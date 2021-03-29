Anorgazmi nedir? Orgazmı önleyen faktörler ve çözüm önerileri neler? Kadınlarda orgazm olamamanın birçok psikolojik soruna neden olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, orgazm olamayan kadınlar için tavsiyelerde bulundu.

Öncelikle anorgazim nedir? Op. Dr. Meral Sönmez'in verdiği bilgiler şöyle: Anorgazmi, yani orgazm olamama durumu kadınlarda büyük sorun teşkil etmektedir. Anorgazmi, kadının kendini yetersiz ve değersiz hissetmesi, bedenini beğenmemesi, özgüven eksikliği, depresyon, kronik mutsuzluk, öfke gibi birçok sorunu beraberinde getirir. Bu da ikili ilişkilere büyük zararlar verir.

ORGAZM OLAMIYORUM, NEDEN OLABİLİR?

Orgazm olamamanın fiziksel ve psikolojik nedenleri vardır. Vajinal kuruluk, enfeksiyon, disparoni (ağrılı cinsel ilişki) gibi fiziksel problemler varsa ilk olarak bunlar tedavi edilmelidir. Diğer taraftan, kişilerin cinsellikle ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları ya da tamamen yanlış bilgilere sahip olmaları, bilgi ve tecrübe eksiklikleri, taciz, tecavüz gibi yaşanan cinsel travmalar da orgazm olamamanın psikolojik nedenleri arasındadır.

ANORGAZMİ TEDAVİSİ

Orgazm olamama, modern cinsel terapi metotları ve bazı genital bölge uygulamaları ile tedavi edilebilen bir problemdir. Tedavi sürecinde, mutlaka alanında uzman bir jinekolog ile görüşülmesi önemlidir. Böylece jinekolojik muayene sırasında teşhis konulur ve orgazm olamama sebepleri ortaya çıkarılır, orgazm olmaya engel durumlar için bir tedavi planı hazırlanır.

Cinsel Terapi

Orgazm olamama sorunu yaşayanlar için davranışçı ve bilişsel cinsel terapiler, uygulanan tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılandır. Buna ek olarak hipnoterapi (hipnoz tedavileri), cinsel travmadan kaynaklanan sorunlarda ise EMDR terapisi etkili bir yöntemdir. Cinsel terapi eğitimi almış bir kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilen cinsel terapide, cinsel eğitim ve bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Cinsel terapi teknikleri şöyledir:

1. Bilişsel Cinsel Terapi

Cinsellikle ilgili düşünme biçimini değiştirerek, her türlü olumsuz düşüncenin, yanlış inanışların ve mitlerin, cinsellikle ilgili korkuların yok edilmesi amaçlanır. Hastanın kitap ve videolarla cinsellik algısının değiştirilmesini içerir. (Biblioterapi)

·Zihni serbest bırakma ve yalnızca cinsel hazzı duyumsamak için zihinsel odaklanma,

Sistematik duyarsızlaştırma tekniği,

Dikkatin başka yöne çevrilmesi ile anksiyetenin azaltılması,

Cinsellikle ilgili düşünce ve tutumların yeniden oluşturulması tedavi yöntemlerindendir.





2. Davranışsal Cinsel Terapi

Partnerler arasında iletişimi artırarak, partnerlerin cinsel istek ve beklentilerini öğrenmeye yönelik keşifler,

Kadının kendi bedenini tanıması ve cinselliğini öğrenmesi için mastürbasyon egzersizleri,

Kaygıyı azaltmaya ve rahatlamaya yardımcı olacak nefes ve gevşeme egzersizleri,

Erken boşalmayı önlemek amacıyla dur- başla ve sıkma gibi teknikler, tedavi yöntemleri arasındadır.



