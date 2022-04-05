Arkadaş mısınız yoksa arkadaştan fazlası mı?

Bazen arkadaşça davranışlar, “flört mü ediyor?” sorusunu doğurabilir. Arkadaş ve flörtün aralarındaki fark çok ince olduğundan, yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için farkı görmek önemlidir. Herkes birbirinden çok farklı flört eder. Bazıları siz odaya girdiğiniz anda eli ayağına karışırken, bazıları içinde yaşayarak size belli etmezler. O zamanda amaçlarını anlamak sizin işinizi zorlaştırabilir. İşte bu yüzden bir kaç ipucu noktası ile arkadaş mısınız yoksa arkadaşlıktan fazlası mı sorusunun yanıtına bakacağız. Karşınızdaki insanı anlaması güç olabilir ancak bir kaç detay ile bu işi kolaylaştıracağız! 'Biz neyiz?' diyorsanız bunu anlamanın 12 yolu...

Sadece seninleyken mi böyle?

Biriyle konuşmaya başladınız ve size oldukça kibar davranıyor ve size iltifatlar ediyor o zaman seninle kesinlikle flört ediyor diyebiliriz. Eğer herkese karşı arkadaş canlısı ve kibarsa, veya herkese karşı iltifat edebiliyorsa o zaman kişilik olarak ya kibar biri ya da genel olarak flört etmeyi seviyor olabilir. Bunun ayrımını yapmak bazen çok zor olabilir o zaman ortak bir arkadaşınızla bu konuyu konuşabilirsin. Seninleyken daha şakacı veya komik veya daha özgüvenli davranabilir. Bunu istemeden yapmış olmak mümkün. Önemli olan farkı görebilmek.

Karşılık ver

Tepkisini ölçmek için onunla flört etmeyi sen deneyebilirsin! Eğer flörtün karşılık bulursa seninle ilgileniyor olma olasılığı şüphesiz ki çok yüksek. Ama eğer ilgisiz veya huzursuz görünüyorsa, ne yazık ki seni arkadaş olarak görüyor!

Fazla mı cana yakın?

Arkadaş mı yoksa flört mü olduğunu anlamanın en bariz yönü davranışları gözlemlemektir. Sohbet sırasında omzuna veya eline dokunarak sana fiziksel yakınlık kuruyorsa bu seninle flört ettiğinin göstergesi olabilir. Eğer temastan kaçınıyor ise seninle sadece arkadaşça sohbet ediyordur.

Göz teması

Biriyle flört ederken göz teması çok önemlidir. Seninle konuşurken göz teması kuruyor mu? Yoksa sen ona bakınca senden gözlerini kaçırıyor mu? İşte o zaman seninle flört ediyor olabilir. Eğer seninleyken veya sen uzaktayken bile gözlerini senden alamıyorsa kesinlikle flört ediyordur!

Seni merak ediyorsa

Seni merak ediyorsa ve senin hayatınla ilgili sorular soruyorsa o zaman seninle flört ediyor olabilir. Mesela, sadece kaç tane dövmen olduğunu değil onların hikayeleri gibi şeyleri soruyorsa, senin hayatınla ilgili daha çok şey bilmek istiyordur. Eğer sana derin sorular sorarak seninle saatler geçirmek istiyor gibi görünüyorsa kesinlikle seni arkadaştan fazlası olarak görüyordur.

Jest ve mimiklerini izle

Vücut dili çok şey ele verir. Oturuşu veya duruşuyla insanlar beğendikleri insanları fark etmeden taklit edebilirler. Sen farklı ruh hallerindeyken tepkileri ve hareketleri aynıysa seninleyken rahat hissettiğinden olabilir. Ya da seninleyken eli ayağına mi dolaşıyor, sürekli kıyafetlerini mı düzeltiyor veya en önemlilerinden biri: saçlarıyla mı oynuyor? Dudak hareketleri veya utangaç gülümsemeler için gözlerini dört aç çünkü emin ol arkadaşça olup olmadığını fark edeceksin.

Partneri yok ve bunu bilmeni istiyor!

Hayatlarında birinin olmadığından sana sürekli bahsediyorsa senin bildiğinden emin olmanı istiyor ve eğer seninle flört ediyorsa bunu durmadan sana hatırlatacaktır.

İlgisi sende mi?

