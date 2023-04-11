Flört döneminden sevgililiğe geçtiğinizi gösteren işaretler

1. Artık o kadar sıradan değil



Daha yeni çıkarken, tabiri caizse "kulakla oynamak" gayet iyiydi. Bugün bir randevuya gidebilir ve ertesi gün birbirinizle konuşmayabilirsiniz. Flört oyunu, tek bir kişi olarak istediğini yapmakta özgür olduğun, ama yine de içten içe, tutarlı olacak kadar seni önemseyen birinin olmasını umduğun bu tür durumlarla doludur. Ancak bir kez bir ilişkiye girdikten sonra, daha tutarlı bir şekilde sevgilinizin yanında olmak sizin sorumluluğunuzdur. Fakat biriyle daha sık görüşmek istiyorsan ve diğer görüştüğün kişilerle o kadar da ilgilenmemeye başladıysan o zaman flörtünüz bir ilişki evresine geçebilir diyebiliriz.