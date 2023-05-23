Unutmanız gereken 7 modası geçmiş düğün kuralı
Düğün organizasyonu iki taraf için de büyük bir telaşa neden olabiliyor. Her iki taraf birbirini kırmamak için büyük özen göstermesi gerekiyor. Ancak bazı düğün gelenekleri çiftler arasında huzursuzluk yaratabiliyor. Bizde sizler için artık sorun etmemeniz 7 modası geçmiş düğün kuralını sıraladık.
Düğün gelenekleri ve görgü kuralları, kültürel normlar değiştikçe zamanla gelişir. Ebeveynleriniz veya büyükanne ve büyükbabanız evlendiğinde popüler olan şeyler, günümüzün çiftleri için pek bir anlam ifade etmeyebilir.
Düğün organizasyoncuları artık uymamız gerekmeyen modası geçmiş düğün kurallarını sizler için sıraladı...
MODASI GEÇMİŞ 7 DÜĞÜN GELENEĞİ
1- GELİN BEYAZ GİYMELİ
Düğün günü beyaz hala gelinler için en yaygın renk seçimi olabilir, ancak gerçekten her şey denenebilir: pembe, altın, mavi, çiçek ve hatta siyah hepsi mükemmel derecede güzel.
Görgü kuralları uzmanı Nick Leighton, "Avrupa'da gelinlikler aslında her türlü ve renkteydi. Ancak Kraliçe Victoria, 1840'taki düğününde beyaz gelinlik giyince kısa sürede popüler olmuştur. Ama siz düğün gününüzde istediğiniz rengi giymekten çekinmeyin," diyor.
2- NEDİMELER AYNI RENK KIYAFETLER GİYMELİ
Nedimelerin aynı (ve çoğu zaman çekici olmayan) elbiseleri giymeye ihtiyaç duyduğu günler geride kaldı.
Görgü kuralları uzmanı Thomas P. Farley'e göre, bu gelenek aslında "ruhların veya çapulcuların düğüne gelip gelini arayacaklarına dair eski bir korkudan kalma bir adet. O zamanlar gelin ve nedimelerin hepsi aynı şekilde giyiniyordu ve kıyafetlerinin aynı olması ruhların kafasını karıştırdığına inanılıyordu. Bu gelenek yerine, koordine edici renk veya etek boyları tercih edilebilir" diyor.