3. Çift Terapisi

Kadındaki orgazm olamama sorunu evliliğindeki ya da ilişkisindeki sorunlardan kaynaklanıyor ise çift terapisi gerekli hale gelir. Çiftler arasındaki genel sorunlar, cinsel sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çiftler arasındaki çatışmaların çözümü ve duygusal yakınlığın artırılması ile bu sorun çözüme ulaşır.

4. Bireysel Psikoterapi

Bireyin cinsel terapinin merkezinde olduğu bu tedavide, bireydeki olumlu değişimlerle birlikte cinsel sorunların da çözüleceği anlayışı yer almaktadır.

Cinsellikle ilgili benlik duygusunun oluşturulması veya değişimi,

Depresyon gibi psikolojik sorunların tedavisi,

Özgüveni artırmaya yardımcı ego desteği uygulamaları.

Psikolojik telkin, bu terapilerden bazılarıdır.



ORGAZM OLAMAYAN KADINLARA TAVSİYELER

Odaklanmak ve Konsantre Olmak: Cinsel ilişkide orgazmı tek amaç haline getirmemek bu sorunun çözümü için iyi bir başlangıç olacaktır. Sürekli orgazm olmayı düşünmek, orgazmı engellemeye neden olacaktır. Kadın birliktelik sırasında o ana konsantre olarak, yaşanılan hazzın tadını çıkarmalıdır. Yalnızca dokunuşlara yani uyaranlara ve zevk almaya konsantre olan kadının, orgazm olması da kolaylaşacaktır.

Nefes Kontrolü: Doğru nefes almak ve nefes kontrolü de orgazmı kolaylaştıran en etkili yöntemlerdendir.

Ön Sevişme: Doyurucu bir orgazma ulaşmak için yeterli bir ön sevişme oldukça önemlidir.

Doğru Pozisyon: Orgazm olamayan kadınlara cinsel cevabı artıracak farklı teknikler ve pozisyonlar önerilir. Kontrolün kadında olduğu pozisyonların denenmesi bu açıdan önemlidir. Örneğin, kadının erkeğin üstünde olduğu pozisyonda, kadın kontrolü ele alarak kendi haz duygusuna göre hareketlerini ve kasılmalarını ayarlar.

Kegel Egzersizleri: Kegel egzersizi ile pelvik taban kasları çalıştırılır ve bu egzersizin düzenli yapılmasıyla bu kaslar güçlendirilir. Gün içinde kolaylıkla yapılabilen Kegel egzersizinde, otururken ya da uzanırken pelvik taban kasları aynı idrar yaparmış gibi gevşetilmeli ve ardından idrar tutarmış gibi kasılmalıdır.

Düzenli Spor ve İyi Beslenme: Düzenli spor yapmak cinsel isteği artırarak, cinsel yaşam süresini de uzatmaktadır. Spor ile cinsel organlara giden kan basıncı artmakta bu da orgazmı kolaylaştırmaktadır. Alkol ve sigara kullanımı, cinsel yaşam kalitesini düşürdüğü için bunlardan uzak durmak gerekmektedir.

Kendi bedenini tanıyan, nasıl uyarıldığını, neyden haz aldığını bilen her kadın orgazm olabilir. Kadının orgazm olamamasında ilk engel kendisidir. Bu sorunu çözmeye kişi ilk olarak kendinden başlamalıdır, sorun devam ediyor ise profesyonel destek almalıdır.

Orgazmı Kolaylaştırmak İçin Genital Bölgeye Uygulanan İşlemler:

Cinsel ilişkide hem hazzı artırmak, hem de orgazm olmayı kolaylaştırmak amacıyla genital bölgeye uygulanabilecek destek yöntemler mevcuttur. Bunlar;

G Noktası büyütme (G Shot, G noktası aşısı, Hyaluronik asit uygulamaları): G noktası büyütme uygulamasında önceden kolajen kullanılırken, günümüzde etkisi daha uzun süren hyaluronik asit veya yağ enjeksiyonu ile işlem gerçekleştirilir. Piyasada G noktası dolgusu için birçok dolgu materyali bulunmakla birlikte en çok tercih edilenler uzun etkili hyaluronik asit dolgularıdır. Uygulama sonrasında hasta ağrı, sancı hissetmez ve hemen normal hayatına dönebilir.

