Unutmanız gereken 7 modası geçmiş düğün kuralı

1- GELİN BEYAZ GİYMELİ

Düğün günü beyaz hala gelinler için en yaygın renk seçimi olabilir, ancak gerçekten her şey denenebilir: pembe, altın, mavi, çiçek ve hatta siyah hepsi mükemmel derecede güzel.

Görgü kuralları uzmanı Nick Leighton, "Avrupa'da gelinlikler aslında her türlü ve renkteydi. Ancak Kraliçe Victoria, 1840'taki düğününde beyaz gelinlik giyince kısa sürede popüler olmuştur. Ama siz düğün gününüzde istediğiniz rengi giymekten çekinmeyin," diyor.