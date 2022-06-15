Seks hayatını yeniden canlandıracak öneriler

Unutanlar ve yeniden başlamak isteyenler için son çağrı! Durgun sulardan romantik ringlere; tutkuları harekete geçirecek bir zevkli mücadeleye yeniden bekleniyorsunuz.

Yazı: Baran Alışkan

Şehrin gürültülü atmosferini rahatsız edecek ağır bir sessizliğin ortasındayız. Televizyondan usulca kulağımıza çalınan aksiyon sesleri ve telefonlarımızın durmak bilmeyen bildirim sesleri dahi bu sessizliği bozmaya yetmiyor. Bahsettiğimiz, çok başka bir sessizlik ve tamamen arzularımızla ilgili. Gece uykularına ev sahipliği yapan iki kişilik yatağı, müsaadenizle bir boks ringine benzetmekte sakınca görmüyoruz. Mavi ve kırmızı köşelerde birbirini izleyen, belki de arkaları dönük şekilde sabahı bekleyen o çifti hayal edebiliyoruz. Burada, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu çok açık. Bir hakem edasıyla, yukarıdan usulca uzanan mikrofonu ele geçiriyor ve ikiliyi ringe tekrar davet etmek istiyoruz. Bizi duyuyor musunuz? Hayır mı? O halde sessizliğe gömülen cinsel yaşamınız hakkında biraz konuşmanın tam zamanı.

BİRAZ DURGUN GÖRÜNÜYORSUNUZ

Romantik ring, bir boks ringine nazaran daha ateşli ve yumruklar yerine haz veren dokunuşlarla, istekli öpücüklere ev sahipliği yapıyor. Taraflar, birbirlerini nakavt etmektense hazzın doruklarına çıkarmayı amaçlıyor. Kazananı tek olmayan bu oyun, tarih boyunca neredeyse hepimiz tarafından fazlasıyla sevildi. Romantik partnerlerin bu ringe ilk kez çıkmaları ile yıllar sonrasındaki rutin mücadeleleriyse mutlaka farklı heyecanlar barındırıyor. Uzun süreli bir ilişkinin taraflarından biri olmanın bazı bedelleri olduğunu unutuyoruz. Seks durgunluğu, uzun süreli birlikteliklerin zamanla sekssizce (evet, maalesef sessizce değil) sürdüğü durumları ifade ediyor. Tıpkı eşsiz manzaranın ortasındaki dingin bir göl gibi. Manzaranın güzelliği tartışılmaz ama seks durgunluğu tartışmaya açılabilir. Birazdan, göle atacağımız taşla suyu hareketlendirmeye ve bu satıra kadar bizimle birlikte olanlarla yeni dalgalar yaratma konusunda kararlıyız.

Bir çarkın dişlisi gibi işleyen kişisel hayatlarımız, şehir yaşamının şartlarıyla monoton bir sirki andırıyor. İçinde bulunduğumuz yeni çağ ise sunduğu imkanları ve tabiatı gereği hepimizi daha ‘kişisel’ birine dönüştürüyor. Buna rağmen geçmişi tekrar hatırlamakta fayda var. Partnerinizle ilk yakınlaşmalarınızdaki kalp atışlarınız, yükselen kan basıncınız, çılgına dönen hormonlarınız ve buluşan dudaklarınızın yarattığı yetkiye dayanarak devamında yaşadıklarınız da en az, az önce okuduklarınız kadar gerçek. Sahi, neden durduk? Muhtemelen farklı sebeplere dayalı olsa da bazı ortak noktalar buna sebebiyet vermiş olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, yeni neslin eskiye nazaran çok daha az seks yaptığını keşfettiği popüler sonuçları duyuruyor. Hazzın ve cinsel doyumun bugünün şartlarıyla kolayca ulaşılabilen bir hedefe dönüşmesi, hedonist ruhlarımızı biraz tembelleştirmiş olabilir. Modern şehirler, sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar, ekonomik koşullar, gelecek kaygıları ve internetin de buna etkisi kaçınılmaz. Yanı sıra erotik ögelerle dolu içeriklere ve dolayısıyla hazza daha kolay erişme imkanı da listemizde. Belki büyük atalarımız da seks durgunluğundan şikayet edebilirdi; tabii tüm bu saydıklarımız olmasa.

HAREKET SAATİ

Seks durgunluğu yaşayan partnerler için yeni bir sayfa açmak için son notlarımızı alıyoruz. Romantik ilişkilerde cinselliğin öneminin ise altını çiziyoruz. Kabul edelim, her şeyin seksle ilgisi yok; ama birçok şey seksle ilgili. Yakınlık ise duygusal ve fiziksel olarak ilişkimizin doğal ateşleyicisi. Ayrıca salgılanmasına sebep olduğu hormonlarla bağlılığımızın garantörü. Yakın temas, orgazma ulaşma ve benzer anlar da duygusal ilişkiyi destekleyen diğer faktörler. İki kişilik yatağın ayrı köşelerindeki taraflar oyunu daha ateşli hale getirmeye ve durgun suya ilk taşı atmaya hazırsa, yol haritamız belli. Fiziksel yakınlığa verilen aranın sonuna geldik. Durulmaz akşamın ufkundayız, vakit ise pek geç değil…

Romantik ring, bir boks ringine nazaran daha ateşli ve yumruklar yerine haz veren dokunuşlarla, istekli öpücüklere ev sahipliği yapıyor. Taraflar, birbirlerini nakavt etmektense hazzın doruklarına çıkarmayı amaçlıyor.

ATEŞİN YENİDEN BULUNUŞU

-Yeniden başlamanın bin kuralından birkaçı-

Hamleni değiştir. İlk adımınızı ya da partnerinizi sekse davet etme biçiminizi değiştirin. Kendi klişenizi terk edin ve yeni yöntemlerin sihrine güvenin. Bu kez, ışıkların kapalı olmasına ya da uyku saatine dikkat etmeseniz daha iyi olur.

