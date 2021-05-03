Her birimizin yaptığı, 8 ilişki hatası

Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Fakat bazı hataları da sürekli olarak tekrarlıyor, hem kendinizi hem de sevgilinizi yoruyorsanız, artık farkına varmanızın vakti gelmiş demektir. Bu 8 hatayı yapıp, yapmadığınıza dikkat edebilir, davranışlarınızın farkında olarak yavaş yavaş değişebilir, dolayısıyla da ilişkilerinizi daha mutlu bir şekilde yürütebilirsiniz.

Her tartışmayı kazanmaya çalışmak

Her davayı kazanmanıza gerek yok. Elbette haklı olabilirsiniz. Fakat bir düşünün, haklılığınızı mı yoksa karşı tarafın ne kadar haksız olduğunu ispatlamaya mı çalışıyorsunuz? Bir tartışmayı kazanmak amacıyla mücadele etmek, ilişkiyi toksik bir hale getirebilir. Bir olayı kanıtlamak yerine, partnerinizin bakış açısını daha iyi anlamak için sorular sorun. Anlaşmazlık içindeyken onun size karşı bir düşman olduğunu düşünmeyin, ikinizin soruna karşı bir olduğunu düşünün.

Sınırları çekmemek

İlişkilerin ilk başları genellikle deneme dönemleri gibidir. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımız ve neyin normal olduğu konusunda sınırlar belirlemeliyiz. Açık konuşmak bu işin anahtarı.

İlişkiniz hakkında diğer insanlara şikâyetlerde bulunmak

Büyük bir kız arkadaş grubunuz varsa ve özel hayatınızın her detayını birbirinize anlatıyorsunuz derhal bundan vazgeçmelisiniz… Evet, sorunlar konuşulabilir, güzel şeyler paylaşılabilir ama iki insanın arasındakiler özel kalmalı değil mi? Ayrıca bu size ilişkiniz hakkında sadece negatif bir perspektif katacaktır çünkü arkadaşlarınız daima taraflı yorumlar yapacaktır.

Sosyal medyada her hareketinin peşine düşmek

Biliyoruz, bunun üstesinden gelmek zor. En önemlisi, karşınızdaki kişiyi tam tanımadan, sosyal medyada oluşturdukları profillere dayanarak yargılar oluşturursunuz. Önyargılar edinebilir ya da kendinizi eski sevgilileriyle kıyaslayabilirsiniz. Her hareketini takip etmek ciddi bir güvensizlik ortamı da yaratır. Eğer kendinizi tutamaz ve sürekli bakarsanız, en azından sanal alemin gerçek hayatta olduğundan farklı olduğunu sık sık kendinize hatırlatın.

Duygularınız hakkında tamamen dürüst olmamak

Tam olarak, "evet" dediğiniz ama gerçekten "hayır" ı kastettiğiniz zamanlardan bahsediyoruz. Çoğumuzun, aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda tamamen açık olmadığımız zamanları olmuştur. Kalpler söz konusu olunca hele de kırılma ihtimali varsa şeffaf olmak zordur, ancak açık sözlü olmamak sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurmanızı engelleyebilir.

Sevgilinizin her şey ve herkes olmasını beklemek

En iyi arkadaşımız, hayat arkadaşımız, sonsuz desteğimiz, hayat koçumuz, akıl hocamız… Gerçekçi olalım, ihtiyacımız olan her şey tek bir kişide olsaydı hayat çok sıkıcı olurdu. Hayatımız boyunca sadece tek bir kişi her anımızda bize yardımcı olamaz. İnsan epey sosyal bir varlık ve sevgili, sadece sevgilidir.

Hayatınızdaki diğer insanları ve hobilerinizi ihmal etmek

Yeni bir ilişkiye girdiğinizde genelde arkadaşlarınız ihmal eder, rutin alışkanlıklarınızı aksatır hatta ailenizden bile uzaklaşabilirsiniz. Doğru kişi, tüm hobilerinizin bir parçası olmayı istemeyecek, sizi arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ayak uydurmaya teşvik edecek, alan açacaktır.

Mükemmeli ummak

Âşık oluruz ve sonra sanki aşk başımıza gelen en güzel şeymiş ve sonsuza kadar mutlu olacakmışız gibi zannederiz. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek ve olmadığı zamanlarda çıldırmak gerçek sevgi değildir, çünkü fikirler sevemez. Ne kadar çok mükemmellik beklerseniz, o kadar az ilişkinin içinde hissedersiniz. Unutmayın, aşk asla nihai bir sonuç değildir.

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