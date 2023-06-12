Zıt kutuplar birbirini çeker mi? Bir uzmana göre başarılı çiftlerin anlaştığı 3 özel konu

Rachel DeAlto, CNBC için kaleme aldığı makalede, "Herkes zıt kutupların birbirini çektiğini düşünür, ancak gerçek şu ki benzerlikler üzerine bir temel inşa edebilirsiniz" diyor. Özellikle üç değerin, bir ilişkinin uzun vadeli olup olmayacağını belirleyebileceğini söylüyor.

Finans, aile ve yaşam tarzı

Birçok insan kişilik ve değerleri birbirine karıştırır. Birbirinden tamamen farklı kişiliklere sahip iki kişi birbirleri için uygun olabilir. Ancak, değerleri ve hedefleri aynı doğrultuda olmalıdır.

DeAlto, başarılı çiftlerin genellikle aşağıdaki ortak değerlere sahip olduğunu söylüyor:

Finans: Paralarını nasıl harcamak istedikleri konusunda hemfikirdirler

Paralarını nasıl harcamak istedikleri konusunda hemfikirdirler Aile: Nasıl bir aile kurmayı veya kendi ailelerine nasıl bakmayı planladıklarına dair ortak bir vizyonları vardır

Nasıl bir aile kurmayı veya kendi ailelerine nasıl bakmayı planladıklarına dair ortak bir vizyonları vardır Yaşam tarzı: Seyahat etmek veya egzersiz yapmak gibi aynı faaliyetlere zaman ayırmaktan hoşlanırlar





DeAlto bu konularda uyum sağlamanın kişilik özelliklerinden daha önemli olduğunu söylüyor.

DeAlto, "Dışa dönük ve eğlenceli biriyle ya da daha içe dönük ve sessiz biriyle birlikte olabilirsiniz, çünkü günün sonunda, aileyi nasıl düşündükleri, parayı nasıl ele aldıkları ve zamanlarını nasıl geçirdikleri konusunda oldukça benzer olduklarını garanti ederim" diyor.

Onun önerisi şöyle: Biriyle daha ciddi bir ilişki kurmadan önce, değerleriniz ve gelecek planlarınız hakkında açık bir konuşma yapın. Bu, ikinizin uzun vadede uyumlu olup olmayacağınızı anlamanıza yardımcı olabilir.