Flört döneminden sevgililiğe geçtiğinizi gösteren işaretler
Flört etmekten bir ilişkiye nasıl geçeceğinizi merak ediyorsanız, daha fazla kendinizi yormayın. Bu büyük bir adım, bu yüzden bunu doğru yapmalı ve değişikliklere hazır olmalısınız.
Bazen çıktığınız biriyle ilişkiye girmek için harcadığınız zamana ve enerjiye değmez. Flört etmekten "ilişkiye" geçiş yapmaya hazırlıklı olmalısınız. Her ne kadar her şeyin aynı ya da daha iyi olacağını düşünmek istesek de, sonunda çok fazla şey bekleyebiliyoruz ve bu beklenti karşılanmadığında da üzülebiliyoruz. Peki flörtlükten ilişki evresine geçebilecek misiniz? Bunu test etmek ister misiniz? İşte bazı ipuçları:
1. Artık o kadar sıradan değil
Daha yeni çıkarken, tabiri caizse "kulakla oynamak" gayet iyiydi. Bugün bir randevuya gidebilir ve ertesi gün birbirinizle konuşmayabilirsiniz. Flört oyunu, tek bir kişi olarak istediğini yapmakta özgür olduğun, ama yine de içten içe, tutarlı olacak kadar seni önemseyen birinin olmasını umduğun bu tür durumlarla doludur. Ancak bir kez bir ilişkiye girdikten sonra, daha tutarlı bir şekilde sevgilinizin yanında olmak sizin sorumluluğunuzdur. Fakat biriyle daha sık görüşmek istiyorsan ve diğer görüştüğün kişilerle o kadar da ilgilenmemeye başladıysan o zaman flörtünüz bir ilişki evresine geçebilir diyebiliriz.
2. Cinsel yakınlık bir zorunluluk mu?
Çıktığınızda, cinsel olarak aktif olma düşüncesi sizi pek endişelendirmez çünkü ilişkinizin ciddi olmadığını bilirsiniz çünkü sadece çıkıyorsunuz. Ama bir ilişki içindeyken, birçok insan bir şekilde iki insanı birbirine bağladığı için seksin bir öncelik haline geldiğini düşünür. Dürüst olmak gerekirse, seksin bir ilişki içinde olmakla hiçbir ilgisi yoktur. Önemli olan, eşinizle cinsel olarak yakınlaşmaya hazır olup olmadığınızdır. Ne yazık ki, kimse size birisiyle seks yapmanın yapılacak doğru şey olup olmadığını söyleyemez.
3. Ebeveynlerle tanışmak
Her nasılsa ve ne yazık ki, bir ilişki içindeyken eşinizin ebeveynleriyle tanışmak bir norm haline geliyor, ancak yeni çıkarken değil. Birçok insan sebepsiz yere paniğe kapılır. Bazı partnerler sizi aileleriyle akşam yemeği yemeye zorlamazken, diğerleri "ileri değerlendirme" için ebeveynleriyle görüşmenizi kendilerine görev edinirler.