. Önce biraz gevşeyin, sonrasına birlikte karar verirsiniz.

Egzotik bir coğrafyada şemsiye dekorlu bardaklarınızdan içeceğiniz kokteylleri bir anlığına unutun. Bir masaj yağı, usta eller ve yatay bir düzlem yeter de artar. Kimin günü daha zor geçtiyse, sıra diğerinde. Önce biraz gevşeyin, sonrasına birlikte karar verirsiniz. Standartlar dışında. Evet, yatak odanız olduğunu biliyoruz ama daha ne kadar buraya sıkışıp kalacaksınız? Bu yola çıktıysanız biraz harekete ihtiyacımız var. Standartların ve yatak odasının dışına çıkarak zahmetsizce yeni bir deneyim yaşayabilirsiniz. Şık bir otel, romantik dağ evi, yüksek bir gökdelen ya da belki de mutfak. Zamanı sorun edenler için birlikte duş alma fikrini saklı tutuyoruz.

Evet, yatak odanız olduğunu biliyoruz ama daha ne kadar buraya sıkışıp kalacaksınız? Bu yola çıktıysanız biraz harekete ihtiyacımız var. Standartların ve yatak odasının dışına çıkarak zahmetsizce yeni bir deneyim yaşayabilirsiniz. Şık bir otel, romantik dağ evi, yüksek bir gökdelen ya da belki de mutfak. Zamanı sorun edenler için birlikte duş alma fikrini saklı tutuyoruz. Sizinle daha önce tanışmış mıydık? Farklı bir kişiliğe bürünerek, hatta kostümlerle bunu destekleyerek yeniden tanışmanın ve hayal gücünüzün akışına kendinizi bırakın. Partneriniz Batman olmak istiyor olabilir, eminiz sizden ala Catwoman bulamazdı. Denemek isteyenler için sonsuz bir hikayenin ilk sayfasındasınız. Yolunuz açık olsun.

PLAYLIST