İlk adımınızı ya da partnerinizi sekse davet etme biçiminizi değiştirin. Kendi klişenizi terk edin ve yeni yöntemlerin sihrine güvenin. Bu kez, ışıkların kapalı olmasına ya da uyku saatine dikkat etmeseniz daha iyi olur. Pratiğe güven. ‘İşleyen demir ışıldar’ sözüne güvenin ve cinsel yaşamınızı bir sürekliliğe kavuşturun. Bu, tıpkı bisiklet sürmeye ya da yemek yapmaya benziyor. Onu unutmanız mümkün değil, sadece denemeye ve yakınlık kurmaya devam edin.

‘İşleyen demir ışıldar’ sözüne güvenin ve cinsel yaşamınızı bir sürekliliğe kavuşturun. Bu, tıpkı bisiklet sürmeye ya da yemek yapmaya benziyor. Onu unutmanız mümkün değil, sadece denemeye ve yakınlık kurmaya devam edin. İletişime geç. Partnerinizin zihnini okuyamıyorsanız, muhtemelen o da bunu yapamıyordur. En iyisi karşılıklı olarak duygularınızı ve fikirlerinizi dürüstçe paylaşmak. Böylece partnerinizi daha iyi anlayacak ve duygusal olarak yakınlaşacaksınız.

Partnerinizin zihnini okuyamıyorsanız, muhtemelen o da bunu yapamıyordur. En iyisi karşılıklı olarak duygularınızı ve fikirlerinizi dürüstçe paylaşmak. Böylece partnerinizi daha iyi anlayacak ve duygusal olarak yakınlaşacaksınız. Fantezi alışverişi yap. Fantezilerin modası asla geçmeyecek, bize güvenin. Monoton cinsel hayatların kurtarıcısı seks oyuncaklarını ve hayal dünyanızın yansımalarını birbirinizin beğenisine sunmaktan çekinmeyin. Orta noktada buluşmak ve varış noktasını zirveye taşımak için hala vakit var.

Fantezilerin modası asla geçmeyecek, bize güvenin. Monoton cinsel hayatların kurtarıcısı seks oyuncaklarını ve hayal dünyanızın yansımalarını birbirinizin beğenisine sunmaktan çekinmeyin. Orta noktada buluşmak ve varış noktasını zirveye taşımak için hala vakit var. Rutini kır. Hayatınızın rutinine saygı duyuyoruz ama akvaryumda yaşamadığınızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şimdi, sıradaki bölüme geçmek yerine kumandayı bırakın ve konforlu rutininizden çıkın. Yoldan çıkma fikri, heyecanlı bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Parolamız, yenilik.

Hayatınızın rutinine saygı duyuyoruz ama akvaryumda yaşamadığınızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şimdi, sıradaki bölüme geçmek yerine kumandayı bırakın ve konforlu rutininizden çıkın. Yoldan çıkma fikri, heyecanlı bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Parolamız, yenilik. Yeniden tanıştığına memnun ol. Uzun süreli partneriniz çok değişti. Tıpkı sizin gibi. İşe yarayan numaralar ve çekici taraflarınız da öyle. Bugün yeniden tanışmak için doğru gün. Partnerinizin gelişen yeni zevklerini, yeni alışkanlıklarını ve yeni hassas noktalarını tekrar keşfetme zamanı. Tanıştığınıza çok memnun olduk!

Uzun süreli partneriniz çok değişti. Tıpkı sizin gibi. İşe yarayan numaralar ve çekici taraflarınız da öyle. Bugün yeniden tanışmak için doğru gün. Partnerinizin gelişen yeni zevklerini, yeni alışkanlıklarını ve yeni hassas noktalarını tekrar keşfetme zamanı. Tanıştığınıza çok memnun olduk! Çeşitliliği kucakla. Yemek seçimlerinizdeki hassasiyetleri pozisyon bilginizde de görmek isteriz. Bir dönemin yıldız oyuncusu olduğunuz kesin ama artık iyi bir takım oyuncusu olmanız şart. Ringe çıkmadan önce yeni pozisyonlar ve hazza giden yolda çeşitliliği birlikte kucaklama şansını değerlendirin.

Yemek seçimlerinizdeki hassasiyetleri pozisyon bilginizde de görmek isteriz. Bir dönemin yıldız oyuncusu olduğunuz kesin ama artık iyi bir takım oyuncusu olmanız şart. Ringe çıkmadan önce yeni pozisyonlar ve hazza giden yolda çeşitliliği birlikte kucaklama şansını değerlendirin. Bir bilene danış. Terapi her zaman iyi bir fikir. Partnerinizle birlikte görüşeceğiniz bir uzman sayesinde cinsel terapi ya da ilişki terapisi alabilir ve yeniden eski günlere, belki de tahmin bile edemediğiniz yarınlara yelken açabilirsiniz.

Terapi her zaman iyi bir fikir. Partnerinizle birlikte görüşeceğiniz bir uzman sayesinde cinsel terapi ya da ilişki terapisi alabilir ve yeniden eski günlere, belki de tahmin bile edemediğiniz yarınlara yelken açabilirsiniz. İhtiyaçlara yanıt ver. Bu oyunu tek başınıza kazanmanız bir başarı sayılmaz. Sizin gibi partnerinizin de ihtiyaçları olduğunu unutmayın. Belki de bugün o kadar yakın olmamalısınız. Bazen sıcak bir sarılma, bazen de ateşli bir öpücük dahi yetebilir. Komşularınıza başka zaman rahatsızlık vermeyeceğinizi garanti edemezsiniz.



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