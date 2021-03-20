Gebelikte vajina ağrısının pek çok anne adayı tarafından yaşandığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, hamilelikte vajina ağrısı neden olur sorusuna yanıt veriyor... Op. Dr. Sönmezer'in yorumları şöyle:

"Gebelikte vajina ağrısı pek çok anne adayının yaşadığı problemlerden biridir. Genellikle adet gecikmesinden 2-3 hafta sonra sancılanma şeklinde başlayan, kendisini tam olarak gebeliğin 12. ve 16. haftaları arasında hissettiren bu ağrıların nedeni, rahim kaslarının gerilmesi ve kısalmasıdır. Rahim kaslarına ek olarak vajinaya kan akışının artması da hassasiyeti artırmakta ve vajinada zonklama benzeri bir ağrı oluşmaktadır.

AĞRILAR NE ZAMAN OLUŞUR?

Kasık bölgesinde, gebeliğin 3. ve 4. aylarında hissedilen keskin ve şiddetli ağrıların sebebi rahmin büyümesine bağlı olarak gelişen rahim etrafındaki bağların gerilmesidir. Bu ağrılara 'Round ligament ağrısı' denmektedir. Bu ağrılar genellikle ani bir hareket durumunda, ayağa kalkarken, yatakta sağa sola dönerken veya öksürürken oluşur. Bu hareketler, rahmin etrafındaki bağları gererek ağrıya neden olurlar ve bu ağrılar genellikle sağ kasıkta görülseler de her iki tarafta birden de hissedilebilirler.

HAMİLELİKTE VAJİNA AĞRISI NEDEN OLUR?

Anne adayı ilk gebeliğini yaşıyorsa, daha önce rahim büyümesi yaşanmadığı için vajina ağrısını daha erken haftalarda ve daha yoğun bir şekilde hissetmektedir. Diğer gebeliklerde ise genellikle bebek ağırlaşırken bu ağrılar hissedilir. İlerleyen gebelik döneminde, anne karnındaki bebek büyüdükçe rahim genişler, rahim etrafında bulunan kas ve bağ dokuları esnemeye başlar, bu durum da vajinal ağrılara yol açar.

Gebelik döneminde görülen vajinal ağrıların nedenlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:

Hormonal Değişimler

Gebelik sürecindeki kadınlarda salgılanan hormonlardaki değişim ve artış ile beraber kadınların ağrı eşiği de değişmekte, bu durum kasıklarda ve vajinada ağrı hissini artırmaktadır. Gebelikte vajina ağrısı, vajinada zonklama ve batma hissi gibi şekillerde de görülmektedir. Bu süreçte artan relaksin ve progesteron hormonları, doğum sırasında pelvis kaslarının gevşemesini sağlar. Bu hormonların artışı da anne adayının vajinasında ağrı hissetmesine neden olan sebeplerden biridir.

Yerleşme Ağrısı

Gebeliğin ilk haftalarında görülen bu ağrı, gebeliğin rahim iç duvarına yerleşmeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yerleşme döneminde lekelenme şeklinde kanama da görülebilmektedir. Bu durum adet kanamasından farklı olarak, embriyonun rahme tutunması sonucu oluşur. Hamilelerin yaklaşık %25’inde görülür ve ortalama 2-3 gün sürer.

Alınan Kilolar ve Bebeğin Uyguladığı Baskı

Gebeliğin son üç ayında, bebeğin büyümesi ile birlikte vajinaya yaptığı baskı ve yük de artmaktadır. Tüm bunların yanında, anne adayının aldığı kilolar da vücudunda ekstra bir yük oluşturduğundan vajinada ağrı hissedilmektedir.

Yalancı Doğum Kasılmaları

Braxton-Hicks kontraksiyonları adı verilen ve gebeliğin son aylarında görülen yalancı doğum ağrıları kasık, alt karın ve vajinada ağrı hissedilmesine neden olmaktadır. Bu yalancı kasılmaların nedeni rahmin yavaş yavaş kendini doğuma hazırlamasıdır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu da vajinada ağrı ve yanma hissine neden olmaktadır. Düşük riski, erken doğum riski ve erken doğum ağrıları gibi gebeliği tehlikeye atan durumlarda da kramp tarzında gelen ağrılar hissedilmektedir. Gebelikte gelişen ağrılar büyük oranda fizyolojik kökenlidir ve tedavi gerektirmez. Ancak anne ve bebek sağlığını tehdit eden hastalıkların erken tanı ve tedavisi için yaşanan olumsuz durumlarda mutlaka bir kadın doğum uzmanına danışılmalıdır.

NELER YAPILABİLİR?

Bu dönemde bol sıvı almak, lifli gıdadan zengin bir diyet uygulamak ve sağlıklı beslenmek, gerekirse magnezyum takviyesi almak, yeterli dinlenmek ve düzenli fiziksel aktivite gibi yöntemler ile ağrıların azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi mümkündür.

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