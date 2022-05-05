İlişkinin çanları çalıyor! Sevgiliden soğutan 11 hareket

İlişkinin güzel zamanları olduğu gibi dayanılmaz zamanları da olabilir. Bu dayanılmaz zamanlar bazı durumlarda telafi edilebilirken bazı durumlarda ise katlanılmayacak hale dönüşebilir. Tabi herkes için 'red flag' durumu farklıdır fakat bazı genel geçer durumlar var ki affedilemez veya göz ardı edilemez. Peki sizin için ilişkinin bittiğini gösteren durumlar neler? Araştırmalara göre pek çok insan tarafından tahammül edilemeyecek durumları sizler için sıraladık. İşte sevgilinizden soğutacak veya red flag dediğiniz 11 hareket...

1. Kötü hijyen

Sadece cicim aylarında değil sevgili olduğunuz müddetçe hiçbir buluşmaya bakımsız gitmemelisiniz. Bu sizin karşınızdaki insana ve en önemlisi kendinize saygınızın olmadığını gösterir. Öncelikle hijyeninize özen gösterin. İsterseniz manken olun yine de kötü hijyeniniz varsa ayrılmanızın yakınlarda olduğunu göze almalısınız.

2.İlgi eksikliği

İlgi eksikliği varsa bir ilişkide o zaman bu karşı taraf için can sıkıcı olabilir. Karşınızdaki insandan aldığınız ilgi yeterli değilse o zaman bu görüşmeyi bir daha düşmeniz gerektiği açık. Özellikle bu ilk buluşmalarda gerçekleşiyorsa o zaman diğer bir buluşmanın gerçekleşmesi gerekir mi gerekmez mi bir kez daha düşünmelisiniz.

3. Argo konuşmak

Sevgilinize karşı mümkün olduğunca seviyeli ve kontrollü bir dille konuşmayı bilmelisiniz. Hiçbir ilişkide argoya veya aşşağılayıcı kötü cümlelere yer yoktur. Her zaman kontrollü konuşmak sizi olduğunuzdan daha üst seviyelere taşıyabilir bunu sakın unutmayın. Ayrıca birinin size nasıl konuşmasını istiyorsanız karşınızdaki kişiye veya sevgilinize de öyle konuşmalısınız! Kimse argo konuşan birini onaylamayacaktır.

4. Narsizim

Alarmlar çalıyor! Narsist kişilik bozukluğunu seziyorsanız oradan yavaş yavaş uzaklaşın veya hızlı bir şekilde uzaklaşın. Eğer sevgilinizin narsist olup olmadığını bilmiyorsanız 'Sevgilim narsist olabilir mi?' yazımızdan sevgilinizin narsist olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer cevabınız 'Evet' ise o zaman bu ilişkinin sonunu getirmeye bakın.

5. Öz güven eksikliği

Eğer öz güven eksikliğiniz varsa şunu bilin ki bu ilişkinin yürümesi zor olabilir. Öz güven eksikliği hem sizi hem de karşınızdaki kişide komplekslere, huzursuzluklara, fazla kıskançlıklara yol açabilir. Kimse hayatında öz güvensiz bir insan istemez. Bu sizi hem kendinizle barışık olmadığınızı hem de rahat olmadığınızı gösterir. Kim diken üstünde durmak ister ki...

6. Mizah eksikliği

İlişkinin eğlenceli hali yoksa kim sıkıcı ve durağan bir ilişkide kalmak ister ki? Düşünsenize 7/24 ciddi biri var karşınızda! Eğer mizah anlayışınız yeterli değilse o zaman bu işe biraz zaman ayırabilirsiniz veya komik olaylar yaratmaya çalışın unutmayın ilişkide gülmek her zaman iyidir! Ve bu da sizin sosyal zekanızı gösterir. Mizah zor anların kurtarıcısı ilişki evrelerinin en tatlı anları diyebiliriz bu yüzden mizahınızı her zaman konuşturmaya bakın!

7. Cimri

Araştırmalara göre eğer cimriyseniz sevgilinizi bir kez daha gözden geçirin çünkü cimrilik ilk zamanlar göz ardı edilse de sonradan hep bir problem olabilir. Düşünsenize durmadan para hesabı yapan birini!

8. Zekanızı konuşturun

Zeka bir ilişkide olmazsa olmazların arasında yer alabilir en azından kendi zekanıza göre biri mutlaka olmalıdır çünkü genel kültür paylaşmak vizyon paylaşmak bir ilişkide bambaşka şeylerdir. Siz bir kitaptan bahsederken onun boş boş bakması hiç hoş olmayabilir.

9. Yalan

Eğer bir ilişkide yalan varsa o zaman bu ilişkiyi tekrar gözden geçirmenizin vakti gelmiştir. Her zaman diken üstünde olmak hiç hoş olmayabilir. Beyaz yalanlar belki göz ardı edilebilir ama normal yalan bir ilişkide kabul edilemeyebilir. Eğer güven yoksa o zaman orada bir sorun zaten vardır!

10. Aldatma

Bir kere aldatan her zaman aldatır bunu unutmayın! Ayrıca size önem vermeyen değer vermeyen birini yanınızda da tutmayın. Eğer sizi aldatıyorsa sizi hayatından çıkarmayı göze almış demektir. Aldatmayı göz ardı etmeyin.

11. Bencillik

Partneriniz bencilse o zaman bu ilişkiyi tekrardan bir düşünün çünkü ilişki tek taraflı değil çift taraflı yaşanır ve karşınızdaki insan cimriyse ve sadece kendini düşünüyorsa o zaman sadece kendisini mutlu edecektir sizi değil.