Eğer biri seninle flört ediyorsa bütün ilgisi sende olur, seni özel hissettirmeye çalışırlar. Ayrıca arkadaşlarına seni soruyor ve gözleri seni arıyorsa, seninle ilgileniyor olabilir. Sadece sana odaklanabilmek için seni daha özel veya sessiz yerlere çağırması da mümkün! Bunların yanında ortak buluşma noktanıza gittiğinizde seni sorması veya gözleriyle araması de seni sadece arkadaş olarak görmediğine bir işaret olabilir. Belki seninle konuştuktan sonra o da flört edip etmediğinizi düşündü ve arkadaşlarına seni sordu. Veya o zaten flört ediyordu ve senin düşüncelerini öğrenmek istedi!

Seninle yalnız kalmak istiyorsa

Arkadaşlar da beraber dışarı çıkar. Ama sadece seni davet etmek için sohbeti başlattıysa seninle flört ediyor olabilir! Dışarıda ne yapacağınız da aranızdaki ilişkiyi tanımlamakta yardımcı olabilir. Herkesin herkesi çağırdığı bir parti mi yoksa seninle yalnız kalıp, seni tanıyabileceği bir yere mi gidiyorsunuz. Çünkü eğer sadece ikiniz olacaksanız bu kesinlikle bir randevu ve kesinlikle seni arkadaştan fazlası olarak görüyor.

Kışkırtma

Aynı ilkokuldaki gibi düşünün, eğer biri seninle uğraşıyorsa senden hoşlanıyor demektir. Eğer ikinizi eğlendirecek şekilde, senin daha önceden anlattığın bir hikaye hakkında şakalar yapıyorsa ve aranızda şakalar oluştuysa bu sadece arkadaşlık değil, senden hoşlandığının sinyali olabilir! Eğer birinin senden hoşlanıp hoşlanmadığını test etmek istiyorsan onun sinirlerini biraz zorlamasın!

Seni gördüğü anda

Kendinden de bilebileceğin üzere, hoşlandığın kişi senin olduğun yere geldiğinde farkında olmadan bir tepki verirsin. Mesela kendinde düzenlemeler yaparsın, saçınla oynarsın, kızarırsın veya mimiklerin değişir. O yüzden sende onun küçük tepkilerini gözlemle. Seninleyken kıyafetlerini düzeltiyor veya kendini meşgul etmeye çalışıyor veya sakalı ile oynuyorsa bu gerginliğin işaretidir. Bu gerginlik sana olan duygularından kaynaklı olabilir. Sürekli onun gözlerini üstünde hissediyorsan, gözleriniz buluşuyorsa ve bundan sanki utanmış gibi davranıyorsa kesinlikle seninle flört ediyor.

Yeni Güç: Sosyal medya

Artık insanlar duygularını da sosyal medya sayesinde gösterdiğinden, gözlemlemeye buradan da başlayabilirsin. Eğer gönderilerini hemen beğeniyor veya koyduğun hikayelere kayıtsız kalmıyorsa seninle konuşmak için nedenler yaratıyor olabilir. Bu işaretleri hep takip et.

Arkadaş mısınız yoksa flört mü? Sorunun cevabını buldun mu? Peki şimdi ne yapacaksın?

Eğer yukarıdaki maddelerden birini gözlemlediysen biraz kafanı topla ve diğer maddeleri de teyit etmeye çalış. Üç veya daha fazla madde ile uyuşuyorsa, büyük ihtimalle senden hoşlanıyordur. Peki şimdi ne yapacaksın? Eğer sende ondan hoşlanıyorsun hemen flörtüne karşılık ver! Karşılıksız flört karşındaki için çok tatsız olabilir, eğer ilgini belli etmezsen, onu önemsemediğini veya başka biri olduğunu düşünebilir. Flört ederken girilen haller biraz ilginç olabilir. Yapılan davranışların karşıya nasıl geçtiğini birinci kişinin fark etmesi biraz zor olabilir. Biraz düşün. Karşındakine keskin ve cesur bakışlarla mı yoksa utangaç tavırlarla mı niyetini belli etmeye çalışırsın. Belki flört ettiğinden sen bile bazen farkında olmayabilirsin. Herkesin kişiliği de farklı olunca flört etmek veya flört ettiğini anlamak bir hayli zor olabilir. Ama hangi ipuçlarını takip etmen gerektiğini bilirsen kolaylıkla flört mü ediyorsunuz yoksa sadece arkadaş mısınız bunu hemen anlayabilirsin.