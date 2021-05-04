Uzun süreli ve sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur?

Love Discovery Institute'un kurucu ortağı ve bir ilişki terapisti olan Carolina Pataky, "Yakınlık, insan ilişkilerinin özüdür insanlar kişisel ilişkilerinde o yakınlığı ararlar. Sağlıklı ilişkiler ararken ve sürdürürken, yakınlık temel bir psikolojik ihtiyaçtır." diyor ve bunu sadece romantik ilişkiler ekseninde düşünmememiz gerektiğini vurguluyor.

Peki yakınlık tam olarak nedir?

Aslında 'yakınlık' içgüdüsel olarak bildiğimiz bir ilişki türü. Pataky de "Sosyal bir olarak insan, içtenlikle kendi benliğini paylaşmasının yanında diğer kişilerin derinliğini öğrenmeyi de arzuluyor." diyor .

Samimiyet sadece insan doğasının önemli bir parçası değildir, aynı zamanda sağlığımız ve refahımız için de hayati öneme sahip. Fragile Power'ın yazarı ve lisanslı aile terapisti olan Paul Hokemeyer, "Çalışmalar, insanların yakın bir ilişki içindeyken daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı hayatlar yaşadıklarını defalarca gösterdi. Yakın ilişkilerdeki insanların daha güçlü bağışıklık sistemlerine, daha düşük kan basıncına ve daha düşük stres seviyelerine sahip olma eğiliminde olduklarını kanıtladı." açıklamasını yapmıştı.

Samimi İlişkilerin Çeşitleri Nelerdir?

Pataky, yakınlığın özellikle karakterimizin yeni oluşmaya başladığı zamanlarda kurduğumuz ilişkilerle şekillendiğini söylüyor.

Fiziksel yakınlık

Pataky, en yaygın olanın bedenlerin yakınlığını ve temasları içeren cinsel ve fiziksel yakınlık olduğunu söylüyor. Fiziksel yakınlık eylemleri arasında seks, öpüşme, sarılma ve el ele tutuşma yer alıyor.

Duygusal yakınlık

Fiziksel yakınlık, bazı duygularınızı dokunarak ifade etmenize izin verirken, duygusal yakınlık için kelimeleri kullanmanız gerekir. Pataky, meselenin sadece "seni seviyorum" demek olmadığını söylüyor. Asıl mesele, yıllar içinde dürüstlük ve güven temelleri üzerine bir ilişki inşa etmek.

Bilişsel yakınlık

Pataky bilişsel yakınlığı, bir çiftin düşünce ve fikirlerini paylaşması ve bu paylaşım konusunda rahat olmaları olarak tanımlıyor. Birbirinizin farklılıklarına saygılı olurken, birbirinizin penceresinden hayata bakmanın tadını çıkartmaktan zevk alınan yakınlıklar. Derin bir iletişim kurmayı gerektiriyor. Bunu duygusal yakınlığın bir üst seviyesi olarak düşünebilirsiniz.

Yaratıcı yakınlık

Yaratıcı yakınlık, tutkularımız aracılığıyla kendimizi ifade etmemizdir. "İster kahkaha, sanat, müzik, dans ister edebiyat şeklinde olsun bu türde kurulan yakınlık aynı zamanda kendimizi ifade etmeye çalıştığımız benliğimize de etki eder." diyor Pataky. Bu tarz ufak paylaşımlar için herhangi bir yeteneğinizin olması da gerekmiyor. Sevdiğiniz, romanları, filmleri ve şarkıları birbirinizle paylaşmak yeterli olacaktır.

Deneyimsel yakınlık

Pataky’e göre deneyimsel yakınlık, ortak aktiviteler yapmayı ve paylaştığınız zamandan zevk almayı içerir. Başka bir deyişle, daha yaratıcı randevu akşamlarına ihtiyacınız olabilir. "Parkta bir yürüyüş, masa oyunu oynayarak geçirilen bir gece veya hafta sonu şehir dışına çıkmak gibi şeyler olabilir." diye de ekliyor.

Ruhani yakınlık

Manevi, ruhani yakınlık daha yüksek inanç ve değerleri paylaşmayı içerir. "Aynı dini görüşlere sahip olmanız gerekmiyor, şüphelerinize de ilgili olabilirler." diyor mesela Pataky. "Bu yakınlık, bizim dışımızda güçlü bir anlamı olan bir şey bulma arzumuzu ve arayışımızı yansıtıyor. Bu bir içsel gelişim yolculuğu, bir farkındalık uygulaması, bir grup terapisi veya ortak paylaşılan bir inanç da olabilir. " diye ekliyor.





Peki samimi bir ilişkinin özellikleri nelerdir?

İletişim

Güven

Dürüstlük

Kabul

Güvenlik

Şefkat

Alaka

Mesafe



Samimi ilişkiler nasıl geliştirilir?

Yakın bir ilişki kurmak için kestirme bir yol yok elbette. Ancak Pataky'nin önerdiği belli başlı adımlar var:

Doğru zihin yapısında olun.

Diğer insanlarla bağlantı kurmak için öncelikle sizin zihniniz berrak ve açık olsun. Mesela, bir kavga sırasında kelimelerinizin farkında olun. Kendinize ve düşüncelerinize zaman tanıyın. "Sessiz bir bank bulun, gözlerinizi kapatın, nefesinize odaklanın ve vücudunuzla bütünleşerek 20 dakika geçirin." diye öneriyor Pataky....

Gençliğinizdeki eksiklerinizi tamamlayamaya çalışın, kendinize yardım edin.

Enine boyuna geçmişiniz üzerine düşünmek, başka insanlarla kuracağınız bağlantılarda zorluklara sebep olan, 'yakınlık sorunlarınızı' keşfetmenize fayda sağlayabilir. Pataky, 8-10 yaş arasındaki bir fotoğrafınıza bakmanızı ve kendinize şunu sormanızı öneriyor: "Bu çocuğun, ona veremedikleri neye ihtiyacı vardı? Bugün neyi alamıyorum? O çocuğa nasıl yardım etmeye başlayabilirim ve şimdi eksik olan şeyi kendim nasıl alabilirim?"

Bakın, gerçekten birbirinize bakın.

5 dakika gibi kısa bir süre olsa da sevdiğinizin ya da partnerinizin gözlerinin içine tek kelime etmeden bakın! Kulağa aptalca geliyor olabilir ama ’e göre bir insanın gözlerinden çok şey öğrenebilirsiniz.

Empati yapın.

Nihayetinde, yakınlık kurmanın en iyi yolu partnerinizle empati yapmak. "Deneyimleriyle dünyasını anlamaya çalışın. Neye değer verdiğine dair bir fikriniz olduğunda, onu gördüğünüzü ve duyduğunuzu gösteren eylemlerde bulunun." diyor Pataky.

İhtiyacınız olduğunda çift terapisini değerlendirin.

Pataky, hepimizin kör noktaları olduğunu söylüyor. "Bir terapistin ilk görevi, kör noktalarınızın farkında olmanıza yardımcı olmaktır. Çiftlerden biri fiziksel yakınlık ile mücadele ederken, diğeri duygusal olarak aynı aşamada olmayabilir. Hayatınız ve davranışlarınız hakkında yalnızca sizin bakış açınızda kalmak sınırlayıcıdır. İyi bir terapist, kalıpları ve sınırları tanımlamanıza, görmediğiniz şeylerin daha fazla farkına varmanıza yardımcı olabilir ve ilişkilerde daha sağlıklı olmanın yollarını öğrenmenizi sağlar." diye de ekliyor.

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