G noktası büyütme uygulamasında önceden kolajen kullanılırken, günümüzde etkisi daha uzun süren hyaluronik asit veya yağ enjeksiyonu ile işlem gerçekleştirilir. Piyasada G noktası dolgusu için birçok dolgu materyali bulunmakla birlikte en çok tercih edilenler uzun etkili hyaluronik asit dolgularıdır. Uygulama sonrasında hasta ağrı, sancı hissetmez ve hemen normal hayatına dönebilir. Genital PRP Uygulaması (O Shot, Orgazm aşısı): Muayenehane ortamında yapılabilen, ağrısız ve kolay bir uygulama olan PRP (Platelet Rich Plasma) ile vajinanın kan akımı ve duyarlılığı artmakta, bununla paralel olarak cinsel haz artmaktadır. Orgazm aşısı olarak da bilinen PRP uygulamasında kullanılan aşı, hastanın kendi kanından hazırlanır, hem vajinal bölgeye hem de klitoris bölgesine uygulanabilmektedir.

Muayenehane ortamında yapılabilen, ağrısız ve kolay bir uygulama olan PRP (Platelet Rich Plasma) ile vajinanın kan akımı ve duyarlılığı artmakta, bununla paralel olarak cinsel haz artmaktadır. Orgazm aşısı olarak da bilinen PRP uygulamasında kullanılan aşı, hastanın kendi kanından hazırlanır, hem vajinal bölgeye hem de klitoris bölgesine uygulanabilmektedir. Vajina Daraltma (Vajinoplasti): Vajinada, yaşa, doğuma ve diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan genişleme hissi, lazer veya cerrahi operasyonla tedavi edilmektedir. Vajina daraltma ameliyatlarının başarıya ulaşması için bu işlemler özellikle konusunda uzman ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Vajinada, yaşa, doğuma ve diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan genişleme hissi, lazer veya cerrahi operasyonla tedavi edilmektedir. Vajina daraltma ameliyatlarının başarıya ulaşması için bu işlemler özellikle konusunda uzman ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmalıdır. Vajinoplastide, vajinanın genişleyen bölgesi kesilerek daraltılır, vajina altındaki dokular birbirine yaklaştırılır ve kalan vajina dokusu anatomik yapısına uygun olarak dikilir. Bu işlemde aynı zamanda estetik bir görünüm sağlanır.

vajinanın genişleyen bölgesi kesilerek daraltılır, vajina altındaki dokular birbirine yaklaştırılır ve kalan vajina dokusu anatomik yapısına uygun olarak dikilir. Bu işlemde aynı zamanda estetik bir görünüm sağlanır. Lazerle Vajina Gençleştirme (Lazer vajinal rejüvenasyon): (LVR), vajinal genişlik seviyesi hafif veya orta seviyede olan ve özellikle orgazm üzerine de etkili olmasını isteyen hastalar için uygulanan bir tedavidir. Lazer vajinal rejüvenasyon, lazerle vajina daraltma, yenileme, gençleştirme anlamlarına gelmektedir.

(LVR), vajinal genişlik seviyesi hafif veya orta seviyede olan ve özellikle orgazm üzerine de etkili olmasını isteyen hastalar için uygulanan bir tedavidir. Lazer vajinal rejüvenasyon, lazerle vajina daraltma, yenileme, gençleştirme anlamlarına gelmektedir. Genital Radyofrekans (RF): Vajina içine uygulanan özel bir radyofrekans cihazı ile yapılır. Vajina kanalının başındaki kas grubuna uygulanan bu işlem sırasında enjeksiyon, kesi ya da herhangi bir cerrahi işlem yapılmaz. Radyofrekans uygulaması ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece kolay ve ağrısız bir işlemdir.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR